Coveo nommé leader dans le Gartner® Magic Quadrant™ 2026 pour la recherche et la découverte de produits

Aidez les acheteurs à trouver le bon produit et maximisez les résultats d'affaires grâce à la découverte conversationnelle de produits

MONTRÉAL, le 23 juin 2026 /CNW/ - Coveo, la plateforme de pertinence propulsée par l'IA pour les entreprises qui aide les leaders du commerce B2B et B2C à transformer la recherche en revenus, a été nommée leader dans le Gartner® Magic Quadrant™ 2026 pour la recherche et la découverte de produits.

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L'IA transforme les attentes des acheteurs à l'égard des expériences numériques. La plateforme Coveo agit comme couche de pertinence entre les produits, le contenu, le contexte client et le savoir d'entreprise -- en livrant plus rapidement la meilleure réponse, le meilleur produit et le meilleur résultat. Dans le commerce, cela se traduit par des interactions conversationnelles et personnalisées qui décodent l'intention des acheteurs à grande échelle et les orientent plus rapidement vers le bon produit, tout en maximisant les résultats d'affaires à chaque point de contact.

« Nous croyons que cette reconnaissance met en lumière ce que nous observons déjà sur le marché. Dans le paysage numérique d'aujourd'hui, les entreprises gagnent ou perdent selon la précision et l'intelligence de leur expérience en ligne », a déclaré Peter Curran, chef de la direction des produits chez Coveo. « La plateforme Coveo est conçue pour permettre ces succès, en offrant un impact mesurable à chaque interaction grâce à l'ancrage de l'IA et à l'interopérabilité. Nous sommes fiers de ce que nos clients réalisent avec Coveo à travers des millions de produits, d'acheteurs et de canaux. »

Cette précision se reflète dans les résultats obtenus par les clients de Coveo. « Les résultats dès la mise en service ont dépassé nos attentes. Nous avons constaté des améliorations immédiates au moment de la mise en production, avec une tendance à la hausse des performances sur presque tous les indicateurs clés », a déclaré Stu Tisdale, vice-président principal et chef de l'expérience chez ADI Global. « Observer la pertinence des résultats de recherche s'améliorer jour après jour, semaine après semaine, a confirmé la capacité de Coveo à tenir ses promesses. L'IA fonctionne, elle apprend et elle s'améliore. »

Propulsée par des modèles d'IA et d'apprentissage machine multicouches, la plateforme Coveo personnalise la découverte en temps réel dans des catalogues B2B et B2C complexes, couvrant plusieurs marques, régions, langues et canaux. En unifiant le contenu produit, le contenu riche et le contexte client dans un seul index, Coveo veille à ce que chaque interaction d'achat soit pertinente, que chaque point de contact soit optimisé et que chaque résultat puisse être mesuré.

À propos du Gartner® Magic Quadrant™

Le Gartner® Magic Quadrant™ est l'aboutissement d'une recherche menée dans un marché donné, offrant une vue d'ensemble des positions relatives des concurrents sur ce marché. Un Magic Quadrant aide à évaluer rapidement dans quelle mesure les fournisseurs de technologies exécutent leur vision déclarée et à quel point ils se comparent à la vision du marché de Gartner. Gartner® fournit aux dirigeants et à leurs équipes des analyses exploitables et objectives. Les analyses et outils de ses analystes permettent de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées, et d'obtenir de meilleurs résultats sur les priorités essentielles d'une organisation. Le Gartner® Magic Quadrant™ évalue les fournisseurs selon leur capacité d'exécution et l'exhaustivité de leur vision.

Pour en savoir plus sur la façon dont Coveo for Commerce interprète l'intention de recherche afin d'offrir des expériences conversationnelles, personnalisées et pertinentes à grande échelle, visitez coveo.com

Avertissement Gartner®

Source : Gartner, Magic Quadrant for Search and Product Discovery, Mike Lowndes, Noam Dorros, et al., 24 juin 2025

Gartner et Magic Quadrant sont des marques de commerce de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées.

Gartner n'endosse aucune entreprise, aucun fournisseur, aucun produit ni aucun service présenté dans ses publications et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant obtenu les meilleures notes ou toute autre désignation. Les publications Gartner consistent en opinions de l'équipe des analyses d'affaires et de technologies de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, relativement à cette publication, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Ce graphique a été publié par Gartner, Inc. dans le cadre d'un document de recherche plus vaste et doit être évalué dans le contexte de l'ensemble du document. Le document Gartner est disponible sur demande auprès de Coveo.

À propos de Coveo

Coveo apporte une pertinence supérieure alimentée par l'IA à chaque point d'expérience, transformant la façon dont les entreprises établissent des liens avec leurs clients et leurs employés afin de maximiser leurs résultats d'affaires.

La pertinence consiste à passer du persona à la personne : à offrir, à chaque individu, du contenu, des produits, des recommandations et des conseils qui correspondent naturellement à son contexte, à ses besoins, à ses préférences, à son comportement et à ses intentions. C'est ce qui définit la référence en matière d'expérience numérique. Le parcours de chaque personne est unique, et seule l'intelligence artificielle peut gérer la complexité nécessaire pour personnaliser les expériences à grande échelle, auprès d'audiences vastes et diversifiées, tout en tenant compte de volumes importants de contenu et de produits

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SOURCE Coveo Solutions Inc.

Media Contact: [email protected]