LAVAL, QC, le 4 mars 2026 /CNW/ - Alimentation Couche-Tard, un chef de file mondial du secteur du commerce de l'accommodation et de la mobilité, a remporté le prix Gallup Exceptional Workplace Award (GEWA) et obtient la mention « avec distinction ». Ce prix reconnaît les cultures d'entreprise les plus engagées au monde. Couche-Tard se voit octroyer ce prix pour une cinquième année consécutive.

La mention « avec distinction » est uniquement remise à quelques organisations choisies qui ont déployé d'importants efforts pour mettre en œuvre des initiatives stratégiques visant à maintenir l'engagement des employés et à les aider à s'épanouir. Malgré les perturbations continues et les changements rapides qui touchent les milieux de travail partout dans le monde, Gallup a constaté que Couche-Tard continue d'établir la norme pour instaurer une culture florissante et hautement performante, et créer un environnement dans lequel ses employés se sentent valorisés, écoutés et dotés des outils nécessaires pour donner le meilleur d'eux-mêmes.

« Remporter le prix Gallup Exceptional Workplace Award pour une cinquième année consécutive et obtenir la mention "avec distinction" montrent que nos efforts soutenus pour favoriser l'engagement portent de plus en plus leurs fruits », déclare Ina Strand, cheffe de la direction des ressources humaines de Couche-Tard. « Notre partenariat avec Gallup dans le cadre de notre sondage maVoix sur l'engagement des employés nous fournit de précieuses informations que nos dirigeants et dirigeantes transforment chaque année en actions signifiantes. Il en résulte un milieu de travail où en plus de se sentir écoutés, nos gens sont aussi à même de constater l'impact de leur voix. Cela nous aide à créer un environnement dans lequel ils peuvent grandir, s'épanouir et bâtir des carrières stimulantes. »

« Cette reconnaissance est une autre preuve que notre culture d'Une équipe est ancrée dans quelque chose de vrai et de durable, soit nos gens. Ils sont au cœur de notre exécution, de notre disponibilité pour les clients par l'offre d'un service rapide et amical, et de notre capacité à créer de la valeur ajoutée », mentionne Alex Miller, président et chef de la direction de Couche-Tard. « Lorsque Gallup nous dit que nos gens continuent d'être parmi les plus engagés au monde, je me sens à la fois fier et énergisé. Alors que nous évoluons dans un marché en constante évolution et mettons en œuvre une stratégie actualisée, nos gens et notre culture sont notre avantage concurrentiel. »

Les travaux de recherche de Gallup démontrent systématiquement que les organisations qui priorisent à la fois les gens et la performance sont mieux placées pour connaître du succès à long terme. Fondée sur les données de plus de 3,3 millions d'employés provenant de 347 organisations dans 53 secteurs d'activité et 90 pays, la méta-analyse de Gallup sur l'engagement et la performance des équipes est l'étude sur les milieux de travail la plus complète jamais réalisée. Les organisations très mobilisées surpassent considérablement leurs pairs en ce qui concerne les résultats commerciaux importants, notamment les évaluations des clients, la rentabilité, la productivité, le roulement de personnel, les incidents liés à la sécurité, les pertes, l'absentéisme, la qualité, le bien-être et la mise en place de comportements empreints de civisme dans le milieu de travail.

Pour obtenir la liste complète des lauréats des prix GEWA, visitez la page des prix Gallup Exceptional Workplace Award 2026. Apprenez-en plus sur les prix ici.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un chef de file mondial dans le secteur du commerce de l'accommodation et de la mobilité, exerçant ses activités dans 29 pays et territoires, et comptant près de 17 300 magasins, dont approximativement 13 200 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un chef de file dans le secteur du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, en Belgique ainsi qu'en Irlande. La société est également présente au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong. Environ 149 500 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

À propos de Gallup

Gallup fournit des analyses et des conseils pour aider les dirigeants et les organisations à résoudre leurs problèmes les plus pressants. Combinant plus de 80 années d'expérience et une portée mondiale, Gallup en connaît plus que toute autre société au monde sur les attitudes et les comportements des employés, des clients, des étudiants et des citoyens.

