Coveo annonce ses résultats pour le premier trimestre de l'exercice fiscal 2026

Réaccélération du taux de croissance à 16% pour la plateforme principale de Coveo(2)

Les solutions d'IA générative ont généré ~50% des nouvelles ventes du trimestre

Expansion de la relation avec SAP

Coveo présente ses résultats en dollars américains et conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »)

MONTRÉAL et SAN FRANCISCO, le 31 juill. 2025 /CNW/ - Coveo (TSX : CVO), le chef de file en matière d'AI-RelevanceMC, qui propulse la recherche ainsi que des expériences génératives de pointe, maximisant les résultats d'affaires à chaque point d'expérience annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre de son exercice fiscal 2026 terminé le 30 juin 2025.

« L'exercice 2026 démarre en force; nous avions pris l'engagement de réaccélérer la croissance des revenus, et nous tenons promesse. », a déclaré Laurent Simoneau, cofondateur et chef de la direction de Coveo. « Le marché démontre une traction évidente: les entreprises saisissent de plus en plus la valeur distinctive et incontournable de notre plateforme pour générer des résultats commerciaux concrets et accélérer leur virage vers des expériences propulsées par l'IA générative et agentique. »

« Les bases du travail accompli depuis plus d'une décennie dans le domaine de l'IA porte ses fruits, et je suis convaincu que nous sommes idéalement positionnés pour accélérer notre croissance et renforcer notre leadership », a affirmé Louis Têtu, président exécutif du conseil d'administration de Coveo. « Nos succès continus auprès de clients et partenaires stratégiques tel que SAP, illustrent la reconnaissance croissante du rôle que nous jouons dans cet écosystème en pleine évolution. »

Faits saillants financiers pour le premier trimestre de l'exercice fiscal 2026

Le tableau suivant résume les résultats financiers de Coveo pour le premier trimestre de l'exercice fiscal 2026 :

En milliers de dollars américains, sauf indication contraire T1 2026 T1 2025 Variation Revenus tirés des abonnements SaaS(1) 34,2 $ 30,6 $ 12 % Plateforme principale de Coveo(2) 33,1 $ 28,7 $ 16 % Plateforme de Qubit(3) 1,0 $ 1,9 $ (46 %) Total des revenus 35,5 $ 32,2 $ 10 % Marge brute 77 % 78 % (1 %) Marge brute de produits 81 % 82 % (1 %) Perte nette (15,1 $) (6,1 $) (147 %) BAIIA ajusté(4) (1,9 $) (1,7 $) (14 %) Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 7,1 $ 3,0 $ 134 %

Faits saillants financiers - premier trimestre de l'exercice fiscal 2026

(Toutes les comparaisons sont relatives à la période de trois mois close le 30 juin 2024, sauf indication contraire)

Revenus tirés des abonnements SaaS (1) de 34,2 M$, en hausse de 12% par rapport à 30,6 M$. À l'intérieur de ce total, les revenus tirés des abonnements SaaS provenant de la plateforme principale de Coveo (2) ont atteint 33,1 M$, reflétant une croissance de 16%.

de 34,2 M$, en hausse de 12% par rapport à 30,6 M$. À l'intérieur de ce total, les revenus tirés des abonnements SaaS provenant de la plateforme principale de Coveo ont atteint 33,1 M$, reflétant une croissance de 16%. Revenus totaux de 35,5 M$, en progression de 10% par rapport à 32,2M$

Pourcentage de marge brute à 77% et le pourcentage de marge brute de produits à 81%, équivalents à la période précédente.

Perte d'exploitation de 10,9 M$, comparativement à 8,2 M$. La perte nette pour le trimestre a été de 15,1 M$, comparativement à une perte nette de 6,1 M$.

BAIIA ajusté (4) de (1,9 M$), comparativement à (1,7M$) pour la période comparable.

de (1,9 M$), comparativement à (1,7M$) pour la période comparable. Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 7,1M$ comparativement à 3,0 M$ à la même période l'an dernier.

Trésorerie et les équivalents de trésorerie de 128,5 M$ au 30 juin 2025.

Taux d'expansion net(1) était de 105% au 30 juin 2025. Le taux d'expansion net(1) était de 108% en excluant l'attrition des clients utilisant la plateforme de Qubit (5), en hause de 100 points de base par rapport au trimestre précédent.

Autres faits saillants du trimestre

Dynamique soutenue des nouvelles ventes : Les nouvelles ventes ont été de nouveau encourageantes au T1, atteignant un record pour un premier trimestre. Les nouvelles ventes ont été diversifiées à travers les différents cas d'utilisation et les régions et provenaient de nouveaux clients ainsi que des existants, tels que Watchguard, la Banque Nationale du Canada , Conforama Iberia, Hercules Sealing Products, Loto-Québec et bien d'autres.

