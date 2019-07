Corporation Fiera Capital réalise l'acquisition d'Integrated Asset Management Corp.

MONTRÉAL, le 3 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital » ou la « Société ») (TSX: FSZ) et Integrated Asset Management Corp. (« IAM ») (TSX: IAM) ont annoncé aujourd'hui que Fiera Capital a réalisé l'acquisition annoncée précédemment d'IAM aux termes d'un plan d'arrangement prévu par la Loi sur les sociétés par actions (Ontario) (la « Transaction »).

Aux termes de la Transaction, Fiera Capital a acquis la totalité des actions ordinaires en circulation d'IAM (les « actions d'IAM ») pour une contrepartie totale d'environ 74 millions de dollars, soit 64 millions de dollars pour la valeur d'entreprise totale d'IAM et 10 millions de dollars de liquidités rajustées. La contrepartie versée par Fiera Capital aux actionnaires d'IAM consistait en 55,5 millions de dollars en espèces et d'environ 18,5 millions de dollars d'actions à droit de vote subalterne de catégorie A de Fiera Capital (les « actions de Fiera »). Un total de 1 614 297 actions de Fiera ont été émises au prix de 11,4594 $ par action, déterminé en fonction du cours moyen pondéré en fonction du volume des actions de Fiera à la Bourse de Toronto (la « TSX ») pour la période de cinq jours de bourse se terminant le 28 juin 2019.

Les actionnaires d'IAM qui ont choisi de recevoir la contrepartie en actions recevront 0,2247936192 action de Fiera en échange de chaque action d'IAM. Les actionnaires d'IAM qui ont choisi de recevoir une combinaison de la contrepartie en espèces et de la contrepartie en actions ou qui ont omis de produire un choix avant la date limite du 12 juin 2019 recevront une contrepartie composée de 1,932 $ en espèces et de 0,0561984048 action de Fiera en échange de chaque action d'IAM. Les actionnaires d'IAM qui ont choisi de recevoir la contrepartie en espèces étaient assujettis à une répartition proportionnée et recevront environ 2,29386 $ en espèces et 0,0246208102 action de Fiera en échange de chaque action d'IAM. La Transaction a généralement offert aux actionnaires d'IAM qui seraient autrement assujettis à l'impôt à la disposition de leurs actions, la possibilité de participer à la plus-value issue du regroupement en demandant que leurs actions existantes d'IAM soient transférées avec report d'impôt partiel ou total en une contrepartie qui comprend des actions de Fiera, en autant que les conditions requises soient respectées et que ces actionnaires produisent les choix fiscaux appropriés en la forme prescrite et dans les délais impartis.

En outre, les actionnaires d'IAM recevront une contrepartie conditionnelle sous la forme d'un certificat de valeur garantie (« CVG ») pour chaque action d'IAM détenue. Les CVG représentent le droit éventuel de leurs porteurs de recevoir leur part proportionnelle d'un versement global en espèces de Fiera Capital fondé sur les honoraires incitatifs (déduction faite des primes aux employés, et de certaines taxes et dépenses) (les « honoraires incitatifs nets ») à percevoir par les membres du même groupe qu'IAM (lesquelles sont maintenant des membres du même groupe que Fiera Capital) en lien avec la gestion de deux fonds immobiliers, dont un devrait arriver à échéance en mars 2021 et l'autre en mars 2024. Le montant qui peut devenir payable aux porteurs de CVG à une date ultérieure est incertain et sera tributaire d'un certain nombre de facteurs, notamment la juste valeur marchande de l'immobilier sous-jacent au moment du calcul de tout honoraire incitatif net. Il n'est pas possible d'estimer le montant qui pourrait être versé, s'il y a lieu, au titre des CVG, et il est également possible qu'aucun versement ne soit ultimement effectué au titre des CVG.

Toutes questions ou demandes concernant la contrepartie de la Transaction peuvent être adressées au dépositaire aux fins de la Transaction, Compagnie Trust TSX, en composant le 1‑866-600-5869 (sans frais) ou le 416-342-1091 (appels locaux ou de l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou en envoyant un courriel à tmxeinvestorservices@tmx.com. Les anciens porteurs non inscrits d'actions d'IAM doivent communiquer avec leur courtier ou un autre intermédiaire pour obtenir des précisions à ce sujet.

Suite à la Transaction, les actions d'IAM devraient être radiées de la cote de la TSX sous peu et IAM demandera de cesser d'être un émetteur assujetti dans chaque province du Canada où elle a actuellement ce statut.

