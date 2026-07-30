Coveo annonce ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2027

Revenus tirés des abonnements SaaS 1)de 37,4 M$

Succès continu de l'adoption de la plateforme avec un contrat à sept chiffres élargissant l'utilisation de nos solutions de commerce auprès d'un client existant de gestion de connaissance

Conclusion de la plus importante transaction de l'histoire de Coveo après la clôture du trimestre



Coveo présente ses résultats en dollars américains et conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »)

MONTRÉAL, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- Coveo (TSX: CVO), le chef de file en matière d'AI‑Relevance (la Pertinence IA), qui propulse la recherche ainsi que des expériences génératives de pointe, annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre et l'exercice 2027 clos le 30 juin 2026.

« Notre premier trimestre a été marqué par une adoption continue de l'ensemble de nos solutions principales par nos clients et nos résultats ont une nouvelle fois démontré le rôle stratégique que joue Coveo à mesure que les entreprises développent leurs initiatives en matière d'IA », a déclaré Laurent Simoneau, cofondateur et chef de la direction de Coveo. « De plus, peu après la clôture du trimestre, nous avons signé la plus importante transaction de l'histoire de Coveo avec un leader technologique figurant au classement Fortune Global 500. Ce client s'appuie désormais sur Coveo pour de multiples expériences stratégiques en IA, allant des applications destinées aux clients à celles à usage interne, ce qui témoigne de l'étendue de notre plateforme. Cette expansion, conjuguée à la dynamique que nous continuons d'observer au sein de nos opportunités commerciales, confirme l'existence d'une demande croissante pour des solutions d'IA offrant des expériences sécurisées, pertinentes et contextuelles à l'échelle de l'entreprise. »

« Sans contexte, l'IA ne fonctionne tout simplement pas », a déclaré Louis Têtu, président exécutif du conseil d'administration de Coveo. « Le marché de l'IA pour entreprises entre dans une nouvelle phase, où les organisations cherchent à générer des résultats commerciaux tangibles grâce à des expériences exceptionnelles propulsées par l'IA. Ces expériences ne peuvent voir le jour que si l'IA est ancrée dans un contexte d'entreprise fiable, est gérée de manière sécurisée et est optimisée en permanence pour garantir sa pertinence. À l'ère de l'Expérience IA, les entreprises doivent s'approprier chaque expérience qu'elles offrent à leurs clients, partenaires et employés. La plateforme de Coveo est spécialement conçue pour les aider à y parvenir, en permettant aux organisations de proposer des expériences IA personnalisées, à grande échelle, dans d'innombrables cas d'utilisation et à pratiquement chaque point d'interaction. »

Faits saillants financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2027

Le tableau suivant résume les résultats financiers de Coveo pour le premier trimestre de l'exercice 2027 :

En millions de dollars américains, sauf indication contraire T1

2027 T1

2026 Variation Revenus tirés des abonnements SaaS1) 37,4 $ 34,2 $ 9 % Plateforme principale de Coveo2) 37,4 $ 33,1 $ 13 % Plateforme de Qubit3) - 1,0 $ (100) % Total des revenus 38,5 $ 35,5 $ 8 % Marge brute 78 % 77 % 1 % Marge brute de produits 81 % 81 % - Perte nette (5,8) $ (15,1) $ 61 % BAIIA ajusté4) 0,1 $ (1,9) $ 105 % Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 9,2 $ 7,1 $ 29 %

Faits saillants financiers - premier trimestre de l'exercice 2027

(Toutes les comparaisons sont relatives à la période de trois mois close le 30 juin 2025, sauf indication contraire)

Revenus tirés des abonnements SaaS 1) de 37,4 M$, en hausse de 9 % par rapport à 34,2 M$ à la période correspondante de l'exercice précédent. Compte tenu de l'abandon complet de l'ancienne plateforme Qubit, les revenus tirés des abonnements SaaS provenaient intégralement de la plateforme Coveo 2) , qui a enregistré une croissance de 13 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

de 37,4 M$, en hausse de 9 % par rapport à 34,2 M$ à la période correspondante de l'exercice précédent. Compte tenu de l'abandon complet de l'ancienne plateforme Qubit, les revenus tirés des abonnements SaaS provenaient intégralement de la plateforme Coveo , qui a enregistré une croissance de 13 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Revenus totaux de 38,5 M$, en progression de 8 % par rapport à 35,5 M$.

Pourcentage de marge brute à 78 % et pourcentage de marge brute de produits à 81 %, comparativement à 77 % et 81 %, respectivement, à la période correspondante de l'exercice précédent.