Les Solutions d'IA générative de Coveo ont connu un autre trimestre solide: Les solutions d'IA générative ont, une fois de plus, démontré un fort dynamisme et ont représenté ~50 % des nouvelles ventes du trimestre. Cette adoption continue à toucher un large éventail de cas d'utilisation, avec des nouveaux clients et des existants tel que SAP, UKG et Advanced Micro Devices (AMD).

Croissance continue dans le secteur du commerce : Le commerce continue d'être le cas d'utilisation connaissant la plus forte croissance, représentant plus de la moitié des gains de nouveaux clients de la société, soutenu en partie par le partenariat stratégique avec SAP. Parmi les nouveaux clients figurent SanMar, S.Oliver Group et d'autres ayant choisi les solutions d'IA de Coveo pour optimiser leur expérience de commerce en ligne. Coveo a été nommé leader pour la deuxième année consécutive dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® pour la recherche et la découverte de produits (9) .

Expansion majeure avec SAP : SAP a significativement élargi son utilisation des solutions d'IA générative de Coveo, concluant une transaction d'expansion importante, positionnant Coveo comme un partenaire clé en IA. À la suite du succès de l'implémentation initiale chez SAP Concur, SAP a choisi de déployer plus largement les capacités de Coveo comme une fondation technologique de sa stratégie globale d'expérience client, y compris pour des déploiements agentiques.

Coveo continue d'être le leader en matière d'innovation agentique En juin, Coveo a été présenté comme partenaire de lancement de l'offre Salesforce Agentforce 3. En juillet, Coveo a annoncé son intégration à Salesforce AgentExchange avec serveurs MCP, renforçant l'accès sécurisé et précis aux données d'entreprise dans les initiatives d'IA générative. Toujours en juillet, Coveo a annoncé être disponible dans la nouvelle catégorie « Agents et outils IA » de l'AWS Marketplace, permettant aux clients de découvrir, acheter et déployer facilement Coveo via leurs comptes AWS, leur permettant ainsi d'enrichir les modèles fondamentaux d'AWS Bedrock et d'accélérer le développement des agents d'IA et des flux de travail agentiques.

Autres faits marquants : Au cours du trimestre, Coveo a racheté 510 988 actions à droit de vote subalterne à un prix moyen pondéré de 7,23 $ CA par action, pour un total de 2,7 M$, dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Depuis le lancement de cette offre le 17 juillet 2024 jusqu'à la fin du trimestre le 30 juin 2025, Coveo a racheté pour annulation le maximum autorisé de 2 690 573 actions, à droit de vote subalterne pouvant être rachetées, à un prix moyen pondéré de 6,43 $ CA par action, pour un montant total de 12,6 M$. Le 15 juillet, Coveo a annoncé le renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, pour une nouvelle période de 12 mois débutant le 17 juillet 2025, afin d'acheter aux fins d'annulation un maximum de 5 423 244 actions à droit de vote subalterne. Coveo a également renouvelé son programme d'achat d'actions automatique avec un courtier désigné.



Perspectives financières

Les résultats du premier trimestre sont en ligne avec les objectifs précédemment annoncés, reflétant une amélioration des taux de croissance des revenus, tout en maintenant des flux de trésorerie opérationnels positifs.

Coveo anticipe que ses revenus tirés d'abonnements SaaS(1), revenus totaux et BAIIA ajusté(4) pour T2 et pour l'exercice fiscal 2026 se situeront dans les fourchettes prévues ci-dessous :



T2 de l'exercice 2026 Exercice 2026 Revenus tirés des abonnements SaaS(1) 35,3 M$ - 35,8 M$ 141,5 M$ - 144,5 M$ Total des revenus 36,6 M$ - 37,1 M$ 147,5 M$ - 150,5 M$ BAIIA ajusté(4) (0,5 M$) - 0,5 M$ Proche de l'équilibre

La société maintient sa prévision de flux de trésorerie d'exploitation positifs d'environ 10 M$ pour l'exercice fiscal 2026.

Ces énoncés sont de l'information prospective et les résultats réels peuvent différer de manière significative de ceux anticipés. Ces perspectives représentent également des « perspectives financières » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentées afin d'aider les investisseurs et autres à comprendre certains éléments clés des résultats financiers attendus de Coveo, ainsi que de ses objectifs, les priorités stratégiques et les perspectives commerciales de Coveo, et à mieux comprendre l'environnement opérationnel prévu de Coveo. Les investisseurs et autres personnes sont avisés que ces perspectives pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Veuillez vous référer aux rubriques « Information prospective » et « Hypothèses des perspectives financières »

ci-dessous pour de l'information supplémentaire sur les facteurs pouvant mener à des résultats financiers matériellement différents des perspectives financières et d'une description des hypothèses qui les sous-tendent.

