COVID-19 : Des solutions pour éviter de reconfiner l'industrie du Québec

MONTRÉAL, le 6 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que des rumeurs indiquent que le gouvernement considère le confinement du secteur industriel québécois, la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) tient à proposer des solutions de rechange pour que l'économie continue de tourner, tout en minimisant les risques pour la santé.

« Une grande majorité d'usines n'a pas eu de problèmes avec la COVID-19 en appliquant un protocole de prévention strict. Il faudrait renforcer les contrôles et prévoir des amendes dissuasives pour les quelques employeurs moins sérieux », fait valoir Louis Bégin, président de la FIM-CSN.

Des congés COVID-19 payés

Une autre mesure pourrait minimiser les risques de transmission du virus. « Il serait également temps que toutes les travailleuses et tous les travailleurs des usines du Québec aient accès à des congés payés lors des isolements préventifs en attente du résultat d'un test COVID-19 », insiste Louis Bégin. Sans ces congés payés, des travailleurs peuvent parfois décider de rentrer à l'usine pour pouvoir continuer à mettre du pain sur la table de leur famille, alors qu'ils présentent pourtant de légers symptômes.

Fermetures d'usines

Louis Bégin rappelle que la COVID-19 a fragilisé certains secteurs industriels. Il déplore notamment la fermeture de l'usine Kruger de Bromptonville et plus récemment celle de Cascades, à Laval, qui fabriquait des produits en papier pour le secteur hôtelier et celui de la restauration. « Un 2e confinement risque de provoquer de nouvelles fermetures définitives », craint le président de la FIM-CSN.

La Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) rassemble près de 30 000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de 320 syndicats, partout au Québec.

