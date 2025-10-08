DÜSSELDORF, Allemagne, 8 octobre 2025/CNW/ - Covation Biomaterials LLC ("CovationBio®"), une société de biomatériaux dotée d'une technologie de pointe dans l'industrie des matériaux biosourcés, est heureuse de communiquer les jalons du projet et les nouveautés de sa plus récente innovation, CovationBio® bioPTMEG, à l'occasion de K 2025, le plus grand salon commercial mondial pour les plastiques et le caoutchouc.

Annoncé pour la première fois à ChinaPlas en avril 2025, CovationBio ® bioPTMEG est un polytétraméthylène éther glycol (PTMEG) avancé et durable, qui offre des performances élevées tout en générant des émissions de production inférieures aux solutions à base de combustibles fossiles.

« Grâce à la collaboration continue avec nos clients, nous atteignons des jalons importants dans le but de rendre le bioPTMEG disponible sur le marché. Plus précisément, CovationBio ® bioPTMEG, un produit PTMEG durable qui utilise une technologie de pointe et offre un rendement maximal tout en réduisant l'impact environnemental. Cela redéfinit vraiment ce qui est possible grâce aux matériaux biosourcés », a déclaré Feifeng You, président de CovationBio.

CovationBio ® bioPTMEG est une alternative biosourcée au PTMEG fossile, qui aide les clients à réduire leur dépendance aux matériaux non renouvelables et à maintenir la durabilité et la résilience attendues dans les applications haute performance comme l'élasthanne, les polyuréthanes et les élastomères thermoplastiques.

Voici quelques-uns des avantages majeurs offerts en matière de durabilité :

une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux solutions à base de combustibles fossiles ;

un produit 100 % biosourcé et obtenu à partir de ressources renouvelables annuellement ;

l'utilisation de matières premières comme les épis de maïs, sans concurrence avec les principales sources alimentaires ;

une réduction de la dépendance à l'utilisation de combustibles fossiles non renouvelables.

une performance immédiate pour permettre aux clients en aval de passer à des matières premières biosourcées sans changement majeur du procédé.

Comme annoncé précédemment à ChinaPlas 2025, la construction d'une usine de fabrication dédiée à CovationBio ® bioPTMEG devrait être achevée sur le plan mécanique vers la fin de 2025. Elle est située à Qidong, dans la province du Jiangsu. La production commerciale devrait commencer au premier semestre 2026.

Alignée sur le thème du K Show de cette année, "The Power of Plastics! Green - Smart - Responsible" (Le pouvoir des plastiques ! Verts - Intelligents - Responsables), notre équipe Covation Biomaterials est prête à partager davantage sur la façon dont CovationBio ® bioPTMEG peut s'intégrer à des matériaux haute performance en aval tels que le polyuréthane thermoplastique, le polyuréthane, le copolyester, le copolyamide et l'élasthanne pour faire progresser les stratégies de durabilité avec nos partenaires de la chaîne de valeur dans de multiples applications.

Venez rendre visite à l'équipe sur le stand C07-1, dans le hall 5.

Le 10 octobre 2025, Mosha Zhao, directeur mondial du marketing pour C4 Platform, et Dan Slanac, directeur mondial de la technologie de CovationBio, présenteront ce parcours d'innovation, des matières premières non alimentaires biosourcées aux matières premières renouvelables : Redéfinir ce qui est possible pour réduire l'empreinte carbone lors de la conférence Bioplastics Business Breakfast Days (Centre des congrès, Hall 1).

Pour en savoir plus, veuillez nous contacter à l'adresse [email protected].

Avis de non-responsabilité : Les énoncés ci-dessus sont tirés de l'analyse du cycle de vie du produit et les performances du produit sont fondées sur des essais réalisés par Covation Biomaterials LLC et TrueNorth Collective LLC.

À propos de CovationBio ® Fondée en 2022 à Newark, dans le Delaware, Covation Biomaterials LLC est une entreprise de biomatériaux dotée d'une technologie de pointe dans l'industrie des matériaux biosourcés, offrant un portefeuille de produits composé de solutions durables et haute performance. L'entreprise s'appuie sur son riche héritage d'innovations scientifiques révolutionnaires de DuPont et continue d'offrir des solutions novatrices à grande échelle dans de nombreux secteurs d'activité, y compris les vêtements, les moquettes, les cosmétiques, l'alimentation et l'emballage. Grâce aux gammes de produits Sorona ® , Susterra ® et Zemea® , CovationBio® a pour mission de fournir les éléments essentiels permettant à ses clients de rendre les produits biosourcés accessibles à tous. Covation, CovationBio ® , Sorona, Susterra et Zemea sont des marques de commerce de Covation Biomaterials LLC ou de ses sociétés affiliées. Pour en savoir plus sur Covation Biomaterials, visitez le site CovationBio.com et suivez-nous sur WeChat, LinkedIn, Instagram et Facebook.

SOURCE Covation Biomaterials

CONTACT : Xuerui Xiao, [email protected]