Perte d'exploitation de 6,9 M$, comparativement à 10,9 M$. La perte nette pour le trimestre a été de 5,8 M$, comparativement à une perte nette de 15,1 M$ à la période correspondante de l'exercice précédent.

BAIIA ajusté 4) de 0,1 M$, comparativement à (1,9) M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent.

de 0,1 M$, comparativement à (1,9) M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 9,2 M$, comparativement à 7,1 M$ à la période correspondante de l'exercice précédent.

Trésorerie et équivalents de trésorerie de 107,1 M$ au 30 juin 2026.

Taux d'expansion net1) de 99 % au 30 juin 2026. Le taux d'expansion net1) était de 102 % en excluant l'attrition des clients utilisant l'ancienne plateforme Qubit5).

Autres faits saillants et événements postérieurs à la date de clôture :

Après la clôture du trimestre, Coveo a conclu la plus importante transaction de son histoire avec une entreprise technologique figurant au classement Fortune Global 500, portant ainsi à huit chiffres le montant annualisé total des dépenses de ce client en abonnements SaaS.

Les nouvelles ventes sont restées diversifiées à l'échelle de nos principales offres de solutions, le commerce B2B continuant de gagner en traction.

Au cours du premier trimestre, Coveo a conclu une transaction à sept chiffres portant sur de nouvelles ventes avec un distributeur mondial de produits de santé figurant au classement Fortune 500. Ce client a désormais recours à Coveo pour plusieurs cas d'utilisation, tant dans la gestion des connaissances que du commerce.

L'IA est désormais au cœur de pratiquement toutes les nouvelles opportunités commerciales et les capacités d'IA générative de Coveo sont présentées dans la quasi-totalité des échanges avec les clients potentiels. Les solutions d'IA générative ont représenté une part importante des nouvelles ventes enregistrées au cours du trimestre et ont continué à afficher une forte dynamique d'expansion et de rétention.

Les nouveaux clients et les expansions chez les clients existants incluent notamment: Nespresso, Linde AG, Enbridge, Conforama Iberia, Fleetpride, Forcepoint, Familiprix, Brandbank Group, Littelfuse et plusieurs autres.

Le 15 juillet 2026, Coveo a renouvelé son offre publique de rachat dans le cours normal des activités visant le rachat aux fins d'annulation d'un nombre maximal de 5 101 789 actions à droit de vote subalterne au cours de la période de douze mois commençant le 17 juillet 2026. Coveo a par ailleurs renouvelé son programme de rachat automatique de titres avec un courtier désigné.

Faits saillants en matière de produits et d'innovation :

Les innovations de Coveo en IA agentique, tant dans la recherche d'information que dans la découverte de produit, gagnent en momentum : La recherche conversationnelle, optimisée par les agents de recherche Coveo, est désormais opérationnelle chez cinq clients et est en cours d'évaluation par des dizaines d'autres clients, ce qui témoigne d'un fort intérêt de la part de la clientèle et d'un portefeuille de projets de déploiement en pleine croissance jusqu'à la fin de l'année. L'intérêt pour la fonctionnalité de découverte conversationnelle de produits, récemment lancée, est palpable : plusieurs clients sont en cours d'intégration et devraient être opérationnels à court terme, tandis que d'autres en sont à différentes étapes d'évaluation.

De plus, Coveo a lancé le Merchandising Copilot , un assistant intelligent directement intégré au Merchandising Hub de Coveo, conçu pour transformer le flux de travail dans le domaine du marchandisage. À l'aide du langage naturel, les responsables du marchandisage peuvent poser des questions pour obtenir des informations sur leur configuration et leurs indicateurs, et le Merchandising Copilot prépare de manière autonome des suggestions de modifications de configuration pour l'ensemble des solutions de découverte de produits du Hub. Plusieurs clients utilisent déjà cette fonctionnalité en production.

, un assistant intelligent directement intégré au Merchandising Hub de Coveo, conçu pour transformer le flux de travail dans le domaine du marchandisage. À l'aide du langage naturel, les responsables du marchandisage peuvent poser des questions pour obtenir des informations sur leur configuration et leurs indicateurs, et le Merchandising Copilot prépare de manière autonome des suggestions de modifications de configuration pour l'ensemble des solutions de découverte de produits du Hub. Plusieurs clients utilisent déjà cette fonctionnalité en production. Coveo a été nommé « Leader » dans le Magic QuadrantMC 2026 de Gartner® pour la recherche et la découverte de produits. Coveo a été reconnu comme l'un des seuls fournisseurs capables de prendre en charge un large éventail de cas d'utilisation du commerce d'entreprise, tant dans les environnements B2C que B2B.