Informations sur la conférence téléphonique et la diffusion Web du 1er trimestre

Coveo tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui à 17:00 heure de l'Est afin de discuter des résultats financiers du premier trimestre de l'exercice fiscal 2026. L'appel sera mené par Laurent Simoneau, co-fondateur et chef de la direction, Louis Têtu, président exécutif du conseil d'administration, et Brandon Nussey, chef de la direction financière.

Numéro d'appel :

Webdiffusion en direct : https://app.webinar.net/vndwlLq6GV7 Rediffusion : ir.coveo.com/fr dans la section « Nouvelles et événements »

Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non-audités de Coveo ont été établis conformément aux IFRS publiés par l'International Accounting Standards Board. Dans le présent communiqué de presse, il est fait référence à des mesures et ratios financiers non conforme aux IFRS, à savoir (i) le BAIIA ajusté; (ii) la marge brute ajustée, la marge brute des produits ajustée et la marge brute des services professionnels ajustés (collectivement référé comme étant les « mesures de marge brute ajustée » de Coveo); (iii) le pourcentage de marge brute ajustée, le pourcentage de marge brute des produits ajustée et le pourcentage de marge brute des services professionnels ajustés (collectivement référé comme étant les « mesures de pourcentage de marge brute ajustée » de Coveo); (iv) les frais de vente et de commercialisation ajustés, les frais de recherche et de développement de produits ajustés et les frais généraux et administratifs ajustés (collectivement référé comme étant les « mesures des charges d'exploitation ajustées » de Coveo; (v) le pourcentage des frais de vente et de commercialisation ajustés, le pourcentage des frais de recherche et développement de produits ajustés et le pourcentage des frais généraux et administratifs ajustés (collectivement référé comme étant les « mesures du pourcentage des charges d'exploitation ajustées » de Coveo). Les mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS ne sont pas des mesures reconnues en vertu des IFRS et n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS. Il est peu probable que ces mesures soient comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Les mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS sont plutôt présentés à titre d'information supplémentaires pour compléter les états financiers en permettant une meilleure compréhension des résultats d'exploitation de Coveo du point de vue de la direction.

Ces mesures et ratios ne doivent donc pas être pris en considération isolément ni être considérés comme pouvant remplacer, aux fins d'analyse, l'information financière de la société établie conformément aux IFRS. Le BAIIA ajusté, les mesures de marge brute ajustée, les mesures de pourcentage de marge brute ajustée, les mesures des charges d'exploitation ajustées et les mesures du pourcentage des charges d'exploitation ajustées sont présentées afin de fournir aux investisseurs une mesure supplémentaire permettant d'évaluer le rendement d'exploitation de la société et permettent donc de ressortir des tendances des principales activités de Coveo que les mesures conformes aux IFRS seules ne permettraient pas nécessairement de faire ressortir. La direction de la société croit également que les analystes financiers, les investisseurs et les autres parties intéressées ont fréquemment recours aux mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS pour évaluer les émetteurs. La direction de Coveo utilise et entend utiliser également des mesures et ratios non conformes aux IFRS afin de faciliter les comparaisons de rendement d'une période à l'autre, et de préparer les budgets d'exploitation et prévisions annuels.

Se reporter à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS et réconciliation des mesures et des ratios financiers non conformes aux IFRS » du rapport de gestion de Coveo pour le trimestre clos le 30 juin 2025, lequel est disponible en date des présentes sur le profil de Coveo sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca, pour une description de ces mesures. Voir les tableaux d'information financière annexés dans ce communiqué de presse pour des informations supplémentaires incluant une réconciliation entre (i) le BAIIA ajusté à la perte nette; (ii) la marge brute ajustée et la marge brute; (iii) la marge brute des produits ajustée et la marge brute des produits; (iv) la marge brute des services professionnels ajustée et la marge brute des services professionnels; (v) les frais de vente et de commercialisation ajustés et les frais de vente et de commercialisation; (vi) les frais de recherche et de développement de produits ajustés et les frais de recherche et de développement de produits et (vii) les frais généraux et administratifs ajustés et les frais généraux et administratifs.

Indicateurs de performance clés

Ce communiqué de presse fait référence aux « Revenus tirés des abonnements SaaS » et au « taux d'expansion net ». Ils sont des mesures d'exploitation utilisés dans l'industrie de Coveo. Coveo surveille ses indicateurs de performance clés ci-après pour l'aider à évaluer ses activités, à mesurer sa performance, à cerner les tendances, à élaborer des plans d'affaires et à prendre des décisions stratégiques. Les indicateurs de performance clés de Coveo fournissent aux investisseurs des mesures supplémentaires du rendement d'exploitation de Coveo et permettent ainsi de dégager les tendances relatives aux principales activités de Coveo que seules, les mesures conformes aux IFRS ne permettraient pas nécessairement de mettre en évidence. Coveo pense également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties prenantes utilisent fréquemment des paramètres du secteur dans l'évaluation des émetteurs. Certains des indicateurs clés de performance de Coveo sont des mesures qui n'ont aucune signification normalisée prescrite par les normes comptables IFRS et peuvent donc ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et ne peuvent pas être rapprochées d'une mesure IFRS directement comparable. Les indicateurs de performance clés de Coveo pourraient être calculés et désignés d'une manière différente des indicateurs de performance clés similaires utilisés par d'autres sociétés.

