MONTRÉAL et SAN FRANCISCO, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Coveo (TSX : CVO), le chef de file en matière d'AI-RelevanceMC, qui propulse la recherche ainsi que des expériences génératives de pointe, maximisant les résultats d'affaires à chaque point d'expérience annonce aujourd'hui les résultats du vote de son assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 11 septembre 2025 (l'« assemblée »). Les résultats détaillés des votes à l'assemblée sont présentés ci-dessous.

Élection des administrateurs

D'après les votes reçus, chacun des sept (7) candidats aux postes d'administrateur suivants, qui ont été proposés par la direction, a été dûment élu à titre d'administrateur de la Société jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à ce que son successeur soit élu ou nommé, les résultats s'établissant comme suit :

Administrateur Nombre de

votes exprimés

pour Pourcentage de

votes exprimés

pour Nombre de vote

exprimés contre Pourcentage de

votes exprimés

contre Louis Têtu 417 547 603 99.78 % 917 023 0.22 % Laurent Simoneau 417 873 702 99.86 % 590 924 0.14 % J. Alberto Yépez 417 873 202 99.86 % 591 424 0.14 % Fay Sien Goon 417 926 554 99.87 % 538 072 0.13 % Valéry Zamuner 417 782 270 99.83 % 682 356 0.17 % Gillian (Jill) Denham 417 958 193 99.88 % 506 433 0.12 % Eric Lamarre 417 820 175 99.85 % 644 451 0.15 %

Nomination des auditeurs

D'après les votes reçus, PricewaterhouseCoopers s.e.n.c.r.l./s.r.l. ont été dûment nommés à titre d'auditeurs de la Société et leur rémunération sera fixée par le conseil d'administration, les résultats s'établissant comme suit :



Nombre de

votes exprimés

pour Pourcentage de

votes exprimés

pour Nombre

d'abstentions Pourcentage

d'abstentions PricewaterhouseCoopers s.e.n.c.r.l./s.r.l. 411 838 918 98.21 % 7 513 043 1.79 %

À propos de Coveo

Coveo apporte l'AI-Relevance (la pertinence IA) à chaque point d'expérience, transformant la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients et leurs employés pour optimiser leurs résultats commerciaux.

La pertinence, c'est passer du persona à la personne réelle: c'est le degré d'alignement entre le contenu, les produits, les recommandations et les conseils présentés à une personne en ligne, et son contexte, ses besoins, ses préférences, son comportement et son intention. C'est ce qui établit le standard d'excellence des expériences numériques hautement concurrentielles. Le parcours de chaque individu étant unique, seule l'intelligence artificielle peut gérer la complexité de la personnalisation de ces expériences pour des audiences massives et diversifiées, tout en traitant d'importants volumes et une grande variété de contenus et de produits.

La plateforme Coveo AI-Relevance™ de Coveo, permet aux entreprises de livrer une hyper personnalisation à chaque point d'expérience, en unifiant de manière sécurisée l'ensemble de leurs données avec le plus haut niveau de précision contextuelle et prescriptive, tout en optimisant la performance commerciale.

Coveo apporte l'AI-Relevance aux expériences numériques des marques les plus importantes et innovantes au monde, au service de millions de personnes à travers des milliards d'interactions.

Ce que Coveo croit fermement : Offrir une expérience digitale ne suffit plus. Seule la pertinence garantit le succès dans un monde numérique.

La Coveo AI-Relevance™ Platform est certifiée ISO 27001 et ISO 27018, conforme à SOC2 et compatible HIPAA, avec un SLA de 99.999 % disponible. Coveo est un partenaire d'AWS Marketplace, un partenaire ISV de Salesforce, une application approuvée par SAPⓇ, un partenaire Gold d'Adobe, un membre de la MACH Alliance, ainsi qu'un partenaire d'Optimizely, de Shopify et de Genesys AppFoundryⓇ ISV.

Coveo est une marque déposée de Coveo Solutions Inc.

Restez au courant des dernières nouvelles et du contenu de Coveo en visitant notre site web ou en vous abonnant au blogue de Coveo et en suivant Coveo sur LinkedIn et YouTube.