Perspectives financières

Les attentes concernant les revenus tirés des abonnements SaaS1), le total des revenus et le BAIIA ajusté4) pour le T2 2027 et pour l'ensemble de l'exercice 2027 sont comme suit :



T2 de l'exercice 2027 Exercice 2027 Revenus tirés des abonnements SaaS1) 38,5 M$ - 39,0 M$ 154,0 M$ - 158,0 M$ Total des revenus 39,7 M$ - 40,2 M$ 160,0 M$ - 164,0 M$ BAIIA ajusté4) 0,5 M$ - 1,5 M$ 2,0 M$ - 7,0 M$

La société s'attend à générer des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation pour un montant plus élevé que 10 M$ pour l'ensemble de l'exercice.

Ces énoncés sont de l'information prospective et les résultats réels peuvent différer de manière significative de ceux anticipés. Ces perspectives représentent également des « perspectives financières » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentées afin d'aider les investisseurs et autres à comprendre certains éléments clés des résultats financiers auxquels nous nous attendons, ainsi que de nos objectifs, nos priorités stratégiques et nos perspectives commerciales, et à mieux comprendre l'environnement opérationnel que nous prévoyons. Les investisseurs et autres personnes sont avisés que ces perspectives pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Veuillez vous référer aux rubriques « Information prospective » et « Hypothèses sous-jacentes aux perspectives financières » ci-dessous pour de l'information supplémentaire sur les facteurs pouvant mener à des résultats financiers considérablement différents des perspectives financières ainsi qu'une description des hypothèses qui les sous-tendent.

Informations sur la conférence téléphonique et la diffusion Web du premier trimestre de l'exercice 2027

Coveo tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui à 17 h, heure de l'Est, afin de discuter des résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2027. L'appel sera mené par Laurent Simoneau, cofondateur et chef de la direction, Louis Têtu, président exécutif du conseil d'administration, et Karine Hamel, cheffe de la direction financière.

Numéro d'appel : https://emportal.ink/4vHa7MO

Utilisez le lien ci-dessus pour participer à la conférence téléphonique sans l'aide de l'opérateur.

Si vous préférez avoir l'assistance d'un opérateur, veuillez composer le : 1-888-699-1199 Webdiffusion en direct : https://app.webinar.net/ BE9xLBvLOMN



Rediffusion : ir.coveo.com/fr dans la section « Nouvelles et événements »

Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS

Les états financiers consolidés annuels audités de Coveo ont été établis conformément aux IFRS publiés par l'International Accounting Standards Board. Dans le présent communiqué de presse, il est fait référence à des mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS, à savoir (i) le BAIIA ajusté; (ii) la marge brute ajustée, la marge brute des produits ajustée et la marge brute des services professionnels ajustées (collectivement désignés comme nos « mesures de marge brute ajustée »); (iii) le pourcentage de marge brute ajustée, le pourcentage de marge brute des produits ajustée et le pourcentage de marge brute des services professionnels ajustées (collectivement désignés comme nos « mesures de pourcentage de marge brute ajustée »); (iv) les frais de vente et de commercialisation ajustés, les frais de recherche et de développement de produits ajustés et les frais généraux et administratifs ajustés (collectivement désignés comme nos « mesures des charges d'exploitation ajustées »); (v) le pourcentage des frais de vente et de commercialisation ajustés, le pourcentage des frais de recherche et développement de produits ajustés et le pourcentage des frais généraux et administratifs ajustés (collectivement désignés comme nos « mesures du pourcentage des charges d'exploitation ajustées »). Les mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS ne sont pas des mesures reconnues en vertu des IFRS et n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS. Il est peu probable que ces mesures soient comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Les mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS sont plutôt présentés à titre d'information en complément aux états financiers pour permettre une meilleure compréhension des résultats d'exploitation de Coveo du point de vue de la direction.

Ces mesures et ratios ne doivent donc pas être pris en considération isolément ni être considérés comme pouvant remplacer, aux fins d'analyse, l'information financière de la société établie conformément aux IFRS. Le BAIIA ajusté, les mesures de marge brute ajustée, les mesures de pourcentage de marge brute ajustée, les mesures des charges d'exploitation ajustées et les mesures du pourcentage des charges d'exploitation ajustées sont présentés afin de fournir aux investisseurs une mesure supplémentaire permettant d'évaluer le rendement d'exploitation de la société et permettent donc de ressortir des tendances des principales activités de Coveo que les mesures conformes aux IFRS à elles seules ne permettraient pas nécessairement de faire ressortir. La direction de la société croit également que les analystes financiers, les investisseurs et les autres parties intéressées ont fréquemment recours aux mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS pour évaluer les émetteurs. La direction de Coveo utilise et entend utiliser également des mesures et ratios non conformes aux IFRS afin de faciliter les comparaisons de rendement d'une période à l'autre et de préparer les budgets d'exploitation et prévisions annuels.