Les « revenus tirés des abonnements SaaS » désigne les revenus tirés des abonnements SaaS de Coveo, tels qu'ils sont présentés dans les états financiers de Coveo conformément aux IFRS.

Le « taux d'expansion net » est calculé en considérant une cohorte de clients à la fin de la période de 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée, et en divisant la valeur annualisée des contrats SaaS « VAC SaaS », tel que définie ci-dessous) attribuable à cette cohorte à la fin de la période considérée sélectionnée par la VAC SaaS attribuable à cette cohorte au début de la période de 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée. Exprimé en pourcentage, le ratio (i) exclut la VAC SaaS des nouveaux clients ajoutés au cours des 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée; (ii) inclut l'accroissement de la VAC SaaS provenant des ventes faites à la cohorte au cours des 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée; et (iii) est présenté après déduction de la VAC SaaS des clients dont les abonnements ont pris fin ou pour lesquels les services ont diminué au cours des 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée; et (iv) est en monnaie courante et donc, exclu l'effet de la variation des taux de change.

Dans cette rubrique et tout au long de ce communiqué, la « valeur annualisée des contrats SaaS » désigne la valeur annualisée des contrats SaaS des engagements d'un client calculée sur la base des conditions des abonnements de ce client et représente le montant de l'abonnement annualisé engagé à la date de mesure.

Veuillez également vous reporter à la section « Indicateurs de performance clés » du dernier rapport de gestion de Coveo qui est disponible sous le profil de Coveo dans SEDAR+ à www.sedarplus.ca pour plus de détails sur les indicateurs de performance clés mentionnés ci-haut.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient de I'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, incluant les perspectives financières données (au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables) et hypothèses associées (comme indiqué ci-dessous et ailleurs dans ce communiqué de presse) pour les périodes de trois mois se terminant le 30 septembre 2025 et l'année se terminant le 31 mars 2026 (pour plus de clarté, en ce qui concerne les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, uniquement pour l'exercice se terminant le 31 mars 2026) (ensemble, l'« information prospective »). Cette information prospective se reconnait à l'emploi de verbes ou d'expressions comme « pouvoir», « devoir », « atteindre », « survenir », « prévoir », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « projeter », « planifier », « croire », « continuer », « cibler », « occasion », « stratégie », « prévu au calendrier », « perspective », « prévision », « projection » ou « éventualité », y compris leur forme négative et autres expressions semblables, ou à l'emploi de verbes au futur, y compris les renvois à des hypothèses, bien que toute information prospective ne comprend pas nécessairement ces termes ou ces expressions. Au surplus, les déclarations faisant état d'attentes, d'intentions, de projections ou d'autres faits ou circonstances à venir contiennent de l'information prospective. Les déclarations qui contiennent de l'information prospective ne portent pas sur des faits passés, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des évènements ou circonstances à venir.

