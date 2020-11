QUÉBEC, le 26 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Pour s'assurer que les élections scolaires se déroulent de façon sécuritaire dans le contexte de la COVID-19 et pour respecter le contrat moral proposé par le premier ministre du Québec à l'approche des Fêtes, le ministère de l'Éducation annonce que le processus électoral scolaire ainsi que le scrutin qui devait avoir lieu le 20 décembre prochain sont suspendus.

Cet ajustement est valide pour l'ensemble des commissions scolaires et, pour les quelques cas où des postes étaient en élections, les commissaires/présidents sortant demeurent en poste jusqu'à la tenue du scrutin. La date de reprise du processus électoral sera précisée sous peu, mais compte tenu de la nature hautement imprévisible de la pandémie, le gouvernement envisage de reporter sa tenue de plusieurs mois. Dans le but de soutenir les commissions scolaires, le Protocole sanitaire visant à réduire les risques de propagation de la COVID-19 lors de la tenue de toute élection scolaire et le Guide d'application du vote par correspondance seront mis à jour lorsque les procédures reprendront.

Rappelons que c'est le 1 er novembre 2020 que devaient avoir lieu les élections des présidents et des commissaires des commissions scolaires anglophones. Toutefois, considérant que tous les postes à pourvoir par élections étaient situés dans des territoires en zone rouge, aucun scrutin scolaire n'a eu lieu à cette date.

Les scrutins devaient avoir lieu le 20 décembre pour l'ensemble des commissions scolaires.

Sur les neuf postes de présidents à pourvoir, six candidats ont été élus par acclamation et sont entrés en fonction le 6 novembre dernier. Deux postes nécessiteront la tenue d'un scrutin et un poste est demeuré vacant et fera ultérieurement l'objet d'un recommencement de procédure.

Pour les 95 postes de commissaires à pourvoir, 83 ont été élus par acclamation, 7 nécessitaient la tenue d'un scrutin et 5 sont demeurés vacants et feront également l'objet d'un recommencement de procédure.

