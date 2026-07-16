Coveo annonce la date de la conférence téléphonique pour les résultats financiers du premier trimestre de l'année fiscale 2027

MONTREAL, le 16 juill. 2026 /CNW/ - Coveo (TSX : CVO), le chef de file de plateformes d'IA d'entreprise offrant des expériences de recherches et d'IA générative de calibre mondial, a annoncé aujourd'hui qu'elle publiera ses résultats financiers pour son premier trimestre de l'année fiscale 2027 terminé le 30 juin 2026, après la fermeture des marchés, le jeudi 30 juillet 2026. Coveo tiendra une conférence téléphonique à cette date à 17:00 heure de l'Est afin de discuter des résultats. L'appel sera animé par Laurent Simoneau, Cofondateur et Chef de la direction, Louis Têtu, Président exécutif du conseil d'administration, et Karine Hamel, Cheffe de la direction financière.

Conférence téléphonique sur les résultats financiers de Coveo pour le premier trimestre de l'année fiscale 2027

Date: Jeudi, 30 juillet 2026 Heure: 17:00, heure de l'Est Conférence téléphonique: https://emportal.ink/4vHa7MO Utilisez le lien ci-dessus pour participer à la conférence téléphonique sans

l'assistance d'un opérateur. Si vous préférez bénéficier de l'assistance d'un

opérateur, veuillez composer le numéro suivant: 1-888-699-1199 Retransmission en direct sur le web: https://app.webinar.net/BE9xLBvLOMN Retransmission du webcast: ir.coveo.com section « Nouvelles et évènements »

À propos de Coveo

Coveo apporte une pertinence supérieure alimentée par l'AI à chaque point d'expérience, transformant la façon dont les entreprises établissent des liens avec leurs clients et leurs employés afin de maximiser leurs résultats d'affaires.

La pertinence consiste à passer du persona à la personne : à offrir, à chaque individu, du contenu, des produits, des recommandations et des conseils qui correspondent naturellement à son contexte, à ses besoins, à ses préférences, à son comportement et à ses intentions. C'est ce qui définit la référence en matière d'expérience numérique. Le parcours de chaque personne est unique, et seule l'intelligence artificielle peut gérer la complexité nécessaire pour personnaliser les expériences à grande échelle, auprès d'audiences vastes et diversifiées, tout en tenant compte de volumes importants de contenu et de produits.

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SOURCE Coveo Solutions Inc.

Contact Information : Adhir Kadve, Head of Investor Relations, [email protected]