Se reporter à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS et rapprochement des mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS » de notre rapport de gestion pour la période de trois mois close le 30 juins 2026, lequel est disponible en date des présentes sous notre profil sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca, pour une description de ces mesures. Voir les tableaux d'information financière annexés dans ce communiqué de presse pour des informations supplémentaires incluant un rapprochement entre (i) le BAIIA ajusté à la perte nette; (ii) la marge brute ajustée et la marge brute; (iii) la marge brute des produits ajustée et la marge brute des produits; (iv) la marge brute des services professionnels ajustée et la marge brute des services professionnels; (v) les frais de vente et de commercialisation ajustés et les frais de vente et de commercialisation; (vi) les frais de recherche et de développement de produits ajustés et les frais de recherche et de développement de produits et (vii) les frais généraux et administratifs ajustés et les frais généraux et administratifs.

Indicateurs de performance clés

Ce communiqué de presse fait référence aux « Revenus tirés des abonnements SaaS » et au « taux d'expansion net ». Il s'agit d'indicateurs de performance clés et de mesures d'exploitation utilisés dans le secteur d'activité de Coveo. Nous surveillons nos indicateurs de performance clés pour nous aider à évaluer nos activités, à mesurer notre performance, à cerner les tendances, à élaborer des plans d'affaires et à prendre des décisions stratégiques. Nos indicateurs de performance clés fournissent aux investisseurs des mesures supplémentaires de notre rendement d'exploitation et permettent ainsi de dégager les tendances relatives à nos principales activités que, à elles seules, les mesures conformes aux IFRS ne permettraient pas nécessairement de mettre en évidence. Nous sommes également d'avis que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties prenantes utilisent fréquemment des paramètres du secteur dans l'évaluation des émetteurs. Certains de nos indicateurs clés de performance sont des mesures qui n'ont aucune signification normalisée prescrite par les normes comptables IFRS et peuvent donc ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs ou être rapprochées de mesures IFRS directement comparables. Nos indicateurs de performance clés pourraient être calculés et désignés d'une manière différente des indicateurs de performance clés similaires utilisés par d'autres sociétés.

Le terme « revenus tirés des abonnements SaaS » désigne les revenus tirés des abonnements SaaS de Coveo, tels qu'ils sont présentés dans nos états financiers conformément aux IFRS.

Le « taux d'expansion net » est calculé en considérant une cohorte de clients à la fin de la période de 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée, et en divisant la valeur annualisée des contrats SaaS (« VAC SaaS », telle que définie ci-dessous) attribuable à cette cohorte à la fin de la période considérée sélectionnée par la VAC SaaS attribuable à cette cohorte au début de la période de 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée. Exprimé en pourcentage, le ratio (i) exclut la VAC SaaS des nouveaux clients ajoutés au cours des 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée; (ii) inclut l'accroissement de la VAC SaaS provenant des ventes faites à la cohorte au cours des 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée; (iii) est présenté après déduction de la VAC SaaS des clients dont les abonnements ont pris fin ou pour lesquels les services ont diminué au cours des 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée; et (iv) est en monnaie courante et donc, exclut l'effet de la variation des taux de change.

Dans cette rubrique et tout au long de ce communiqué, la « valeur annualisée des contrats SaaS » désigne la valeur annualisée des contrats SaaS des engagements d'un client calculée sur la base des conditions des abonnements de ce client et représente le montant de l'abonnement annualisé engagé à la date de mesure.

Veuillez également vous reporter à la section « Indicateurs de performance clés » de notre dernier rapport de gestion qui est disponible sous notre profil dans SEDAR+ à www.sedarplus.ca pour plus de détails sur les indicateurs de performance clés mentionnés ci-haut.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient de l'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, incluant les perspectives financières données (au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables) et les hypothèses associées (comme indiqué ci-dessous et ailleurs dans ce communiqué de presse) pour la période de trois mois se terminant le 30 septembre 2026 et l'exercice se terminant le 31 mars 2027 (pour plus de clarté, en ce qui concerne les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, uniquement pour l'exercice se terminant le 31 mars 2027 (ensemble, l'« information prospective »). Cette information prospective se reconnaît à l'emploi de verbes ou d'expressions comme « pouvoir », « devoir », « atteindre », « survenir », « prévoir », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « projeter », « planifier », « croire », « continuer », « cibler », « occasion », « stratégie », « prévu au calendrier », « perspective », « prévision », « projection » ou « éventualité », y compris leur forme négative et autres expressions semblables, ou à l'emploi de verbes au futur, y compris les renvois à des hypothèses, bien que toute information prospective ne comprenne pas nécessairement ces termes ou ces expressions. Au surplus, les déclarations faisant état d'attentes, d'intentions, de projections ou d'autres faits ou circonstances à venir contiennent de l'information prospective. Les déclarations qui contiennent de l'information prospective ne portent pas sur des faits passés, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements ou circonstances à venir.

