Coupes chez Bell Média : l'hécatombe, encore une fois

MONTRÉAL, le 8 févr. 2024 /CNW/ - C'est avec désolation que la CSN et la Fédération nationale des communications et de la culture-CSN (FNCC-CSN) prennent acte de la décision de Bell Média de sabrer 4800 emplois à travers le Canada.

« Les gens sont tristes, les gens sont en colère, les gens sont inquiets », a réagi la présidente de la FNCC-CSN, Annick Charette. « Depuis ce matin, nos syndicats sont rencontrés tour à tour par leur direction respective. Nous sommes encore à évaluer l'ensemble des effets de cette annonce sur chaque média, chaque salle de rédaction, chaque équipe de travail, et les échos sont loin d'être rassurants » déplore la dirigeante syndicale.

« On ne peut rester inactifs devant autant de mauvaises nouvelles. Après la fermeture de Métro Média, les 547 postes supprimés chez TVA, la centaine de départ volontaire à la CN2i et les 800 postes abolis à Radio-Canada, voilà que Bell Média supprime 4800 emplois. Personne ne peut nier la crise qui affecte actuellement les médias d'information. Ce n'est pas des blagues : Bell vient de couper le seul journaliste de son réseau pour toute la région du Saguenay ! », déplore Annick Charette.

Pour la présidente de la CSN, Caroline Senneville, tant Québec qu'Ottawa doivent répondre à la crise qui sévit en ce moment.

« L'arrivée des géants de l'Internet, dont certains n'hésitent pas à bafouer nos propres lois, a complètement chamboulé le modèle économique sur lequel les médias reposaient et par l'entremise duquel l'accès à une information locale, régionale et nationale était assuré pour la population. Cet accès, essentiel à notre système démocratique, est aujourd'hui menacé : les salles de rédaction ferment les unes après les autres, le nombre d'emplois dans le secteur ne cesse de diminuer. Nos gouvernements ont l'obligation de soutenir nos médias d'information à travers cette crise », de déclarer Caroline Senneville.

La FNCC-CSN regroupe 6000 membres dans 80 syndicats œuvrant dans les domaines des communications, du journalisme et de la culture. Elle est l'une des huit fédérations de la CSN qui réunit près de 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