L'information prospective est nécessairement basée sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses (y compris ceux discutés sous la section « Hypothèses des perspectives financières » ci-dessous et ceux discutés immédiatement ci-dessous) que Coveo a considérées comme appropriées et raisonnables à la date à laquelle ces déclarations sont faites. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que Coveo croit que ses hypothèses soient raisonnables, les résultats réels peuvent différer des informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Certaines hypothèses formulées lors de la préparation des informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent, sans s'y restreindre (et en addition de ceux discuté à la section « Hypothèses perspectives financières » ci-dessous) : La capacité de Coveo à tirer profit des opportunités de croissance et à mettre en œuvre sa stratégie de croissance; la capacité de Coveo à attirer de nouveaux clients, tant sur le marché local qu'international; la capacité de Coveo à augmenter ses relations avec ses clients existants, et s'assurer que les clients existants renouvellent leur abonnement; le succès des efforts de Coveo pour élargir son portefeuille de produits et accroître sa présence sur le marché; la capacité de Coveo à maintenir des relations stratégiques fructueuses avec des partenaires et autres tiers; la connaissance du marché, et l'acceptation des solutions d'IA en général et des produits de Coveo en particulier; la pénétration du marché des solutions d'IA générative de Coveo et autres nouvelles solutions, tant auprès de nouveaux clients que de ses clients existants, et la capacité de Coveo à continuer de saisir l'opportunité de l'IA; les hypothèses de Coveo concernant ses besoins en capitaux futurs et les capitaux généralement disponibles; l'exactitude des hypothèses de Coveo et estimations quant à ses opportunités de marché, les prévisions de croissance de Coveo et ses attentes concernant les flux de trésorerie d'exploitation, et le calendrier de réalisation; le succès de Coveo à identifier et évaluer, ainsi qu'à financer et intégrer, des acquisitions, partenariats ou coentreprises; l'influence importante des principaux actionnaires de Coveo; la capacité de Coveo de générer des opportunités commerciales (pipeline) et à convertir ces opportunités commerciales en transactions, et le calendrier de ces transactions; et plus généralement, la capacité de Coveo à exécuter ses plans d'expansion et de croissance. De plus, l'information prospective est sujette à des risques et des incertitudes connus et inconnus, et d'autres facteurs, dont plusieurs échappent au contrôle de Coveo, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité réel, le rendement réel ou les réalisations réelles diffèrent de façon importante de ceux qui sont divulgués, de façon expresse ou implicite, dans cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y restreindre, les incertitudes courantes et prospectives liées au contexte macroéconomique, y compris, sans s'y limiter, en raison des politiques commerciales et monétaires à l'échelle mondiale et les risques et incertitudes présentés plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle la plus récente de l'entreprise et sous « facteurs clés influant sur notre performance » du rapport de gestion le plus récent, tous les deux disponible sous le profil de Coveo dans SEDAR+. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces informations. Par conséquent, les investisseurs ne devraient pas se fier indûment à ces informations qui ne sont valables qu'au moment de leur formulation. Bien que Coveo a tenté d'identifier les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante de ceux indiqués dans l'information prospective, d'autres facteurs de risque que Coveo ignore ou que Coveo ne juge pas importants pour l'instant pourraient faire en sorte que les résultats réels ou les évènements futurs diffèrent considérablement de ceux présentés dans l'information prospective.

Vous ne devez pas vous fier à cette information prospective, car les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux envisagés par celle-ci en raison de ces risques et incertitudes. Des informations supplémentaires seront également présentées dans d'autres documents déposés publiquement et disponibles sur le profil de Coveo sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca de temps à autre. Les informations prospectives faites dans ce communiqué de presse ne concernent que des événements ou des informations à la date du présent document et sont expressément qualifiés dans leur intégralité par cette mise en garde. Sauf si la loi l'exige, Coveo n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'informations prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, après la date à laquelle les déclarations sont faites ou pour refléter l'occurrence d'événements imprévus.

Hypothèses sous-jacentes aux perspectives financières

Les perspectives financières de Coveo présentées dans la section « Perspectives financières » ci-dessus, ou ailleurs dans ce communiqué, reposent sur un ensemble d'hypothèses, dont les suivantes, en plus de celles énoncées ci-haut et dans la section « Perspectives financières » ci-dessus :

Déclin prévu de la VAC SaaS de Qubit (6) : La portion restante de la valeur actualisée contractuelle (VAC) associée aux abonnements SaaS de Qubit devrait continuer de se déprécier durant le deuxième trimestre et jusqu'à la fin de l'exercice fiscal 2026. Cela se traduirait par une diminution d'environ la moitié des revenus tirés des abonnements SaaS pour les abonnements à la plateforme de Qubit au cours de l'exercice 2026 comparativement à l'exercice fiscal précédent.

: La portion restante de la valeur actualisée contractuelle (VAC) associée aux abonnements SaaS de Qubit devrait continuer de se déprécier durant le deuxième trimestre et jusqu'à la fin de l'exercice fiscal 2026. Cela se traduirait par une diminution d'environ la moitié des revenus tirés des abonnements SaaS pour les abonnements à la plateforme de Qubit au cours de l'exercice 2026 comparativement à l'exercice fiscal précédent. Accélération anticipée des nouvelles ventes au cours de l'exercice fiscal 2026.

Maintien des taux de rétention bruts (7) à des niveaux comparables aux niveaux historiques

à des niveaux comparables aux niveaux historiques Atteindre les niveaux attendus de ventes d'abonnements SaaS à de nouveaux clients ainsi qu'aux clients existants, incluant le momentum attendu des ventes, ainsi que des renouvellements d'abonnements SaaS avec les clients existants.

Atteindre les niveaux attendus des services d'implémentation et d'autres sources de revenus des services professionnels.

Maintien des marges attendues d'exploitation conformément aux mesures de marge brute ajustée (4) et aux mesures de pourcentage de marge brute ajustée (8) de Coveo.

et aux mesures de pourcentage de marge brute ajustée de Coveo. Amélioration continue du comportement d'achats des clients sur les marchés des solutions de Coveo.

Capacité de Coveo à attirer et à retenir les talents clés nécessaires à l'exécution de ses plans.

