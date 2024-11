Couper 350 M$ dans les transports collectifs va nuire au service

MONTRÉAL, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Les audits demandés par la ministre Geneviève Guilbault à une firme privée n'amélioreront en rien l'offre de transport en commun, bien au contraire. Les recommandations qui en sortent comportent par ailleurs des éléments clairement antisyndicaux. Encore une fois, le privé milite pour le privé.

« Faire des économies en misant sur la sous-traitance n'est pas une bonne façon de voir les choses. On perdrait de l'expertise et on créerait des problèmes de coordination dans le réseau en n'étant plus maître d'œuvre de toutes ses composantes. La CAQ voulait des emplois de qualité pour les Québécoises et les Québécois, elle ne donne vraiment pas l'exemple », affirme Caroline Senneville, présidente de la CSN.

La CSN estime qu'il faut mettre tous les moyens en place pour faire augmenter le nombre de déplacements en transport collectif et ainsi stimuler l'économie, faire baisser nos émissions de GES et améliorer la fluidité du transport dans nos villes. Couper les budgets de la façon proposée n'est manifestement pas la bonne voie à emprunter.

« Il ne sert à rien d'investir des milliards dans les transports structurants, comme le REM ou le tramway, sans d'abord s'assurer que le reste du réseau fonctionne de façon optimale. Il faut convaincre les gens de faire le choix du transport collectif avec un réseau à la hauteur de leurs attentes », ajoute la présidente. La CSN estime que le déficit actuel ne devrait pas se régler par des mesures d'austérité sur le dos du transport collectif. « L'argent semble être disponible à coup de milliards quand il s'agit du 3e lien s. Là, on parle de beaucoup moins d'argent et c'est pour assurer du transport collectif dans l'ensemble du Québec », fait valoir Caroline Senneville.

Antisyndical

Les recommandations issues des audits semblent vouloir s'attaquer à des contrats de travail qui ont été négociés de bonne foi par les deux partis, et ce, depuis des années.

« C'est encore le même vieux disque des experts du privé: tous les torts reposeraient sur la rigidité syndicale. Les chauffeuses, les chauffeurs et le personnel d'entretien sont des spécialistes de leur domaine, ils ont une expertise et offrent un service de qualité. S'attaquer aux travailleuses et aux travailleurs, c'est s'attaquer à une compétence développée depuis longtemps et la donner "gratuitement" au privé. C'est irresponsable », explique Simon-Mathieu Malenfant, vice-président-trésorier de la FEESP-CSN. Ce dernier précise que les économies potentielles restent à démontrer: « Au Québec, les sociétés de transport collectif sont déjà gérées de façon efficace.Ajouter le privé dans l'équation gonflerait la facture et fragiliserait le service. »

Insuffisant

Non seulement les moyens proposés pour tenter d'économiser 350 M$ causeraient un tort important aux transports collectifs, mais en plus cela représente moins de la moitié des déficits actuels combinés de toutes les sociétés de transport. « La seule solution viable, c'est d'investir dans le transport collectif et de faire tourner la roue dans le bon sens », conclut la présidente de la CSN.

À propos

La CSN est composée de près de 1600 syndicats et regroupe quelque 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

La Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Elle compte 20 syndicats et plus de 5 000 membres dans le transport en commun.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

