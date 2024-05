MONTRÉAL, le 4 mai 2024 /CNW/ - Le Port de Montréal est fier d'annoncer le lancement officiel de la saison des croisières 2024 avec l'arrivée du Volendam de la compagnie Holland America, un navire qui a une histoire peu commune, ayant servi de refuge à 1500 citoyens ukrainiens en 2022. Ce navire effectue une première visite dans la métropole, et comme le veut la tradition, un cadeau a été remis au capitaine Laurentius Oscar van Eerten.

Une saison prometteuse

Photo (de gauche à droite) : Yves Gilson, directeur adjoint des croisières du Port de Montréal, et Laurentius Oscar van Eerten, capitaine du Volendam. (Groupe CNW/Administration portuaire de Montréal)

La saison des croisières 2024 s'annonce à la hauteur de celle de l'année dernière : environ 50 000 passagers sont attendus entre le 4 mai et le 28 octobre au cours de 41 opérations, incluant 9 escales et 32 embarquements/débarquements. En termes de capacité, les navires attendus s'échelonnent du navire Le Bellot, accueillant 180 passagers, au Volendam d'une capacité de 1440 voyageurs.

« Cette nouvelle saison des croisières reflète l'attrait de Montréal comme destination touristique de premier choix. Nous sommes extrêmement fiers d'offrir un espace d'accueil exceptionnel avec le Grand Quai et la Tour du Port de Montréal, devenus des symboles touristiques emblématiques de notre ville. C'est également une belle occasion de mettre en avant notre engagement envers l'innovation et la durabilité au sein de notre port grâce notamment à notre système d'alimentation électrique à quai », a déclaré Julie Gascon, présidente-directrice générale du Port de Montréal.

« Comme tous les printemps, nous sommes enthousiastes de voir arriver le premier navire de la saison, marquant ainsi le début d'une période exaltante pour le tourisme à Montréal. Les croisiéristes sont chaleureusement accueillis par notre remarquable structure Bonjour, dominant le toit vert du Grand Quai du Port de Montréal. En tant que porte d'entrée des Amériques, la métropole est une destination incontournable le long du fleuve Saint-Laurent. Tourisme Montréal est fier de collaborer avec ce secteur, créant d'importantes retombées économiques pour les restaurateurs et commerçants du Vieux-Montréal », soutient Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Neuf navires visiteront Montréal pour la première fois :

- Le Volendam de la compagnie Holland-America, le premier et le plus grand des navires de la saison

- Deux navires de la compagnie Ponant, le Champlain et le Lyrial, pouvant accueillir respectivement 180 et 264

passagers, offrant une expérience de croisière de luxe et intimiste

- Le Villa Vie Odyssey, de Villa Vie Residences, avec 924 passagers

- Le World Explorer, de Rivages du Monde, avec une capacité de 200 passagers, axé sur l'expérience aventure

- Le Seven Seas Grandeur de Regent Seven Seas, avec 750 passagers

- Le Nautica, de Oceania Cruises, avec 684 passagers

- Le Borealis de Fred Olsen, avec 1320 passagers

- et le Azamara Journey d'Azamara Cruises, avec 718 passagers, marquant un retour de la ligne de croisière à

Montréal après une absence de huit ans.

De plus, trois événements marquants seront célébrés, soulignant la fidélité des grandes compagnies maritimes à choisir Montréal comme escale de choix :

Le 25 000 e passager de la compagnie Regent Seven Seas, le 19 septembre à bord du Regent Seven Seas Grandeur

passager de la compagnie Regent Seven Seas, le 19 septembre à bord du Le 30 000 e passager de la compagnie Viking Cruises à bord du Viking Neptune le 27 septembre

passager de la compagnie Viking Cruises à bord du le 27 septembre Le 40 000e passager de la compagnie Oceania le 6 octobre à bord du Nautica

Remise d'un exemplaire d'une œuvre réalisée par une artiste autochtone

Le lancement de la saison des croisières 2024 marque un changement de cap du côté d'une des traditions maritimes les plus chères au Port de Montréal : celle de la remise d'une plaque aux navires effectuant leur première visite à Montréal. L'APM a en effet organisé un concours pour renouveler la traditionnelle plaque à partir d'une œuvre d'un artiste autochtone en lien avec le milieu maritime. À la suite de ce concours, c'est l'œuvre Tous à bord de Manon Sioui, originaire de Wendake, qui a été sélectionnée afin d'accueillir les nouveaux navires lors de leur voyage inaugural à Montréal. Pour en savoir plus sur l'œuvre et sa signification, cliquez ici.

Une exposition en hommage aux réfugiés ukrainiens

À la suite d'un accord entre le gouvernement des Pays-Bas, la ville de Rotterdam et Holland-America, le Volendam a servi de refuge à 1500 citoyens ukrainiens pendant une période de six mois à partir d'avril 2022. Pour commémorer cet acte d'humanité, une exposition permanente a pris place à bord du navire. Elle met en scène des photographies, des dessins réalisés par des enfants et d'autres témoignages apportés par les réfugiés ukrainiens.

L'exposition a été officiellement inaugurée en présence de Julie Gascon, PDG du Port de Montréal, de l'équipage du Volendam, du consul honoraire d'Ukraine, Eugène Czolij, et du consul honoraire des Pays-Bas, Michael Polak.

Un port toujours plus vert

Le Volendam fait partie des navires qui utilisent la technologie de branchement électrique à quai, permettant aux navires d'éteindre les moteurs lorsque le navire est amarré et ainsi réduire les émissions de GES. La tendance est en hausse au Port de Montréal pour l'utilisation de cette solution écologique, avec un record établi l'année passée où 9 navires de croisière ont bénéficié de cette installation, aboutissant à une diminution de près de 400 tonnes de GES. Cette année, ce système devrait être déployé auprès d'un nombre encore plus important de navires, témoignant de notre engagement continu, et celui des compagnies de croisière, pour soutenir l'évolution de l'industrie maritime vers la décarbonation.

Une tulipe symbolique pour souligner l'amitié entre le Canada et les Pays-Bas

Notons qu'une tulipe a été symboliquement remise à tous les représentants présents à bord du navire afin de souligner la Journée nationale du Souvenir, observée aux Pays-Bas en hommage aux victimes de guerres ou d'opérations de maintien de la paix survenues depuis le début de la Seconde Guerre mondiale. De l'automne 1944 au printemps 1945, près de 175 000 Canadiens ont pris part à la campagne de libération des Pays-Bas et plus de 7600 d'entre eux y ont sacrifié leur vie.

Cliquez ici pour consulter l'horaire complet des croisières au Port de Montréal

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le plus grand port à conteneurs de l'est du Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient quelque 590 000 emplois et près de 93,5 milliards d'activités économiques au Canada.

À propos de Tourisme Montréal

Fondé en 1919, Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant aujourd'hui près de 1000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