Des taux de change constants par rapport aux niveaux de fin T1 et une stabilité ou une amélioration de l'inflation, des taux d'intérêts, des niveaux de dépenses clients et autres conditions macroéconomiques.

Capacité de Coveo à collecter comme prévu ses comptes clients et à gérer ses entrées de trésorerie (y compris les aides gouvernementales et les crédits d'impôts) et ses sorties de trésorerie comme il est actuellement prévu.

Atteinte d'une performance financière attendue telle que mesurée par les mesures des charges d'exploitation ajustées(4) et les mesures du pourcentage des charges d'exploitation ajustées(8) de Coveo.

Les perspectives financières de Coveo n'incluent pas l'impact d'éventuelles acquisitions qui pourrait être annoncées ou conclues de temps à autre.

Notes sur ce communiqué de presse :

(1) Les revenus tirés des abonnements SaaS et le taux d'expansion net sont des indicateurs de performance clés de Coveo. Veuillez vous référer à la section « Indicateurs de performance clés » ci-dessus. (2) Les revenus tirés des abonnements SaaS générés en liens avec les abonnements des clients de la plateforme principale de Coveo pour la période, et excluant donc les revenus des abonnements de la plateforme de Qubit. (3) Les revenus tirés des abonnements SaaS générés par les abonnements de la plateforme de Qubit pour la période couverte. (4) Les mesures de marge brute ajustée, les mesures de charges d'exploitation ajustées et le BAIIA ajusté sont des mesures non conformes aux IFRS qui peuvent ne pas être comparables à des mesures ou ratios similaires utilisés par d'autres sociétés. Veuillez-vous référer à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS » ci-dessous et aux tables de réconciliation dans ce communiqué. (5) Taux d'expansion net excluant l'effet de la VAC SaaS des abonnements à la plateforme de Qubit. (6) Le VAC SaaS désigne la valeur contractuelle SaaS annualisé des engagements d'un client, calculée en fonction des conditions des abonnements de ce client, et représente le montant annualisé de l'abonnement engagé à la date de mesure. Le taux de rétention brut est généralement calculé pour une période en soustrayant l'attrition et la contraction de la VAC SaaS sur la période sélectionnée à la VAC SaaS au début de la période sélectionnée et en divisant le résultat par la VAC SaaS au début de la période sélectionnée. Coveo utilise le taux de rétention brut pour se donner un aperçu du succès de l'entreprise à fidéliser ses clients existants. (7) Le taux de rétention brut est généralement calculé pour une période en soustrayant l'attrition et la contraction de la VAC SaaS sur la période sélectionnée à la VAC SaaS au début de la période sélectionnée et en divisant le résultat par la VAC SaaS au début de la période sélectionnée. Nous utilisons le taux de rétention brut pour nous donner un aperçu du succès de l'entreprise à fidéliser ses clients existants. (8) Les mesures de marge brute ajustée, les mesures de % de charges d'exploitation ajustées et la marge brute des produits ajustés sont des mesures non conformes aux IFRS. Veuillez-vous référer à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS » ci-dessous et aux tables de réconciliation dans ce communiqué. (9) Source: Gartner, Magic Quadrant for Search and Product Discovery, Mike Lowndes, Noam Dorros, et al., 24 juin 2025. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de choisir uniquement les fournisseurs ayant obtenu les meilleures notes ou autres distinctions. Les publications de recherche de Gartner reflètent les opinions de l'organisme de recherche Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, et Magic Quadrant est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et à l'international, utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés.

À propos de Coveo

Coveo apporte l'AI-Relevance (la pertinence IA) à chaque point d'expérience, transformant la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients et leurs employés pour optimiser leurs résultats commerciaux.

La pertinence, c'est passer du persona à la personne réelle: c'est le degré d'alignement entre le contenu, les produits, les recommandations et les conseils présentés à une personne en ligne, et son contexte, ses besoins, ses préférences, son comportement et son intention. C'est ce qui établi le standard d'excellence des expériences numériques hautement concurrentielles. Le parcours de chaque individu étant unique, seule l'intelligence artificielle peut gérer la complexité de la personnalisation de ces expériences pour des audiences massives et diversifiées, tout en traitant d'importants volumes et une grande variété de contenus et de produits.

La plateforme Coveo AI-Relevance™ de Coveo, permet aux entreprises de livrer une hyper personnalisation à chaque point d'expérience, en unifiant de manière sécurisée l'ensemble de leurs données avec le plus haut niveau de précision contextuelle et prescriptive, tout en optimisant la performance commerciale.

Coveo apporte l'AI-Relevance aux expériences numériques des marques les plus importantes et innovantes au monde, au service de millions de personnes à travers des milliards d'interactions.

Ce que Coveo croit fermement : Offrir une expérience digitale ne suffit plus. Seule la pertinence garantit le succès dans un monde numérique.

