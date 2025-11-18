TORONTO, le 18 nov. 2025 /CNW/ - COSRX, la marque de produits de beauté coréenne primée, a officiellement fait son entrée chez Sephora Canada et lance la saison des fêtes avec sa plus grande promotion de l'année, disponible en magasin et en ligne (anglais | français). Réputée pour ses formules scientifiquement éprouvées et ses produits cultes, COSRX se donne pour mission de protéger la peau contre la sécheresse et la sensibilité pendant les mois les plus froids grâce à ses collections à succès The RX et Advanced Snail Line, proposées avec jusqu'à 30 % de réduction lors de deux vagues promotionnelles exclusives.

COSRX offre jusqu'à 30 % de réduction sur ses produits à succès chez Sephora Canada à l'occasion du Vendredi fou et de la Semaine de la cybersécurité

Les incontournables des soins de la peau pendant les fêtes : la gamme RX (30 % DE RÉDUCTION, du 22 au 24 novembre 2025)

Conçue pour offrir des résultats dignes d'un traitement dermatologique tout en minimisant les irritations, la gamme RX contient des ingrédients hautement performants, notamment des peptides, des céramides, du rétinol, de la niacinamide et de la vitamine C stabilisée. Que ce soit pour vous faire plaisir ou pour offrir à un amateur de soins de la peau, cette collection formulée par des experts offre des soins ciblés pour renouveler la peau, renforcer la barrière cutanée et apporter un éclat visible, autant d'éléments essentiels pour prendre soin de sa peau en hiver.

Le 6 Peptide Skin Booster Serum Un sérum multifonctionnel à utiliser en première étape, enrichi de six peptides puissants pour améliorer visiblement la fermeté, les pores, la texture, le teint et les ridules.. Conçu pour renforcer l'efficacité du reste de votre routine de soins, ce sérum brise le stéréotype selon lequel les peptides efficaces coûtent cher. Il combine des résultats puissants et un volume généreux pour une utilisation quotidienne sans culpabilité.

La crème hydratante Ceramide Skin Barrier Moisturizer :

: Une crème hydratante profondément hydratante enrichie en céramides pour renforcer la barrière cutanée, retenir l'hydratation et apaiser les peaux sèches ou sensibles. Riche mais non grasse, elle s'applique comme de la soie et est parfaite pour les climats froids.

Le Vitamin C 23 Serum :

: Une formule très concentrée contenant 23 % de vitamine C pure stabilisée pour améliorer l'élasticité, uniformiser le teint et réduire les signes de teint terne.

Le Niacinamide 15 Serum :

: Une solution anti-acnéique très puissante contenant 15 % de niacinamide et du zinc PCA pour une peau plus claire et plus lisse.

La Retinol 0.1 Cream :

: Une crème au rétinol adaptée aux débutants, contenant 0,1 % de rétinol pur pour cibler les premiers signes de vieillissement avec un minimum d'irritation.

Les héros populaires de l'hydratation sur TikTok : la gamme Advanced Snail Line (30 % DE RÉDUCTION, du 28 novembre au 1er décembre 2025)

Adorée dans le monde entier et très populaire sur TikTok, la gamme Advanced Snail de COSRX est devenue un classique culte pour une bonne raison. Grâce à sa forte concentration en mucine d'escargot régénérante, cette gamme est conçue pour offrir une hydratation en profondeur, un éclat visible et une récupération rapide après une irritation ou une sécheresse, tout en étant suffisamment douce pour les peaux sensibles.

Advanced Snail 96 Mucin Power Essence :

: Une essence légère mais puissante formulée à partir de 96 % de filtrat de sécrétion d'escargot pour hydrater en profondeur, améliorer l'élasticité et donner à la peau un éclat lumineux. Absorption rapide et non collante.

Advanced Snail 92 All In One Cream :

: Une crème-gel riche qui nourrit, apaise et répare visiblement les peaux irritées ou sujettes aux éruptions cutanées. Offre une hydratation intensive sans lourdeur.

Advanced Snail Peptide Eye Cream :

: Une crème pour les yeux éclaircissante et raffermissante enrichie en peptides et en mucine d'escargot. Légère, à absorption rapide, elle convient à tous les âges et à tous les types de peau.

Advanced Snail Mucin Gel Cleanser :

: Un gel nettoyant doux infusé de mucine d'escargot qui nettoie efficacement sans décaper, laissant une peau douce, rafraîchie et équilibrée.

Profitez des soldes chez Sephora Canada

CCes promotions exclusives seront disponibles dans tous les magasins Sephora Canada et en ligne pendant le Vendredi fou et la Semaine de la cybersécurité.

Que vous soyez novice en matière de soins de la peau ou passionné chevronné, les produits COSRX, cliniquement prouvés et doux, sont conçus pour vous aider à avoir une peau résistante et éclatante tout au long de la saison. Ne manquez pas l'occasion de faire le plein de produits viraux préférés et essentiels appréciés des dermatologues lors de l'événement beauté le plus attendu de l'année chez Sephora.

À propos de COSRX

Grâce à ses solutions de soins de la peau puissantes, mais abordables, COSRX est rapidement devenu l'une des vedettes des amateurs de beauté dans le monde entier. À l'aide d'un nombre minimum d'ingrédients très efficaces en doses concentrées, les produits COSRX produisent des résultats visibles en n'offrant à la peau que ce dont elle a besoin et rien de ce dont elle n'a pas besoin.

Magasinez les solutions de soins de la peau les plus vendues de COSRX dès maintenant dans tous les établissements de Sephora Canada et en ligne :

