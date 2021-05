COVID-19 : des banques canadiennes répondent aux besoins de secours internationaux pressants

TORONTO, le 3 mai 2021 /CNW Telbec/ - Sept banques sont intervenues afin d'appuyer les efforts de soutien internationaux visant la montée des cas de COVID-19 partout dans le monde. Les dons des banques du Canada seront canalisés vers des organisations internationales de secours humanitaire, notamment UNICEF Canada, la Fondation de l'OMS et la Croix-Rouge canadienne, en vue de soutenir leurs efforts de secours immédiats et de contenir ainsi les éclosions qui menacent les progrès réalisés dans la lutte contre cette pandémie.

Les banques suivantes font en plus un don combiné d'au moins 1,15 million de dollars aux efforts internationaux de secours humanitaire tellement nécessaires en ces temps :

BMO

Banque CIBC et Financière Simplii

Banque Nationale

Banque Scotia

Groupe Banque TD

RBC Banque Royale

La Banque HSBC Canada appuie également ces organisations à travers son fonds mondial de secours en cas de catastrophe.

« Les banques au Canada appuient les efforts de secours locaux et internationaux depuis très longtemps. Mais cette pandémie représente une crise jamais vécue auparavant. Ces dons serviront donc au secours humanitaire sur le terrain alors que le monde entier poursuit sa lutte contre la COVID-19. »

-- Neil Parmenter, président et chef de la direction, Association des banquiers canadiens

Les personnes qui souhaitent appuyer les efforts internationaux de secours humanitaire peuvent faire un don direct à des organisations qui offrent du soutien sur le terrain, comme UNICEF Canada, la Croix-Rouge canadienne et la Fondation de l'OMS.

L'éclosion de la COVID-19 demeure la crise la plus grave vécue par le Canada - et le monde entier - de notre temps. Les banques au Canada poursuivent leurs efforts afin d'aider notre pays ainsi que la collectivité internationale à rester fonctionnels durant ces temps difficiles. De plus amples renseignements au sujet des efforts des banques en réponse à la pandémie se trouvent sur cba.ca/soutien-aux-gens.

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca

