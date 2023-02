Coup d'envoi de Cité Elles MTL, l'événement phare destiné aux femmes intéressées par la politique municipale

MONTRÉAL , le 21 févr. 2023 /CNW/ - C'est en présence de nombreuses participantes et élu-(es) municipaux que le coup d'envoi de Cité Elles MTL, l'événement d'initiation à la politique municipale destinée aux femmes intéressées par la politique municipale, a été donné.

À travers diverses activités de formation et une simulation du conseil municipal destinée aux femmes, Cité Elles MTL permet à des citoyennes de s'initier à la politique municipale ou d'approfondir leurs connaissances en la matière. Ainsi, entre le 20 février et le 11 mars, trois jours de formation ont lieu à l'hôtel de ville de Montréal et une quatrième journée se déroule en virtuel. Les participantes côtoient des personnes élues et prennent part à des simulations du conseil municipal.

Les participantes ont ainsi l'occasion de développer leurs intérêts et leurs habiletés en matière de politique municipale, de faire du réseautage, de participer à des ateliers et à des exercices pratiques aux côtés de personnes élues ou expertes de la scène municipale. Elles participeront également à la simulation d'une séance du conseil municipal et prendront la parole, notamment comme conseillère de Ville, leader, cheffe de parti ou cheffe de l'Opposition.

« Je suis ravie de voir le retour de Cité Elles, une formidable initiative qui vise à donner aux Montréalaises l'occasion de participer à une simulation d'un conseil municipal entièrement féminin. La participation des femmes en politique est cruciale ; elles apportent une perspective unique et importante à la prise de décision, qui est essentielle pour bâtir des communautés plus fortes, plus justes et plus inclusives. Je suis convaincue que cette formation permettra aux Montréalaises de découvrir les occasions d'engagement qui s'offrent à elles, et d'accroître les compétences nécessaires pour qu'elles contribuent davantage au développement de notre belle métropole », a déclaré Martine Musau Muele, présidente du conseil de la Ville.

« La voix des femmes est essentielle pour assurer la diversité en politique. La politique municipale est aussi un moyen direct de générer un impact concret et réel sur la vie des Montréalaises et des Montréalais. C'est pourquoi notre ville ne peut que s'enrichir des multiples voix des participantes qui étudient, travaillent ou vivent à Montréal. Les profils sont aussi très variés afin d'être représentatifs de la diversité des femmes montréalaises, notamment quant aux expériences professionnelles, à la tranche d'âge ou au niveau d'études. Je profite de l'occasion pour encourager les participantes à s'impliquer ou même à faire le saut en politique municipale pour renforcer notre démocratie et la participation citoyenne », a ajouté Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance, de l'accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au comité exécutif.