L'information prospective est nécessairement basée sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses (y compris celles discutées sous la section « Hypothèses sous-jacentes aux perspectives financières » ci-dessous et celles discutées immédiatement ci-dessous) que nous considérons comme appropriées et raisonnables à la date à laquelle ces déclarations sont faites. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que nous estimons être des hypothèses raisonnables, les résultats réels peuvent différer des informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Certaines hypothèses formulées lors de la préparation des informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent, sans s'y restreindre (en plus de celles indiquées à la section « Hypothèses sous-jacentes aux perspectives financières » ci‑dessous) : notre capacité de tirer profit des opportunités de croissance et de mettre en œuvre notre stratégie de croissance; notre capacité d'attirer de nouveaux clients, tant sur le marché local qu'international; notre capacité d'augmenter nos relations avec nos clients existants et de nous assurer que nos clients existants renouvellent leur abonnement; le succès de nos efforts pour élargir notre portefeuille de produits et accroître notre présence sur le marché; notre capacité de maintenir des relations stratégiques fructueuses avec des partenaires et autres tiers; la connaissance du marché, et l'acceptation des solutions d'intelligence artificielle (« IA ») d'entreprise en général et de nos produits en particulier; la pénétration du marché de nos solutions d'IA générative et d'autres nouvelles solutions, tant auprès de nouveaux clients que de clients existants, et notre capacité de continuer de saisir les opportunités engendrées par l'IA; les hypothèses relatives à nos besoins en capitaux futurs et les capitaux généralement disponibles; l'exactitude de nos hypothèses et estimations quant aux opportunités de marché, à nos prévisions de croissance et à nos attentes concernant les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation; notre succès pour identifier et évaluer, ainsi que financer et intégrer, des acquisitions, partenariats ou coentreprises; l'influence importante de nos principaux actionnaires; notre capacité de générer des opportunités commerciales (pipeline) et de convertir ces opportunités commerciales en ventes, et le calendrier de ces transactions et notre capacité à réaliser nos plans d'expansion et de croissance de manière plus générale. De plus, l'information prospective est sujette à des risques et des incertitudes connus et inconnus, et d'autres facteurs, dont plusieurs échappent à notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité réel, le rendement réel ou les réalisations réelles diffèrent de façon importante de ceux qui sont divulgués, de façon expresse ou implicite, dans cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y restreindre, les incertitudes liées au contexte macroéconomique et les facteurs de risque présentés plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle la plus récente de la société et sous « facteurs clés influant sur notre performance » du rapport de gestion le plus récent, tous les deux disponibles sous notre profil dans SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces informations. Par conséquent, les investisseurs ne devraient pas se fier indûment à ces informations, qui ne sont valables qu'au moment de leur formulation. Bien que nous ayons tenté d'identifier les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent de manière importante de ceux indiqués dans l'information prospective, d'autres facteurs de risque que nous ignorons ou que nous ne jugeons pas importants pour l'instant pourraient faire en sorte que les résultats réels ou les événements futurs diffèrent considérablement de ceux présentés dans l'information prospective.

Vous ne devez pas vous fier à cette information prospective, car les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux envisagés par celle-ci en raison de ces risques et incertitudes. Des informations supplémentaires seront également présentées dans d'autres documents déposés publiquement et disponibles sous notre profil sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca de temps à autre. Les informations prospectives faites dans ce communiqué de presse ne concernent que des événements ou des informations à la date du présent document et sont expressément visées dans leur intégralité par cette mise en garde. Sauf si la loi l'exige, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, après la date à laquelle les déclarations sont faites ou pour refléter l'occurrence d'événements imprévus.

