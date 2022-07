Coup d'envoi du 3e Défi Zéro déchet - Commerces de Rosemont-La Petite-Patrie

MONTRÉAL, le 5 juill. 2022 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie donne le coup d'envoi à la troisième édition du Défi Zéro déchet - Commerces, en collaboration avec l'organisme Jour de la Terre Canada. Au cours des prochains mois, près de 200 commerces rosepatriens de l'alimentation seront sensibilisés à la réduction de déchets.

Les commerces volontaires pourront bénéficier d'un accompagnement personnalisé du Jour de la Terre Canada en vue d'obtenir l'attestation Action Réduction, qui certifie l'atteinte d'objectifs ciblés. Pour décrocher cette attestation, les commerces devront notamment mettre en place au moins trois des 24 actions écoresponsables visant la réduction, la réutilisation, le recyclage et la valorisation (3R-V).

Pour cette troisième édition, le Défi s'adresse aux commerces alimentaires du quartier (cafés, boulangeries, restaurants, épiceries, bars et microbrasseries) situés entre l'avenue Papineau et la limite ouest de l'arrondissement, excluant le boulevard Saint-Laurent.

Une vingtaine de commerces attestés durant le 2e Défi Zéro déchet - Commerces

De mai 2021 à mai 2022, 113 commerces alimentaires situés sur le boulevard Saint-Laurent et dans le secteur au sud du boulevard Rosemont, entre la rue D'Iberville et le boulevard Pie-IX (excluant la rue Masson) ont été sensibilisés par le Jour de la Terre Canada pour mieux gérer leurs matières résiduelles. Parmi ceux-ci, 22 ont obtenu l'attestation Action Réduction à la suite d'un accompagnement personnalisé, portant à près de 60 le nombre de commerces du quartier attestés depuis la première édition.

Au cours de cette deuxième édition, les commerces attestés ont mis en place 76 nouvelles actions écoresponsables, pour un total de 138 actions reconnues. Par exemple, plusieurs établissements ont mis en place des initiatives pour réduire le gaspillage alimentaire (dons, rabais sur les items prochainement périmés, transformation des produits invendus, etc.) et d'autres proposent désormais les gobelets consignés de La Tasse à leur clientèle. Tous les restaurants ont par ailleurs réduit leur quantité de déchets grâce à l'implantation ou l'optimisation de la collecte des résidus alimentaires.

Consultez les commerces attestés Action Réduction du quartier

« Depuis la création du Défi Zéro déchet - Commerces en 2020, des dizaines de commerces du quartier ont fait preuve d'une détermination exemplaire pour revoir leurs pratiques en vue de produire moins de déchets, et ce, malgré les vents contraires de la pandémie. Participation à la collecte des résidus alimentaires municipale, réduction du gaspillage alimentaire, utilisation de contenants consignés : la somme de ces petits gestes est précieuse dans la lutte contre les changements climatiques. Chapeau! », a mentionné François Limoges, maire de Rosemont-La Petite-Patrie.

« Le Défi Zéro déchet - Commerces est un très bel exemple d'accélérateur vers des actions décisives et durables pour réduire la production de déchets à la source et sensibiliser commerces, clientèles et fournisseurs aux enjeux écologiques. Le Jour de la Terre Canada salue donc l'essor de ce projet indispensable initié par l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie et se réjouit d'accompagner une nouvelle volée de commerces vers des solutions concrètes pour adopter des pratiques écoresponsables. », a souligné Thomas Mulcair, président du conseil d'administration du Jour de la Terre Canada

En plus du volet Commerces, le Défi Zéro déchet a récemment conclu sa quatrième édition auprès de 50 foyers rosepatriens, en collaboration avec la coop-conseil zéro déchet Incita. Depuis 2018, 200 ménages du quartier ont bénéficié de trucs et d'un accompagnement personnalisé afin de modifier leurs habitudes de vie pour tendre vers un mode de vie zéro déchet.

Découvrez les témoignages de trois commerces participants

montreal.ca/rpp

facebook.com/arrondissementRPP

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie

Renseignements: Samuel Dion, [email protected], 514 264-4707