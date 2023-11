Corporation Mainbourg acquiert 720 logements abordables du Domaine La Rousselière pour plus de 120 M$

Grâce à l'apport financier du gouvernement du Québec, de la Ville de Montréal et d'investisseurs privés dont Desjardins

MONTRÉAL, le 10 nov. 2023 /CNW/ - Corporation Mainbourg et ses partenaires financiers dont le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, Desjardins, New Market Fund et la Fondation Chagnon annoncent l'acquisition du Domaine La Rousselière. Ce complexe de 8 immeubles totalisant 720 logements sera dorénavant à l'abri du marché spéculatif afin de préserver l'abordabilité à long terme. Les édifices construits il y a 40 ans sont situés à Pointe-aux-Trembles, dans l'est de Montréal.

Le coût de cette transaction est plus de 120 millions de dollars. Le montage financier regroupe l'apport financier du gouvernement du Québec (contribution de 20 M$), de la Ville de Montréal (contribution de 15,8 M$), de Desjardins (financement de 75 M$ garanti par l'APH Select), de New Market Fund (4,7 M$) et de la Fondation Chagnon (5 M$).

Cette transaction majeure permettra de préserver 720 logements allant d'un studio à des appartements de 1 à 3 chambres à loyer abordable à Pointe-aux-Trembles pour des personnes âgées, des familles et des personnes seules. Il s'agit d'un emplacement bien desservi par les services et le transport collectif dont le Train de l'Est.

« L'abordabilité constitue, avec la construction accrue et rapide de logements, une clef de la réponse aux besoins actuels en habitation. Dans le contexte qui sévit, il nous faut des solutions audacieuses et ambitieuses pour assurer une offre adéquate qui respecte la capacité de payer des ménages. Je salue l'initiative de la Corporation Mainbourg et l'apport des autres partenaires dans ce projet, qui remplit bien ce mandat. En particulier, je suis fière de constater que notre partenariat avec Desjardins pour la création de logements abordables porte déjà ses fruits. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Face à la crise du logement, la Ville de Montréal déploie des efforts inédits afin de mettre en place des solutions innovantes qui permettent de préserver l'abordabilité de la métropole. C'est donc avec fierté que nous investissons dans l'acquisition du Domaine La Rousselière, qui permettra de protéger de la spéculation 720 logements dans l'Est de Montréal, un secteur en pleine revitalisation. »

Valérie Plante, mairesse de la ville de Montréal

« Desjardins est très fier d'appuyer la Corporation Mainbourg en lui accordant un financement de 75 millions de dollars pour l'acquisition du Domaine La Rousselière, et ce, grâce à l'expertise et la contribution de la Caisse d'économie solidaire. Ces 720 logements sont notre engagement le plus important à ce jour et représentent un avancement remarquable vers l'atteinte de notre objectif de financer 1 500 logements abordables d'ici 2025. Nous demeurons déterminés à travailler et collaborer avec tous les acteurs du milieu pour aider les Québécoises et les Québécois, quel que soit leur revenu, à se loger décemment. »

Guy Cormier, président et chef de la direction de Desjardins.

« Grâce à cette acquisition majeure, nous sommes fiers de contribuer à offrir à long terme plus de 700 logements abordables à la population de l'est de Montréal dans le contexte actuel de crise du logement. Nous remercions nos partenaires de rendre possible ce projet essentiel et de faire confiance à notre OBNL pour remplir cette mission sociale. Notre rôle est de protéger ces logements de la spéculation immobilière pour un maintien raisonnable du prix des loyers. »

François Claveau, directeur général de la Corporation Mainbourg.

L'ensemble des employés du Domaine La Rousselière conserveront leur emploi à la suite de cette transaction. Le bien-être des employés et l'entretien du parc immobilier sont prioritaires pour la Corporation Mainbourg.

Cette acquisition du Domaine La Rousselière est annoncée dans le cadre du mouvement d'est en Est et sera présenté au Sommet de l'Est du 13 novembre prochain. Cette journée dédiée à la revitalisation du territoire sera composée de tables de discussions et de conférences en présence de tous les acteurs du développement environnemental, économique, social et culturel de l'est de Montréal. Il s'agit d'une occasion de faire rayonner des actions, débutées ou en projet, qui viennent répondre aux enjeux du territoire afin de bâtir le futur de l'est de Montréal.

Pour en savoir plus sur le Sommet de l'Est : https://ccemontreal.ca/evenement/sommet-de-lest/

À propos de la Corporation Mainbourg

Bâtisseur de milieux de vie depuis 1998, la Corporation Mainbourg est une entreprise d'économie sociale propriétaire et gestionnaire d'immeubles à vocation communautaire. Mainbourg participe activement au développement social et économique de son milieu et à l'amélioration de la qualité de vie de la communauté locale.

SOURCE COPTICOM

Renseignements: Noémie Laurendeau, COPTICOM, Stratégies et relations publiques, 438-826-5816, [email protected]; Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation, 418-554-0551; Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif de Montréal, 514-465-2591, [email protected]; Chantal Corbeil, Desjardins, Relations publiques, 514 247-0465, [email protected]; Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]