Hypothèses sous-jacentes aux perspectives financières

Nos perspectives financières présentées dans la section « Perspectives financières » ci-dessus, ou ailleurs dans ce communiqué, reposent sur un ensemble d'hypothèses, dont les suivantes, en plus de celles énoncées ci-haut, dans les sections « Perspectives financières » et « Information prospective » ci‑dessus :

Atteindre les niveaux attendus de ventes d'abonnements SaaS à de nouveaux clients ainsi qu'aux clients existants, incluant la dynamique attendue des ventes entre le premier semestre et le second semestre de l'exercice, ainsi que des renouvellements d'abonnements SaaS avec les clients existants.

Maintien des taux de rétention bruts 6) à des niveaux comparables aux niveaux attendus.

à des niveaux comparables aux niveaux attendus. Atteindre les niveaux attendus d'implémentations et d'autres sources de revenus des services professionnels.

Maintien des marges d'exploitation attendues conformément à nos mesures de marge brute ajustée 4) et à nos mesures de pourcentage de marge brute ajustée 7) .

et à nos mesures de pourcentage de marge brute ajustée . Maintien des comportements d'achat des clients à un niveau similaire à celui observé au cours de l'exercice 2026 et du premier trimestre de l'exercice 2027, notamment en ce qui concerne les dépenses des clients et la durée du cycle de vente.

Notre capacité d'attirer et de retenir les talents clés nécessaires à l'exécution de nos plans.

Des taux de change constants par rapport aux niveaux de la fin du premier trimestre de l'exercice 2027 et une stabilité ou une amélioration de l'inflation, des taux d'intérêt, des niveaux de dépenses clients et autres conditions macroéconomiques.

Notre capacité de recouvrer comme prévu nos comptes clients et de gérer nos entrées de trésorerie (y compris les aides gouvernementales et les crédits d'impôt) et nos sorties de trésorerie comme nous le prévoyons actuellement.

Atteinte d'une performance financière attendue telle que mesurée par nos mesures des charges d'exploitation ajustées 4) et nos mesures du pourcentage des charges d'exploitation ajustées 7) .

et nos mesures du pourcentage des charges d'exploitation ajustées . Notre capacité de continuer de gérer nos dépenses conformément à nos plans.

Nos perspectives financières n'incluent pas l'impact d'éventuelles acquisitions qui pourraient être annoncées ou conclues de temps à autre.

Notes sur ce communiqué de presse :

1) Les revenus tirés des abonnements SaaS et le taux d'expansion net sont des indicateurs de performance clés de Coveo. Veuillez vous référer à la section « Indicateurs de performance clés » ci‑dessus. 2) Les revenus tirés des abonnements SaaS générés en lien avec les abonnements des clients de la plateforme principale de Coveo pour la période, et excluant donc les revenus des abonnements de l'ancienne plateforme Qubit. 3 Les revenus tirés des abonnements SaaS générés par les abonnements de l'ancienne plateforme Qubit pour la période couverte. 4) Les mesures de marge brute ajustée, les mesures de charges d'exploitation ajustées et le BAIIA ajusté sont des mesures non conformes aux IFRS qui peuvent ne pas être comparables à des mesures ou ratios similaires utilisés par d'autres sociétés. Veuillez vous référer à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS » ci-dessus et aux tableaux de rapprochement dans ce communiqué. 5) Taux d'expansion net excluant l'effet de la VAC SaaS des abonnements à l'ancienne plateforme Qubit. 6) Le taux de rétention brut est généralement calculé pour une période en soustrayant l'attrition et la contraction de la VAC SaaS sur la période sélectionnée de la VAC SaaS au début de la période sélectionnée et en divisant le résultat par la VAC SaaS au début de la période sélectionnée. Nous utilisons le taux de rétention brut pour nous donner un aperçu du succès de l'entreprise à fidéliser ses clients existants. 7) Les mesures de marge brute ajustée, les mesures de pourcentage de charges d'exploitation ajustées et la marge brute des produits ajustées sont des mesures non conformes aux IFRS. Veuillez vous référer à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS » ci‑dessus et aux tableaux de rapprochement dans ce communiqué.

À propos de Coveo

Coveo apporte l'AI-Relevance (la pertinence IA) à chaque point d'expérience, transformant la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients et leurs employés pour optimiser leurs résultats commerciaux.

La pertinence, c'est passer du persona à la personne réelle : c'est le degré d'alignement entre le contenu, les produits, les recommandations et les conseils présentés à une personne en ligne, et son contexte, ses besoins, ses préférences, son comportement et son intention. C'est ce qui établit le standard d'excellence des expériences numériques hautement concurrentielles. Le parcours de chaque individu étant unique, seule l'intelligence artificielle peut gérer la complexité de la personnalisation de ces expériences pour des audiences massives et diversifiées, tout en traitant d'importants volumes et une grande variété de contenus et de produits.