La Coveo AI-Relevance™ Platform est certifiée ISO 27001 et ISO 27018, conforme à SOC2 et compatible HIPAA, avec un SLA de 99.999 % disponible. Coveo est un partenaire d'AWS Marketplace, un partenaire ISV de Salesforce, une application approuvée par SAPⓇ, un partenaire Gold d'Adobe, un membre de la MACH Alliance, ainsi qu'un partenaire d'Optimizely, de Shopify et de Genesys AppFoundryⓇ ISV.

Coveo est une marque déposée de Coveo Solutions Inc.

Restez informé(e)s des dernières actualités et contenus de Coveo en vous abonnant au blogue Coveo et en suivant Coveo sur LinkedIn et YouTube.

États consolidés intermédiaires résumés du résultat net et du résultat global

(en milliers de dollars américains, sauf les nombres d'actions et données par action, non-audités)







Trois mois clos les

30 juin







2025 2024







$ $ Revenus









Abonnements SaaS





34 150 30 557 Plateforme principale de Coveo





33 125 28 664 Plateforme Qubit





1 025 1 893 Services professionnels





1 395 1 660 Total des revenus





35 545 32 217











Coût des revenus









Abonnements SaaS





6 497 5 617 Services professionnels





1 622 1 354 Total du coût des revenus





8 119 6 971 Marge brute





27 426 25 246











Charges d'exploitation









Frais de vente et de commercialisation





19 113 14 527 Frais de recherche et de développement de produits





10 518 10 397 Frais généraux et administratifs





7 118 6 663 Amortissement des immobilisations corporelles





618 747 Amortissement et dépréciation des immobilisations incorporelles





461 725 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation





472 378 Total des charges d'exploitation





38 300 33 437 Perte d'exploitation





(10 874) (8 191)











Produits financiers nets





(1 161) (1 726) Perte (profit) de change





5 409 (981) Perte avant la charge (le recouvrement) d'impôt





(15 122) (5 484) Charge (recouvrement) d'impôt





(70) 620 Perte nette





(15 052) (6 104)











Perte nette par action - de base et diluée





(0,16) (0,06) Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base et diluée





96 190 808 102 888 475

Le tableau suivant présente les paiements fondés sur des actions et les charges connexes comptabilisées par la Société :







Trois mois clos les

30 juin







2025 2024







$ $ Paiements fondés sur des actions et charges connexes









Coût des revenus - abonnements SaaS





310 138 Coût des revenus - services professionnels





211 39 Frais de vente et de commercialisation





2 419 929 Frais de recherche et de développement de produits





1 949 1 487 Frais généraux et administratifs





2 496 1 772 Total des paiements fondés sur des actions et charges connexes





7 385 4 365

Rapprochement de la perte nette au BAIIA ajusté

(en milliers de dollars américains, non-audités)







Trois mois clos les

30 juin







2025 2024







$ $ Perte nette





(15 052) (6 104) Produits financiers nets





(1 161) (1 726) Perte (profit) de change





5 409 (981) Charge (recouvrement) d'impôt





(70) 620 Paiements fondés sur des actions et charges connexes1)





7 385 4 365 Amortissement et dépréciation des immobilisations incorporelles





461 725 Dotation aux amortissements2)





1 090 1 125 Charges liées aux transactions3)





- 274 BAIIA ajusté





(1 938) (1 702)















(1) Ces charges sont relatives aux options sur actions émises et aux attributions fondées sur des actions aux termes de nos régimes à base d'actions à nos employés et administrateurs ainsi que les charges sociales connexes étant donné qu'elles sont directement attribuables aux paiements fondés sur des actions. Ces coûts sont présentés dans les coûts des revenus des produits et des services professionnels, des frais de vente et de commercialisation, des frais de recherche et de développement de produits et des frais généraux et administratifs. (2) Les charges d'amortissements comprennent l'amortissement des immobilisations corporelles et l'amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation. (3) Ces charges se rapportent aux honoraires professionnels, juridiques et comptables et aux honoraires de consultation et de services-conseils ainsi qu'aux autres frais liés aux transactions qui n'auraient pas été engagés autrement. Ces coûts sont inclus dans les frais généraux et administratifs.

