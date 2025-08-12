TORONTO, 13 août 2025 /CNW/ - Amateurs de beauté canadiens, votre attente est terminée. COSRX, la marque coréenne de soins de la peau primée et appréciée par des millions de personnes dans le monde pour ses formules douces, mais efficaces, a été officiellement lancée dans tous les magasins Sephora au Canada et en ligne (anglais | français) le 8 août. Des sensations virales de TikTok aux sauveurs de peau en hiver, les produits les plus convoités de la marque sont désormais disponibles directement auprès d'une source officielle de Sephora, et sans problème de contrefaçon, seulement des formules COSRX 100 % authentiques auxquelles vous pouvez faire confiance.

Ce lancement permet pour la première fois aux Canadiens de magasiner les produits emblématiques de la marque comme Advanced Snail 96 Mucin Power Essence, The Ceramide Skin Barrier Moisturizer (salué comme l'un des meilleurs hydratants pour l'hiver canadien) et d'autres produits populaires dans le monde entier directement chez Sephora.

Une collection organisée pour les problèmes de peau des Canadiens

Qu'il s'agisse de braver de vent glacial ou de retrouver la brillance d'une peau de bébé toute l'année, la gamme COSRX de Sephora Canada vous offre tout ce dont vous avez besoin

Advanced Snail 96 Mucin Power Essence : Le produit vedette de TikTok favori qui a transformé des millions de routines de soins de la peau. Remplie de mucine d'escargot à 96 %, cette essence légère offre une hydratation en profondeur et stimule l'élasticité pour un aspect radieux et rajeuni. Elle agit pour estomper les taches sombres, calmer les irritations et renforcer la barrière cutanée, tout en laissant votre peau lisse et éclatante. Appréciée pour sa légèreté et ses résultats visibles, c'est un incontournable pour toute routine de soins de la peau.

The Ceramide Skin Barrier Moisturizer : Un hydratant riche et soyeux qui offre une hydratation profonde et durable tout en renforçant la barrière naturelle de la peau, contribuant ainsi à réduire la sensibilité et les éruptions. Sa texture unique, légère, fluide et lisse la distingue des formules lourdes et graisseuses que l'on voit souvent dans les crèmes au céramide traditionnelles, ce qui en fait la base de maquillage idéale. Après avoir été épuisé en quelques jours après son lancement aux États-Unis en mars 2025, il est désormais disponible pour la première fois au Canada.

Voici d'autres produits clés à suivre de près :

« Nous savons que les Canadiens ont des problèmes de peau uniques nécessitant des solutions qui fonctionnent aussi bien dans la chaleur estivale que dans le froid hivernal, a déclaré un porte-parole de COSRX. C'est pourquoi nous sommes ravis de présenter une collection qui permet aux utilisateurs de créer une routine personnalisée qui aborde tous les aspects, d'une brillance radieuse tout au long de l'année aux problèmes de peaux sèches, déshydratées et dont la barrière est réduite. Et, par-dessus tout, les clients canadiens peuvent magasiner des produits COSRX 100 % authentiques en toute confiance, en magasin ou en ligne, chez Sephora Canada. »

À propos de COSRX

Grâce à ses solutions de soins de la peau puissantes, mais abordables, COSRX est rapidement devenu l'une des vedettes des amateurs de beauté dans le monde entier. À l'aide d'un nombre minimum d'ingrédients très efficaces en doses concentrées, les produits COSRX produisent des résultats visibles en n'offrant à la peau que ce dont elle a besoin et rien de ce dont elle n'a pas besoin.

Magasinez les solutions de soins de la peau les plus vendues de COSRX dès maintenant dans tous les établissements de Sephora Canada et en ligne :

Suivez COSRX sur Instagram et TikTok.

