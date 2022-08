COUCHE-TARD RECUEILLERA DES FONDS POUR LA FONDATION RÊVE D'ENFANTS CANADA DURANT LA SEMAINE NATIONALE DES DÉPANNEURS

LAVAL, QC, le 26 août 2022 /CNW Telbec/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche‑Tard » ou la « société ») est fière de s'associer au Conseil canadien de l'industrie des dépanneurs (CCID) afin de recueillir des fonds pour la Fondation Rêve d'enfants Canada pendant la Semaine nationale des dépanneurs, qui aura lieu du lundi 29 août au vendredi 2 septembre 2022 dans les magasins Couche-Tard et Circle K.

La Semaine nationale des dépanneurs est un événement annuel de fin d'été visant à reconnaître et à célébrer l'industrie des dépanneurs et ses travailleurs essentiels. En 2021, la Semaine nationale des dépanneurs a permis de recueillir plus de 134 000 $ grâce à sa campagne de financement à l'échelle nationale. La Fondation Rêves d'enfants Canada travaille de concert avec les communautés partout à travers le pays pour offrir aux enfants atteints d'une maladie grave la possibilité de réaliser leur plus grand rêve.

Soulignant l'importance de cette campagne annuelle, Anne Kothawala, présidente du CCID, a déclaré : « L'industrie des dépanneurs emploie plus de 200 000 Canadiens et Canadiennes et vend pour plus de 50 milliards de dollars par année en biens et services, tout en contribuant de façon importante à l'économie canadienne. Les employés essentiels travaillant dans les dépanneurs sont au cœur de ces activités et sont le visage de notre industrie dans nos communautés. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur le soutien de Couche-Tard et de célébrer ses fières racines canadiennes ainsi que sa réussite à l'échelle mondiale acquise avec l'aide de ses gens. »

« Nos employés sont au cœur de nos activités chez Couche-Tard. Ils jouent un rôle important dans les communautés que nous desservons et c'est grâce à eux que nous réussissons à conserver notre position de chef de file canadien dans l'industrie du commerce de l'accommodation. Chaque année, la Semaine nationale des dépanneurs nous offre une occasion unique de célébrer les membres de notre équipe et de les remercier pour leur contribution à notre industrie et à nos communautés partout au Canada, tout en aidant à recueillir des fonds pour une organisation qui donne de l'espoir aux enfants et qui soutient les familles dans le besoin. J'invite tous nos clients à prendre un moment lors de leur prochaine visite dans nos magasins pour dire merci et démontrer leur appréciation aux membres de notre équipe pour la façon dont ils facilitent leur vie un peu plus chaque jour », déclare Suzanne Poirier, Vice-présidente principale, Opérations, chez Couche-Tard.

Pour en savoir plus sur la Semaine nationale des dépanneurs, https://industriedepanneurs.ca/semain-nationale-des-depanneurs/https://convenienceindustry.ca/national-convenience-week/, visitez un magasin Couche‑Tard ou Circle K participant au Canada.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la vente de carburant au détail, opérant dans 24 pays et territoires et ayant plus de 14 000 magasins, dont approximativement 10 700 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et à Hong Kong RAS. Environ 122 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com .

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer des déclarations prospectives, au sens de la législation en valeurs mobilières, notamment celles concernant l'opération éventuelle. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Ces déclarations se fondent sur les croyances et les attentes actuelles de Couche‑Tard et comportent des risques et incertitudes importants sur lesquels Couche‑Tard n'a aucun contrôle. Couche‑Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous‑entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche‑Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans le présent communiqué est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

Relations investisseurs : Jean-Philippe D. Lachance, Vice-président, Planification financière et Analyse, Relations investisseurs et Trésorerie; Relations médias : Lisa Koenig, Chef de service, Communications globales