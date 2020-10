Covid-19 : aide au milieu de la culture - L'UDA, la FNCC-CSN et la GMMQ saluent le plan d'aide d'urgence du gouvernement du Québec

MONTRÉAL, le 2 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'UDA, la FNCC-CSN et la GMMQ accueillent favorablement le plan d'aide dévoilé vendredi par la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy. « La ministre a bien saisi la détresse qui afflige les artistes, les créateurs, les professionnels et les artisans du milieu culturel, durement touchés depuis les fermetures et les annulations provoquées par les contraintes sanitaires des six derniers mois. Elle est consciente de l'urgence d'agir maintenant, partout où les événements culturels sont, une fois de plus, subitement stoppés », souligne, d'entrée de jeu, Sophie Prégent, présidente de l'Union des artistes (UDA).

Le plan gouvernemental de 50 millions de dollars additionnels devrait permettre d'aider les institutions culturelles comme les musées, les salles de spectacles et les théâtres à faire face aux fortes pertes encourues à la billetterie. Il faut maintenant s'assurer que les mesures de soutien se rendent jusqu'à ceux qui font la culture, c'est-à-dire les artistes, les créateurs et les professionnels. « Le fait que la ministre exige une reddition de comptes avant que l'aide ne soit versée aux institutions répond à l'une de nos demandes maintes fois répétées », applaudit Luc Fortin de la Guilde des musiciens et des musiciennes du Québec (GMMQ).

« À court terme, ces mesures vont apporter un répit. Cependant, le secteur culturel demeurera fortement fragilisé, d'autant plus que la perspective d'une pleine reprise des activités est encore inconnue. Outre ces mesures ponctuelles, la relance du secteur culturel devra se faire par des mesures globales et pérennes et nous entendons continuer à collaborer étroitement avec le gouvernement afin de mener les importants chantiers qui s'annoncent. Il ne faut pas attendre une éventuelle fin de pandémie pour mettre en place les fondations d'une relance solide répondant aux enjeux de la culture. Ce que nos membres souhaitent, c'est avant tout de travailler et de pouvoir retourner à la rencontre de leur public », plaide Pascale St-Onge, présidente de la Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN).

À propos de la FNCC-CSN

La FNCC-CSN regroupe 6000 membres dans 80 syndicats œuvrant dans les domaines des communications et de la culture, dont l'Association professionnelle des arts de la scène du Québec (APASQ), les Travailleuses et travailleurs regroupés des arts, de la culture et de l'événementiel (TRACE) ainsi que des dizaines de syndicats dans les musées, salles de spectacles et festivals.

À propos de l'UDA

L'Union des artistes est un syndicat professionnel représentant plus de 13 000 artistes regroupés au sein de quatre champs de pratique artistique : acteurs, chanteurs, animateurs et danseurs. L'UDA représente les artistes professionnels œuvrant en français au Québec et ailleurs au Canada, de même que tous les artistes œuvrant dans une autre langue que le français sauf dans une production faite et exécutée en anglais et destinée principalement à un public de langue anglaise.

À propos de la GMMQ

La GMMQ est un syndicat professionnel qui compte plus 3200 musiciens interprètes. Elle a pour mission de faire reconnaître la valeur de la musique ainsi que la contribution indispensable des musiciens professionnels à la société en représentant et en défendant leurs intérêts artistiques, sociaux et économiques.

SOURCE Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC–CSN)

Renseignements: Pour entrevue ou information, Martin Robert, 514 377-6985, [email protected]