Coup dur pour les travailleuses et travailleurs et la communauté : Unifor dénonce la fermeture de la ligne de production de cellulose de haute pureté par RYAM à Témiscaming

TÉMISCAMING, QC, le 13 mai 2024 /CNW/ - Le Syndicat Unifor a dénoncé fermement la décision de RYAM de fermer la ligne de production de cellulose de haute pureté à Témiscaming, lors d'une conférence de presse tenue le 13 mai 2024.

Une décision qui sacrifie les travailleurs et la communauté au profit des intérêts financiers à court terme des actionnaires américains

"Cette décision est une véritable trahison envers les travailleuses et travailleurs qui se retrouvent désormais sans emploi, ainsi qu'envers la communauté de Témiscaming, qui subira les conséquences économiques et sociales de cette fermeture. Il est clair que cette décision est motivée par des intérêts financiers immédiats, au détriment des travailleurs et de la région" a déclaré Stéphane Lefebvre, président de la section locale 233 d'Unifor.

"RYAM prétend justifier cette fermeture en affirmant vouloir "clarifier" l'évaluation financière du complexe pour de potentiels repreneurs. C'est une excuse cynique pour masquer le véritable objectif de l'entreprise : maximiser ses profits au détriment des travailleurs" ajoute le directeur québécois d'Unifor, Daniel Cloutier.

En acquérant l'expertise de Tembec en 2017, RYAM s'est engagé à maintenir un complexe industriel rentable et diversifié. Cependant, au fil des années, RYAM a déplacé les technologies rentables développées au Québec vers les États-Unis, affaiblissant ainsi l'écosystème industriel de la région.

« Il est également choquant de constater que RYAM a bénéficié de fonds publics du gouvernement du Québec, tout en abandonnant maintenant la région de Témiscaming. Cette situation met en lumière le manque de vision et d'engagement des gouvernements pour protéger les emplois et les communautés québécoises » mentionne le directeur québécois.

Les travailleurs de RYAM à Témiscaming ont besoin d'action concrète et de solutions, pas de simples déclarations de sympathie de la part des ministres.

Unifor demande instamment au gouvernement du Québec de rencontrer la direction de RYAM, de demander des comptes et de garantir le soutien nécessaire aux travailleurs dans cette période difficile.

À court terme, Unifor attend de RYAM qu'elle réponde aux demandes syndicales visant à atténuer les impacts de la fermeture sur les travailleuses et travailleurs affectés. Les mesures de transition doivent prioriser les besoins des travailleurs, pas les intérêts financiers de l'entreprise.

À plus long terme, Unifor exige des entreprises et du gouvernement une vision claire pour l'avenir du complexe et de la communauté de Témiscaming. Les travailleurs peuvent compter sur Unifor pour défendre leurs intérêts et travailler en collaboration avec toutes les parties concernées pour garantir un avenir prospère pour la région.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 320 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

