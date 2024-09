MONTRÉAL et SAN FRANCISCO, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Coveo (TSX: CVO), le chef de file de plateformes d'IA d'entreprise qui apporte la recherche IA et l'IA générative à chaque point d'expérience, permettant des expériences numériques personnalisées remarquables, a annoncé aujourd'hui qu'Éric Lamarre a été élu pour la première fois à son conseil d'administration, et a annoncé les résultats du vote de son assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 12 septembre 2024 (l'« assemblée »). Les résultats détaillés des votes à l'assemblée sont présentés ci-dessous.

Élection d'Éric Lamarre

Coveo a le plaisir d'annoncer qu'Éric Lamarre, un cadre chevronné mondialement reconnu pour son expertise en IA et en transformation numérique, s'est joint au conseil d'administration de Coveo à compter d'aujourd'hui.

Au cours de sa carrière de plus de 30 ans chez McKinsey, plus récemment à titre d'associé principal basé aux États-Unis, M. Lamarre a au cours de sa carrière conseillé des entreprises du Fortune 500 sur leurs plus importantes priorités d'affaires, y compris l'IA, la transformation numérique, l'amélioration de la productivité, la gestion des risques et l'intégration d'acquisitions. Au cours de sa carrière chez McKinsey, M. Lamarre a siégé au sein de divers comités de gouvernance clés, notamment au sein du conseil d'administration mondial de McKinsey et à son comité de la technologie et de la connaissance. Il a également été président du comité d'acquisition mondial de McKinsey, supervisant des dizaines d'acquisitions par an, et a dirigé la division numérique de McKinsey en Amérique du Nord, l'une des plus grandes unités opérationnelles de McKinsey avec plus de 2 000 professionnels. M. Lamarre est titulaire d'un diplôme en ingénierie de l'Université McGill, d'un doctorat en ingénierie du MIT et d'un MBA du Collège des ingénieurs (Paris). Il est le lauréat 2023 du Gluck Lifetime Award, le prix d'innovation le plus prestigieux de McKinsey, décerné chaque année à un associé de McKinsey pour sa contribution exceptionnelle au développement d'innovations en matière de service à la clientèle et à la création de nouvelles capacités au sein de l'entreprise. Il est l'auteur de plus de 30 publications commerciales et scientifiques, dont le best-seller Rewired : Outcompeting in the age of digital and AI (2023). Il siège actuellement au conseil d'administration d'AlloProf, une organisation axée sur la réussite scolaire de la maternelle à la 12e année, et de la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal.

« Le conseil d'administration ne pourrait être plus enthousiaste d'annoncer qu'Éric Lamarre se joint à nous », a déclaré Louis Têtu, président du conseil d'administration et chef de la direction de Coveo. « Il apporte au conseil un ensemble de compétences critiques en transformation numérique et en IA acquises au cours de décennies de conseil auprès de grandes entreprises, dont plusieurs sont clientes de Coveo. Nous croyons sincèrement que son expérience et son expertise seront très profitables au conseil et à Coveo, et qu'il sera un excellent atout dans l'atteinte de nos objectifs ambitieux. »

« Je suis ravi de me joindre à une entreprise de la qualité de Coveo, particulièrement à une période où la demande pour des solutions de recherche d'IA et d'expériences génératives pour les entreprises est à un niveau record », a déclaré Éric Lamarre. « Je crois que le marché est à un point d'inflexion, et la plateforme de Coveo est sans doute la chef de file dans son domaine. Il y a des opportunités exceptionnelles à venir pour l'entreprise, et je suis enthousiaste à l'idée de contribuer à son succès ».

Résultat des votes de l'assemblée

Élection des administrateurs

D'après les votes reçus, chacun des neuf (9) candidats aux postes d'administrateur suivants, qui ont été proposés par la direction, a été dûment élu à titre d'administrateur de la Société jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à ce que son successeur soit élu ou nommé, les résultats s'établissant comme suit :

Administrateur Nombre de

votes exprimés

pour Pourcentage de

votes exprimés

pour Nombre de vote

exprimés contre Pourcentage de votes

exprimés contre Louis Têtu 451 415 609 99.86 % 608 824 0.14 % Laurent Simoneau 451 500 637 99.88 % 523 796 0.12 % J. Alberto Yépez 451 108 547 99.80 % 915 887 0.20 % Shanti Ariker 451 407 697 99.86 % 616 737 0.14 % Fay Sien Goon 451 633 321 99.91 % 391 113 0.09 % Isaac Kim 451 493 532 99.88 % 530 901 0.12 % Valéry Zamuner 450 225 855 99.60 % 1 798 579 0.40 % Gillian (Jill) Denham 451 656 423 99.92 % 368 011 0.08 % Eric Lamarre 452 013 099 99.99 % 11 335 0.01 %



Nomination des auditeurs

D'après les votes reçus, PricewaterhouseCoopers s.e.n.c.r.l./s.r.l. ont été dûment nommés à titre d'auditeurs de la Société et leur rémunération sera fixée par le conseil d'administration, les résultats s'établissant comme suit :



Nombre de

votes

exprimés pour Pourcentage de

votes exprimés

pour Nombre

d'abstentions Pourcentage

d'abstentions Pricewaterhouse

Coopers s.e.n.c.r.l./s.r.l. 448 377 157 99.09 % 4 115 607 0.91 %

