Coventry domine le marché secondaire en ce qui concerne le nombre de polices, la valeur nominale et le montant total versé aux titulaires, ce qui renforce son statut d'acheteur le plus actif et le plus constant de l'industrie

FORT WASHINGTON, Pennsylvanie, 18 avril 2026 /CNW/ - Coventry, chef de file et créateur du marché secondaire de l'assurance-vie et pionnier de la catégorie des actifs adossés à une assurance-vie, annonce aujourd'hui demeurer le principal fournisseur de règlement d'assurance-vie sur le marché secondaire en termes de total de polices achetées, de valeur nominale totale et de montant total versé aux titulaires de polices parmi les fournisseurs déclarés. Ces résultats sont reflétés dans le nouveau rapport Life Settlement League 2025 de Coventry, qui compile les données du marché tirées des dossiers publics et des divulgations des fournisseurs. Les sociétés de Coventry occupent aujourd'hui la première place pendant treize années consécutives.

Coventry, avec sa société affiliée Life Equity, a acheté plus de 1 400 polices d'assurance-vie auprès de titulaires de polices sur le marché secondaire rien qu'en 2025, ce qui représente environ 1,6 milliard de dollars en valeur nominale, ce qui en fait le plus important acheteur de polices d'assurance-vie sur le marché secondaire. En outre, les sociétés Coventry ont versé plus de 240 millions de dollars aux titulaires de polices en 2025.

« Coventry continue de donner le rythme au marché secondaire de l'assurance-vie grâce à l'échelle, à la certitude d'exécution et au déploiement discipliné des capitaux », déclare Reid Buerger, chef de la direction de Coventry. « Ce leadership repose sur la force des équipes de Coventry, la rigueur de ses processus, l'engagement consultatif auprès des conseillers et l'investissement continu dans la technologie qui favorise une exécution uniforme et de meilleurs résultats pour les responsables politiques et les conseillers. »

Cette approche est appuyée par le modèle intégré verticalement et les données exclusives de Coventry, ce qui permet une évaluation plus précise, des critères d'achat plus larges et des résultats personnalisés pour les titulaires de police.

Les personnes souhaitant consulter le rapport Life Settlement League 2025 peuvent visiter https://www.coventry.com/2025-League-Table.

À propos de Coventry

Coventry est le chef de file et le créateur du marché secondaire de l'assurance-vie et un pionnier de la catégorie des actifs adossés à une assurance-vie, exploitant une plateforme intégrée dans quatre marchés verticaux complémentaires : le marché secondaire de l'assurance-vie, du prêt de longévité, de l'assurance-vie et de la distribution des rentes, et des technologies de l'assurance. Par l'entremise de ces activités, Coventry élargit les options financières pour les titulaires de polices, fournit des solutions de capital appuyées par des polices d'assurance-vie et d'autres actifs liés à la longévité, élargit l'accès aux produits de protection et de retraite et applique la technologie pour améliorer la tarification, la gestion des risques et l'efficacité opérationnelle dans l'ensemble de l'écosystème de l'assurance-vie.

Guidée par un engagement de longue date à l'égard des droits des consommateurs et de l'intégrité des marchés, Coventry tire parti de sa position de chef de file pour relever les normes de l'industrie, élargir le choix des consommateurs et développer de façon responsable des solutions d'investissement de qualité institutionnelle fondées sur l'assurance-vie. Au cours de son histoire, Coventry a acquis plus de 23 000 polices d'assurance-vie, réalisé plus de 50 milliards de dollars en transactions liées à la longévité, versé plus de six milliards de dollars aux titulaires de polices et émis plus d'un milliard de dollars en prêts liés à l'assurance-vie. Pour en savoir plus sur Coventry, visitez Coventry.com.

SOURCE Coventry

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