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États consolidés du résultat net et du résultat global

(en milliers de dollars américains, sauf les nombres d'actions et données par action)







Trois mois clos les 30 juin







2026 2025







$ $ Revenus









Abonnements SaaS





37 361 34 150 Coveo core Platform





37 361 33 125 Qubit Platform





- 1 025 Services professionnels





1 187 1 395 Total des revenus





38 548 35 545











Coût des revenus









Abonnements SaaS





7 215 6 497 Services professionnels





1 293 1 622 Total du coût des revenus





8 508 8 119 Marge brute





30 040 27 426











Charges d'exploitation









Frais de vente et de commercialisation





17 339 19 113 Frais de recherche et de développement de produits





11 213 10 518 Frais généraux et administratifs





7 010 7 118 Amortissement des immobilisations corporelles





390 618 Amortissement des immobilisations incorporelles





469 461 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation





535 472 Total des charges d'exploitation





36 956 38 300 Perte d'exploitation





(6 916) (10 874)











Produits financiers nets





(598) (1 161) Perte (profit) de change





(990) 5 409 Perte avant la charge d'impôt





(5 328) (15 122) Charge (recouvrement) d'impôt





481 (70) Perte nette





(5 809) (15 052) Perte nette par action - de base et diluée





(0,06) (0,16) Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base et dilué





92 830 463 96 190 808

Le tableau suivant présente les paiements fondés sur des actions et les charges connexes comptabilisées par la Société :







Trois mois clos les 30 juin







2026 2025







$ $ Paiements fondés sur des actions et charges connexes









Coût des revenus - abonnements SaaS





215 310 Coût des revenus - services professionnels





156 211 Frais de vente et de commercialisation





1 680 2 419 Frais de recherche et de développement de produits





1 758 1 949 Frais généraux et administratifs





1 790 2 496 Paiements fondés sur des actions et charges connexes





5 599 7 385

Rapprochement de la perte nette au BAIIA ajusté

(en milliers de dollars américains)







Trois mois clos les 30 juin







2026 2025







$ $ Perte nette





(5 809) (15 052) Produits financiers nets





(598) (1 161) Perte (profit) de change





(990) 5 409 Charge (recouvrement) d'impôt





481 (70) Paiements fondés sur des actions et charges connexes1)





5 599 7 385 Amortissement et dépréciation des immobilisations incorporelles





469 461 Dotation aux amortissements2)





925 1 090 Charges liées aux transactions3)





17 - BAIIA ajusté





94 (1 938)

1) Ces charges sont relatives aux options sur actions émises et aux attributions fondées sur des actions aux termes de nos régimes à base d'actions à nos employés et administrateurs, ainsi que les charges sociales connexes, étant donné qu'elles sont directement attribuables aux paiements fondés sur des actions. Ces coûts sont présentés dans les coûts des revenus des produits et des services professionnels, des frais de vente et de commercialisation, des frais de recherche et de développement de produits et des frais généraux et administratifs. 2) La dotation aux amortissements comprend l'amortissement des immobilisations corporelles et l'amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation. 3) Ces charges se rapportent aux honoraires professionnels, juridiques et comptables et aux honoraires de consultation et de services‑conseils, ainsi qu'aux autres frais liés aux transactions qui n'auraient pas été engagés autrement. Ces coûts sont inclus dans les frais généraux et administratifs.

Rapprochement des mesures de marge brute ajustée et mesures de pourcentage de marge brute ajustée

(en milliers de dollars américains)







Trois mois clos les 30 juin







2026 2025







$ $ Total des revenus





38 548 35 545 Marge brute





30 040 27 426 % de marge brute





78 % 77 % Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes





371 521 Marge brute ajustée





30 411 27 947 % de marge brute ajustée





79 % 79 %











Revenus de produits





37 361 34 150 Coûts des revenus de produits





7 215 6 497 Marge brute des produits





30 146 27 653 % de marge brute des produits





81 % 81 % Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes





215 310 Marge brute des produits ajustée





30 361 27 963 % de marge brute des produits ajustée





81 % 82 %











Revenus de services professionnels





1 187 1 395 Coûts des revenus de services professionnels





1 293 1 622 Perte brute des services professionnels





(106) (227) % de marge brute des services professionnels





(9) % (16) % Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes





156 211 Marge brute des services professionnels ajustée





50 (16) % de marge brute des services professionnels ajustée





4 % (1) %

Rapprochement des mesures des charges d'exploitation ajustées et mesures du pourcentage des charges d'exploitation ajustées

