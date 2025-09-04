La motion souligne que les affirmations d'Abacus ne sont pas fondées, car Lapetus, son principal fournisseur d'estimation de l'espérance de vie, a fermé ses portes le 31 août

FORT WASHINGTON, Pennsylvanie , 4 septembre 2025 /CNW/ - Coventry First LLC (« Coventry ») et son cofondateur et président-directeur, Alan H. Buerger, ont annoncé aujourd'hui avoir déposé une motion pour rejeter la plainte déposée par Abacus Global Management, Inc. (« Abacus ») (NASDAQ: ABL) devant le Tribunal de district des États-Unis pour le district Centre de la Floride le 29 août 2025. La motion en rejet complète est disponible ici.

Dans le dépôt, Coventry et M. Buerger ont exprimé leur opinion selon laquelle le procès d'Abacus est une tentative pour réduire au silence le débat protégé par la Constitution. Comme l'indique la motion :

« Le premier amendement traduit un engagement national profond en faveur du principe selon lequel les débats sur les questions d'intérêt public doivent être libres, solides et ouverts. Abacus cherche toutefois à renverser ce principe. Confrontée à des critiques au sujet de graves problèmes de son propre fait, Abacus a intenté ce procès sans fondement pour faire taire les gens qui ont révélé la vérité ou exprimé leurs opinions protégées par la Constitution. Ce qui n'est pas possible. »

La motion souligne également qu'Abacus a investi dans Lapetus Solutions, Inc. (« Lapetus ») et qu'elle comptait fortement sur cette entreprise comme principal fournisseur d'estimation de l'espérance de vie, mais Lapetus a annoncé publiquement avoir mis fin à toutes ses opérations le 31 août 2025. Cet évènement révèle les préoccupations exprimées concernant les pratiques d'Abacus et l'importance d'un débat ouvert sur l'industrie de l'assurance vie.

« La plainte d'Abacus est une tentative de mettre fin à un débat vigoureux sur des questions importantes touchant l'industrie de l'assurance vie, y compris la fiabilité des estimations de l'espérance de vie, » a déclaré M. Buerger. « Des divulgations transparentes favorisent les intérêts des investisseurs, des organismes de réglementation et du marché de l'assurance vie dans son ensemble, et le premier amendement protège le droit d'exprimer ses opinions et ses préoccupations, en particulier sur des questions d'intérêt public. »

