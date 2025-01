Coupures au CISSSCA : Un coup dur pour le système de santé et ses travailleurs essentiels

MONTRÉAL, le 22 janv. 2025 /CNW/ - L'annonce du CISSS de Chaudière-Appalaches de supprimer une centaine de postes pour le personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métier (catégorie 2) inquiète le syndicat local du SQEES-FTQ. Pour le syndicat, le nombre effarant de suppressions de postes met en péril l'avenir des soins offerts à la population de la région.

« Les travailleuses et les travailleurs visés par ces compressions constituent la base indispensable de notre système de santé. Ils assurent des services essentiels, souvent invisibles, mais cruciaux, pour garantir des soins de qualité », explique Karine Hudon, présidente du syndicat local du CISSS-CA affilié au SQEES-FTQ.

Le syndicat rappelle que ces coupures auront un impact sur des services indispensables, notamment sur :

L'hygiène et la salubrité de nos installations, grâce aux personnes préposées à l'hygiène et la salubrité;

L'entretien des installations, grâce aux ouvriers spécialisés;

La préparation des repas, grâce aux travailleuses et travailleurs des cuisines;

Le nettoyage de la lingerie, grâce au personnel des buanderies;

La stérilisation des instruments chirurgicaux, grâce aux personnes préposées au retraitement des dispositifs médicaux;

La préparation des médicaments, grâce aux assistantes techniques en pharmacie;

Le transport des usagers, grâce aux brancardiers;

Les soins de proximité, grâce aux personnes préposées aux bénéficiaires;

Le soutien à domicile, grâce aux auxiliaires de santé et sociaux (ASSS);

Le soutien aux équipes, grâce aux aides de service, assistants techniques aux soins de santé et préposés au pavillon;

La sécurité des usagers et des installations assurée par nos travailleurs à la sécurité;

Les besoins de nos jeunes comblés grâce au personnel en Centre-Jeunesse;

Les besoins de réadaptation des usagers grâce à nos personnes assistantes en réadaptation.

« Ces titres d'emploi ne sont pas de simples fonctions : ils représentent le cœur du système. Chacun de ces rôles est nécessaire pour s'assurer que les soins soient humains, sécuritaires et efficaces. Loin d'être anodines, ces coupures auront un impact direct sur la qualité des soins et sur les travailleuses et les travailleurs qui restent en poste; eux qui devront composer avec une surcharge de travail dans des conditions déjà difficiles. Ceci n'est pas sans compromettre la sécurité des usagers, tout en fragilisant un réseau déjà sous pression », dénonce Karine Hudon.

« Comment pouvons-nous espérer maintenir des soins de qualité en supprimant ces postes essentiels? Comment continuer à demander aux équipes de faire plus avec moins, au détriment de leur santé physique et mentale? Ces décisions mettent en péril non seulement les équipes de travail, mais également l'ensemble de la population de Chaudière-Appalaches qui, inévitablement, en paiera le prix. Il est impératif de reconnaître et de protéger le rôle essentiel de ces travailleurs pour garantir un système de santé fonctionnel et humain », conclut madame Hudon.

Le SQEES-FTQ représente 25 000 membres partout au Québec, majoritairement dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Il est le plus grand syndicat dans le secteur des résidences privées pour personnes aînées en plus d'être un chef de file dans la syndicalisation des travailleuses et des travailleurs de l'économie sociale, des OSBL, de la petite enfance et du transport scolaire. Il est affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la plus grande centrale syndicale québécoise, avec plus de 600 000 membres.

