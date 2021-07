Coup d'éclat - Les grévistes d'Olymel Vallée-Jonction manifestent devant l'usine de Princeville

PRINCEVILLE, QC, le 15 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Les grévistes d'Olymel Vallée-Jonction ont pris la route vers Princeville tôt ce matin pour exprimer leur grand mécontentement face à un employeur qui semble dévoué à faire stagner les négociations et briser le moral des travailleuses et des travailleurs. En effet, c'est devant l'usine d'Olymel de Princeville, dans le cœur du Québec, que quelque centaines de membres du Syndicat des travailleurs d'Olymel Vallée-Jonction-CSN (STOVJ-CSN) ont manifesté bruyamment afin de faire comprendre à leur employeur qu'ils sont autant mobilisés aujourd'hui que lors du déclenchement de la grève le 28 avril dernier.

Rappelons que ces grévistes ont aussi manifesté la semaine dernière à Québec pour demander à ce que le conciliateur au dossier joue son rôle et force l'employeur à revenir à la table après que ce dernier ait demandé une longue « période de réflexion » avant de poursuivre les pourparlers.

Bien que le conciliateur ait répondu favorablement aux revendications du STOVJ-CSN en convoquant les parties à négocier les 11 et 12 juillet, l'employeur n'était toujours pas disposé à déposer de nouvelles propositions salariales. La dernière offre salariale date maintenant du 1er juillet, tandis que le syndicat pour sa part est déjà revenu à la charge avec trois contrepropositions entre temps.

« On dirait parfois qu'on est les seuls à faire nos devoirs et à être prêts à négocier comme du monde, » déplore Martin Maurice, président du STOVJ-CSN. « L'ensemble des parties impliquées doit pleinement participer au processus afin que l'on puisse arriver rapidement à une entente et mettre fin à ce conflit et éviter l'euthanasie d'environ 106 000 porcs. Nos membres refusent de se faire niaiser. Olymel est mieux de reprendre les négociations en étant prêt à véritablement échanger sur les questions salariales. Avec la pénurie de main-d'œuvre actuelle et la mobilisation de nos troupes, il ne peut plus se permettre de penser qu'on va le laisser nous appauvrir. »

Il est aussi à noter que travailleuses et travailleurs d'Olymel Vallée-Jonction ont seulement connu une augmentation de 1,13 $ l'heure entre 2007 et 2021.

« Pendant la pandémie, nous avons été considérés comme essentiels et avons répondu présents pour le Québec afin qu'il n'y ait pas de pénurie alimentaire. Nous sommes tombés malades, certains ont encore des séquelles et un de nos membres en est mort. Il est choquant de constater le manque de respect de l'employeur à notre égard, un employeur qui n'est même pas capable de négocier avec ses travailleurs : c'est déplorable il faut que ça change! » rajoute M. Martin Maurice

Les négociations reprendront le 19 juillet prochain.

