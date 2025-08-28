L'entreprise préconise la transparence en ce qui concerne l'exactitude de l'espérance de vie

TALLAHASSEE, Floride, 29 août 2025 /CNW/ - Coventry First LLC (« Coventry »), chef de file du marché des demandes de règlement d'assurance vie, a déposé cette semaine une réponse juridique contre la tentative de Lapetus Solutions, Inc. (« Lapetus ») de bloquer la divulgation obligatoire de rapports d'audit sur l'espérance de vie. Le dépôt souligne la vision de longue date de Coventry selon laquelle l'intégrité du marché des demandes de règlement d'assurance vie exige une certaine transparence concernant l'exactitude des estimations de l'espérance de vie. Au même moment, Coventry a déposé sa propre requête en jugement sommaire, faisant valoir que la fermeture annoncée de Lapetus le 31 août 2025 devrait éliminer toute demande de protection du secret commercial.

La réglementation de la Floride exige que les fournisseurs de services d'estimation de l'espérance de vie soumettent des rapports d'audit triennal sur l'espérance de vie au bureau de la réglementation des assurances de la Floride pour les cinq années civiles précédant chaque audit. Comme ces rapports mesurent l'exactitude des prévisions antérieures et ne contiennent pas les méthodes exclusives utilisées pour générer de telles prévisions, Coventry soutient que Lapetus n'a pas droit à la protection du secret commercial. De plus, Lapetus a elle-même publié à maintes reprises son « exactitude » déclarée dans des documents de marketing, des déclarations publiques et des communications directes avec Coventry. Pour ces raisons, Coventry soutient que toute décision en faveur de Lapetus est inappropriée et doit être rejetée.

« Les investisseurs et les organismes de réglementation doivent avoir l'assurance que les estimations de l'espérance de vie sont exactes, fiables et conformes aux normes actuarielles », a déclaré Alan H. Buerger, président directeur de Coventry. « La transparence protège les investisseurs et l'intégrité de l'ensemble du marché des demandes de règlement d'assurance vie. En tant que créateur du marché secondaire de l'assurance vie, nous maintenons notre engagement à défendre les droits des consommateurs et nous favorisons une réglementation rigoureuse de l'industrie, comme en témoigne notre réponse à la demande de Lapetus. »

La fermeture imminente de Lapetus devrait rendre caduques les demandes de protection du secret commercial

Dans un courriel daté du 18 août 2025, le chef de la direction, cofondateur et scientifique en chef de Lapetus, S. Jay Olshansky, Ph. D., a confirmé que l'entreprise « mettra fin à tous ses secteurs d'activité le 31 août ». Après cette date, Coventry soutient que les résultats de l'audit ne répondront pas à la définition légale du secret commercial parce qu'ils ne seront pas utilisés « dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise » ou pour obtenir un avantage concurrentiel.

Par conséquent, Coventry affirme avoir droit à un jugement sommaire exigeant la divulgation des résultats de l'audit.

L'importance d'une estimation précise de l'espérance de vie

Les enjeux vont bien au-delà de ce litige. L'espérance de vie est la pierre angulaire de l'évaluation des demandes de règlement d'assurance vie. Si les estimations sont régulièrement trop courtes, les distorsions qui en résultent pourraient induire les investisseurs en erreur, entraîner des pertes substantielles et miner la confiance dans le marché. Comme l'a déclaré le président exécutif de Coventry, Alan H. Buerger, à l'appui de la motion, un examen universitaire indépendant montre que l'estimation de l'espérance de vie de Lapetus était plus courte dans plus de 80 % des cas testés que celle de ses pairs, avec un ratio des résultats réels et prévus de seulement 31 %, loin derrière le taux de précision de 96,3 % déclaré par Lapetus.

Les organismes de réglementation de la Floride ont déjà reconnu ce danger après la fraude de 800 millions de dollars au titre des avantages mutuels, où des cas chroniques d'estimation de l'espérance de vie de plus courte durée ont alimenté l'une des plus importantes fraudes à la Ponzi de l'histoire de l'État. À la suite de cette fraude, l'assemblée législative a exigé que les fournisseurs de services d'estimation de l'espérance de vie soient inscrits auprès du bureau de la réglementation des assurances de la Floride et déposent régulièrement des rapports d'audit.