Rapprochement des mesures de marge brute ajustée et mesures de pourcentage de marge brute ajustée

(en milliers de dollars américains, non-audités)





Trois mois clos les

30 juin



2025 2024



$ $ Total des revenus

35 545 32 217 Marge brute

27 426 25 246 % de marge brute

77 % 78 % Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes

521 177 Marge brute ajustée

27 947 25 423 % de marge brute ajustée

79 % 79 %







Revenus de produits

34 150 30 557 Coûts des revenus de produits

6 497 5 617 Marge brute des produits

27 653 24 940 % de marge brute des produits

81 % 82 % Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes

310 138 Marge brute des produits ajustée

27 963 25 078 % de marge brute des produits ajustée

82 % 82 %







Revenus de services professionnels

1 395 1 660 Coûts des revenus de services professionnels

1 622 1 354 Marge brute des services professionnels

(227) 306 % de marge brute des services professionnels

(16) % 18 % Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes

211 39 Marge brute des services professionnels ajustée

(16) 345 % de marge brute des services professionnels ajustée

(1) % 21 %

Rapprochement des mesures des charges d'exploitation ajustées et mesures du pourcentage des charges d'exploitation ajustées

(en milliers de dollars américains, non-audités)







Trois mois clos les

30 juin







2025 2024







$ $ Frais de vente et de commercialisation





19 113 14 527 Frais de vente et de commercialisation (en % du total des revenus)





54 % 45 % Moins : Paiements fondés sur des actions et charges connexes





2 419 929 Frais de vente et de commercialisation ajustés





16 694 13 598 Frais de vente et de commercialisation ajustés (en % du total des revenus)





47 % 42 %











Frais de recherche et de développement de produits





10 518 10 397 Frais de recherche et de développement de produits (en % du total

des revenus)





30 % 32 % Moins : Paiements fondés sur des actions et charges connexes





1 949 1 487 Frais de recherche et de développement de produits ajustés





8 569 8 910 Frais de recherche et de développement de produits ajustés (en % du total des revenus)





24 % 28 %











Frais généraux et administratifs





7 118 6 663 Frais généraux et administratifs (en % du total des revenus)





20 % 21 % Moins : Paiements fondés sur des actions et charges connexes





2 496 1 772 Moins : Charges liées aux transactions





- 274 Frais généraux et administratifs ajustés





4 622 4 617 Frais généraux et administratifs ajustés (en % du total des revenus)





13 % 14 %

États consolidés intermédiaires résumés de la situation financière

(en milliers de dollars américains, non-audités)





30 juin

2025 31 mars

2025



$ $ Actif





Actifs courants





Trésorerie et équivalents de trésorerie

128 466 124 752 Créances clients et autres débiteurs

24 136 36 564 Aide gouvernementale

7 175 6 280 Frais payés d'avance

8 604 9 845



168 381 177 441 Actifs non courants





Coûts d'acquisition de contrats

11 497 10 908 Immobilisations corporelles

4 097 4 192 Immobilisations incorporelles

2 732 3 012 Actifs au titre de droits d'utilisation

4 969 5 179 Actifs d'impôt différé

3 612 3 337 Goodwill

27 312 26 290 Total de l'actif

222 600 230 359 Passif





Passifs courants





Créditeurs et charges à payer

21 107 18 602 Revenus différés

72 010 77 387 Partie courante des obligations locatives

1 996 1 999



95 113 97 988 Passifs non courants





Obligations locatives

5 279 5 464 Total du passif

100 392 103 452 Capitaux propres





Capital-actions

765 969 768 754 Surplus d'apport

82 363 76 273 Déficit

(684 403) (669 351) Cumul des autres éléments du résultat global

(41 721) (48 769) Total des capitaux propres

122 208 126 907 Total du passif et des capitaux propres

222 600 230 359









Tableaux consolidés intermédiaires résumés des flux de trésorerie

(en milliers de dollars américains, non-audités)





Trois mois clos les 30 juin



2025 2024



$ $ Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation





Perte nette

(15 052) (6 104) Éléments sans incidence sur la trésorerie





Amortissement des coûts d'acquisition de contrats

1 172 1 091 Amortissement des immobilisations corporelles

618 747 Amortissement des immobilisations incorporelles

461 725 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation

472 378 Paiements fondés sur des actions

6 564 4 865 Intérêts sur les obligations locatives

96 116 Charge (recouvrement) d'impôt différé

(90) 588 Perte (profit) de change latent(e)

5 346 (1 082)







Variation des actifs et passifs d'exploitation

7 515 1 705



7 102 3 029







Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement





Entrées d'immobilisations corporelles

(157) (367) Entrées d'immobilisations incorporelles

(16) (3)



(173) (370)







Flux de trésorerie affectés aux activités de financement





Produit de l'exercice d'options sur actions

239 588 Retenue d'impôt pour le règlement net des actions

(866) (976) Paiement au titre des obligations locatives

(671) (638) Frais de transaction liés à l'offre publique de rachat importante

- (38) Actions rachetées et annulées

(2 692) -



(3 990) (1 064)







Incidence de la fluctuation des taux de change sur la trésorerie

et équivalents de trésorerie

775 (435)







Augmentation de la trésorerie et équivalents de trésorerie au cours de la période

3 714 1 160







Trésorerie et équivalents de trésorerie - début de la période

124 752 166 586







Trésorerie et équivalents de trésorerie - fin de la période

128 466 167 746







Trésorerie

68 103 18 827 Équivalents de trésorerie

60 363 148 919

