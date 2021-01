Couvre-feu et prolongation du confinement : les détaillants lancent un appel à la population

MONTRÉAL, le 6 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) comprend la décision du gouvernement du Québec de resserrer les mesures sanitaires. Par le fait même, le CCCD demande à la population québécoise de collaborer pour permettre la mise en place de ces nouvelles mesures tout en assurant la santé et sécurité des employés et des clients et un soutien aux détaillants d'ici.

Le CCCD salue l'autorisation donnée à tous les détaillants de faire de la collecte sans-contact. « Cette mesure donnera assurément un peu d'air à des détaillants dits « non essentiels » qui continuent de traverser une période extrêmement difficile. Nous espérons que ceci incitera les consommateurs à faire leurs achats chez les détaillants de leur région, sans devoir endurer les délais d'un service de livraison déjà surchargé et très onéreux pour les détaillants », de déclarer Marc Fortin, président du CCCD - Québec.

Le CCCD tient à rassurer les Québécois que, comme au printemps, les détaillants en alimentation sont prêts à faire face à la demande. En effet, l'ensemble de la chaine de distribution alimentaire pourra continuer ses activités 24h par jour afin d'assurer des tablettes bien garnies pour les Québécois. De plus, des investissements importants ont été faits par les grands détaillants alimentaires afin d'augmenter leur capacité à servir la population par le biais du commerce en ligne.

Par ailleurs, comme les heures d'ouverture seront réduites, nous demandons donc aux Québécois de faire preuve de civisme, de compréhension et de patience auprès des employés ainsi que des autres clients. Par ailleurs, autre bonne nouvelle, contrairement au printemps les détaillants seront ouverts le dimanche ce qui donnera plus de flexibilité aux consommateurs pour faire leurs courses.

« C'est dans cet esprit que nous demandons au Québécois de revenir à leurs habitudes printanières. Déléguez une personne par foyer pour faire les courses, soyez prévoyant pour se déplacer que lorsque nécessaire et faites preuve de patience », d'ajouter M. Fortin.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est la voix des détaillants au Canada et au Québec. Il représente plus de 45 000 commerces de tous types, notamment des grands magasins, des magasins spécialisés, des magasins à rabais, des magasins indépendants et des détaillants en ligne. Les membres du CCCD ont une offre diversifiée de produits, allant des articles d'usage courant aux produits d'épicerie et de pharmacie. Ses membres sont responsables de plus de 75 % des ventes au détail réalisées au Canada. Le CCCD est le seul représentant de la distribution alimentaire au Canada et au Québec. Il est un ardent défenseur du commerce de détail au Canada et collabore avec l'ensemble des paliers du gouvernement et d'autres parties prenantes dans le but de favoriser la croissance de l'emploi et les possibilités de carrière dans le commerce de détail, de promouvoir et de soutenir les investissements du secteur du détail dans les communautés canadiennes ainsi que d'améliorer l'offre de produits proposée aux consommateurs et la compétitivité de l'industrie. Le commerce de détail au Québec spécifiquement, c'est plus de 33 000 magasins, plus de 500 000 travailleurs et plus de 80 milliards de $ de ventes au détail annuellement. commercedetail.org