(en milliers de dollars américains)







Trois mois clos les 30 juin







2026 2025







$ $ Frais de vente et de commercialisation





17 339 19 113 Frais de vente et de commercialisation (en % du total des revenus)





45 % 54 % Moins : Paiements fondés sur des actions et charges connexes





1 680 2 419 Frais de vente et de commercialisation ajustés





15 659 16 694 Frais de vente et de commercialisation ajustés

(en % du total des revenus)





41 % 47 %











Frais de recherche et de développement de produits





11 213 10 518 Frais de recherche et de développement de produits

(en % du total des revenus)





29 % 30 % Moins : Paiements fondés sur des actions et charges connexes





1 758 1 949 Frais de recherche et de développement de produits ajustés





9 455 8 569 Frais de recherche et de développement de produits ajustés

(en % du total des revenus)





25 % 24 %











Frais généraux et administratifs





7 010 7 118 Frais généraux et administratifs (en % du total des revenus)





18 % 20 % Moins : Paiements fondés sur des actions et charges connexes





1 790 2 496 Moins : Charges liées aux transactions





17 - Frais généraux et administratifs ajustés





5 203 4 622 Frais généraux et administratifs ajustés (en % du total des revenus)





13 % 13 %

États consolidés de la situation financière

(en milliers de dollars américains)





30 juin

2026 31 mars

2026



$ $ Actif





Actifs courants





Trésorerie et équivalents de trésorerie

107 139 101 914 Créances clients et autres débiteurs

16 533 35 224 Aide gouvernementale

8 423 6 292 Frais payés d'avance

7 470 9 129



139 565 152 559 Actifs non courants





Coûts d'acquisition de contrats

13 297 13 744 Immobilisations corporelles

3 101 3 199 Immobilisations incorporelles

888 1 344 Actifs au titre de droits d'utilisation

12 384 13 127 Actifs d'impôt différé

1 999 2 343 Goodwill

26 740 26 650 Total de l'actif

197 974 212 966







Passif





Passifs courants





Créditeurs et charges à payer

22 675 19 688 Revenus différés

72 346 86 062 Partie courante des obligations locatives

1 774 1 920 Charge à payer au titre des actions à racheter dans le cadre du

programme de rachat automatique d'actions

3 520 -



100 315 107 670 Passifs non courants





Obligations locatives





Total du passif

12 677 13 320



112 992 120 990 Capitaux propres





Capital-actions

737 468 735 533 Surplus d'apport

100 953 99 443 Déficit

(707 629) (698 230) Cumul des autres éléments du résultat global

(45 810) (44 770) Total des capitaux propres

84 982 91 976 Total du passif et des capitaux propres

197 974 212 966

Tableaux consolidés intermédiaires résumés des flux de trésorerie

(en milliers de dollars américains, non audités)





Trois mois clos les 30 juin



2026 2025



$ $ Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation





Perte nette

(5 809) (15 052) Éléments sans incidence sur la trésorerie





Amortissement des coûts d'acquisition de contrats

1 382 1 172 Amortissement des immobilisations corporelles

390 618 Amortissement des immobilisations incorporelles

469 461 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation

535 472 Paiements fondés sur des actions

5 202 6 564 Intérêts sur les obligations locatives

214 96 Charge (recouvrement) d'impôt différé

343 (90) Perte (profit) de change latent(e)

(1 005) 5 346







Variation des actifs et passifs d'exploitation

7 433 7 515



9 154 7 102 Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement





Entrées d'immobilisations corporelles

(180) (157) Entrées d'immobilisations incorporelles

(6) (16)



(186) (173) Flux de trésorerie affectés aux activités de financement





Produit de l'exercice d'options sur actions

39 239 Retenue d'impôt pour le règlement net des actions

(2 429) (866) Paiement au titre des obligations locatives

(760) (671) Actions rachetées et annulées

(335) (2 692) Actions rachetées aux fins du règlement d'attributions fondées

sur des actions

(228) -



(3 713) (3 990) Incidence de la fluctuation des taux de change sur la trésorerie

et équivalents de trésorerie

(30) 775 Augmentation de la trésorerie et équivalents de trésorerie

au cours de la période

5 225 3 714 Trésorerie et équivalents de trésorerie - début de la période

101 914 124 752 Trésorerie et équivalents de trésorerie - fin de la période

107 139 128 466 Trésorerie

71 583 68 103 Équivalents de trésorerie

35 556 60 363

SOURCE Coveo Solutions Inc.

Personne-ressource : Adhir Kadve, Relations avec les investisseurs, [email protected]