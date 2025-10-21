MONTRÉAL, le 21 oct. 2025 /CNW/ - La Banque Laurentienne du Canada (TSX :LB) informe ses actionnaires qui souhaitent inclure une proposition dans la prochaine circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la Banque, qu'ils doivent faire parvenir le texte de leur proposition au Secrétariat corporatif de la Banque au plus tard à 17 h (heure de l'Est), le 20 novembre 2025.

Il est à noter qu'une erreur s'était glissée dans la circulaire de sollicitation publiée le 4 mars 2025 et que cette dernière a été amendée pour refléter la nouvelle échéance.

