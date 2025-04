SHENZHEN, Chine, 14 avril 2025 /CNW/ - Covation Biomaterials LLC (« CovationBio® »), une entreprise de biomatériaux dotée d'une technologie de pointe dans l'industrie des matériaux biologiques, annonce fièrement sa nouvelle innovation, le bioPTMEG de CovationBio®, le glycol d'éther de polytétraméthylène durable et avancé (PTMEG), offrant un rendement élevé et un impact environnemental beaucoup plus faible.

BioPTMEG est une solution de rechange biologique au PTMEG à base de pétrole, qui aide les clients à réduire leur dépendance aux matériaux non renouvelables et à maintenir la durabilité et la résilience attendues dans les applications à haut rendement comme l'élasthanne, le polyuréthane et les élastomères thermoplastiques.

Voici quelques-uns des avantages supérieurs en matière de développement durable offerts par CovationBio® bioPTMEG :

une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux titulaires de centrales fossiles;

un produit à base de produits biologiques à 100 % et obtenu à partir de ressources renouvelables chaque année;

l'utilisation de matières premières comme les épis de maïs qui ne font pas concurrence aux sources alimentaires primaires;

une dépendance réduite à l'égard de la consommation de combustibles fossiles non renouvelables.

Une baisse des performances pour permettre en aval de passer à la matière première biosourcée sans changement majeur de processus

M. Feifeng You, président de CovationBio, a déclaré : « En tant que force de la nature, la vision de CovationBio est de bâtir une industrie des matériaux décarbonisés et durables. À cette fin, nous sommes fiers de lancer CovationBio® bioPTMEG. Il utilise le carbone absorbé par les plantes de l'atmosphère pour la création de matériaux, améliorant ainsi la qualité de vie. Nous intensifions la production pour réduire l'empreinte carbone. C'est notre responsabilité envers les générations futures. Grâce à l'innovation et à la coopération continues, nous visons à bâtir une industrie des matériaux durables et régénératifs. Nous invitons toutes les parties prenantes à se joindre à nous pour créer un monde plus vert, plus propre et plus prospère. »

« Ce remplacement instantané peut être intégré de façon transparente aux processus de fabrication existants et ne nécessite pas de développement de produits important, ni même de développement de produits », a-t-il ajouté.

La construction d'une usine dans la province du Jiangsu, au Qidong, devrait être achevée mécaniquement vers la fin de 2025. La production commerciale devrait commencer au premier trimestre de 2026.

Les participants à Chinaplas peuvent visiter le kiosque CovationBio® au hall 20, kiosque H21, du 15 au 18 avril 2025.

Conformément au thème de cette année, « Transformation, collaboration, développement durable », l'équipe mettra en lumière la façon dont le bioPTMEG CovationBio® peut s'intégrer aux matériaux des clients et faire progresser les stratégies de développement durable.

Le 14 avril 2025, le directeur du marketing mondial de la plateforme C4, Mosha Zhao, et le directeur de la technologie mondiale de CovationBio, Dan Slanac, feront la première présentation officielle du bioPMEG CovationBio® lors de la Journée des médias de Chinaplas 2025 pour partager l'engagement mondial en matière de développement durable de CovationBio et l'impact de cette nouvelle technologie. Pour en savoir plus, visitez [email protected].

Avis de non-responsabilité : Les énoncés concernant l'analyse du cycle de vie (ACV) des produits et les performances des produits ci-dessus sont fondés sur des essais effectués par CovationBio et True North, une tierce partie faisant autorité aux États-Unis. Comme les données pertinentes impliquent des secrets commerciaux, elles ne seront fournies qu'à la demande de la justice dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires. Nous vous remercions de votre compréhension.

À propos de CovationBio ®

Fondée en 2022 à Newark, au Delaware, Covation Biomaterials LLC est une entreprise de biomatériaux dotée d'une technologie de pointe dans l'industrie des matériaux biologiques, offrant un portefeuille de produits de solutions durables et à haut rendement.

L'entreprise s'appuie sur son riche héritage d'innovation scientifique révolutionnaire et continue d'offrir de nouvelles solutions à grande échelle dans de multiples industries, y compris les vêtements, la moquette, les cosmétiques, l'alimentation et l'emballage. Grâce à des gammes de produits comme Sorona®, Susterra® et Zemea®, la mission de Covation Biomaterials est de fournir des composantes de base qui permettront aux clients de fournir des produits biologiques accessibles à tous. Covation, Covation Biomaterials, Sorona, Susterra et Zemea sont des marques de commerce de Covation Biomaterials™ ou de ses sociétés affiliées. Pour en savoir plus sur les biomatériaux de Covation, visitez CovationBio.com et suivez-nous sur WeChat, LinkedIn, Instagram et Facebook.