Nouvelles dénominations pour Fiera Financement Privé inc. et Fiera Immobilier Limitée

Les activités et l'équipe des placements liés à la dette privée d'IAM seront intégrées à Fiera Financement Privé inc., chef de file en gestion de produits de placement et filiale en propriété exclusive indirecte de Fiera Capital. Les activités et l'équipe d'IAM dans le secteur de l'immobilier industriel seront intégrées dans Fiera Immobilier Limitée, société canadienne de placement immobilier de premier ordre et filiale en propriété exclusive indirecte de la Société. Cette transaction complète les stratégies de placement privé alternatives de Fiera Capital et étend la portée des stratégies offertes au sein de la plateforme Placements privés alternatifs de Fiera Capital.

De plus, à compter d'aujourd'hui, la dénomination de Fiera Financement Privé inc. est remplacée par Fiera Dette Privée inc. (« Fiera Dette Privée ») et la dénomination anglaise de Fiera Immobilier Limitée, Fiera Properties Limited, est remplacée par Fiera Real Estate Investments Limited (« Fiera Real Estate »). Il ne s'agit dans chaque cas que d'un changement de dénomination qui n'a aucune incidence sur leurs services et leurs activités.

Informations prospectives

Certaines informations contenues dans le présent communiqué constituent des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les informations et les déclarations prospectives se reconnaissent généralement par l'emploi de termes comme « anticiper », « estimer », « pouvoir », « devoir », « s'attendre », « croire », « prévoir » ou d'autres termes semblables, ou par l'emploi de termes indiquant la possibilité que certaines mesures soient prises, que certains événements se produisent ou que certains résultats soient atteints. Tous les énoncés compris dans le présent communiqué, autres que les énoncés de faits historiques, sont des énoncés ou des renseignements prospectifs. Les énoncés ou les renseignements prospectifs du présent communiqué portent, entre autres, sur le montant des honoraires incitatifs nets (s'il en est) qui pourraient être perçus par des membres du même groupe que Fiera Capital et les paiements supplémentaires potentiels en vertu des CVG (ainsi que le montant et le moment de leur versement); de l'intention de Fiera Capital à l'égard des activités et des employés d'IAM après la clôture; de la radiation des actions d'IAM de la cote de la TSX (et le moment où cette radiation est effectuée);et de la demande présentée par IAM aux fins de cesser d'être un émetteur assujetti dans toutes les provinces du Canada où elle est un émetteur assujetti. Ces énoncés prospectifs ne constituent en rien des faits ou des garanties de rendement futurs. Ils reflètent plutôt les estimations et les prévisions de la direction de Fiera Capital et sont soumis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses qui, bien que ceux-ci soient tenus pour raisonnables par Fiera Capital, sont, de par leur nature, assujettis à d'importantes incertitudes et éventualités opérationnelles, commerciales, économiques, réglementaires et autres. Les lecteurs sont en outre avertis que les énoncés et les renseignements prospectifs sont soumis à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent être à l'origine d'écarts importants entre les résultats et les développements réels et les résultats et les développements exprimés ou sous-entendus dans les énoncés ou les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué, et que Fiera Capital a fondé ses hypothèses et ses estimations sur plusieurs de ces facteurs.

Les énoncés et les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les prévisions et les hypothèses de Fiera Capital concernant des événements et le rendement opérationnel futurs et n'ont de valeur qu'à la date du présent communiqué. Bien que ces hypothèses et prévisions soient jugées raisonnables, certains facteurs pourraient être à l'origine d'écarts importants entre les résultats, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations réels et les prévisions et les hypothèses de Fiera Capital, y compris celles dont il est fait mention dans les documents publics déposés par Fiera Capital au www.sedar.com et en particulier dans sa plus récente notice annuelle, à la rubrique « Facteurs de risque », et dans le rapport de gestion de son exercice clos le 31 décembre 2018, à la rubrique « Facteurs de risque ».

Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux énoncés ou aux renseignements prospectifs, puisque rien ne garantit que les plans, les intentions et les prévisions sur lesquels ils sont fondés se concrétiseront. Les énoncés et les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué sont expressément fournis sous réserve de la présente mise en garde. Sauf lorsque la loi l'exige, Fiera Capital et IAM ne s'engagent nullement à mettre à jour ou à réviser les renseignements prospectifs en fonction de nouveaux événements, de nouveaux renseignements ou de nouvelles circonstances.

À propos de Integrated Asset Management Corp.

IAM est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs alternatifs du Canada, comptant environ 3,1 milliards de dollars d'actifs et de capitaux engagés sous gestion dans des placements liés à la dette privée, la dette d'infrastructure et l'immobilier au 31 mars 2019. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site : www.iamgroup.ca.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan dont l'actif sous gestion se chiffrait à approximativement 144,9 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2019. La Société offre à une clientèle institutionnelle, de gestion privée et d'investisseurs individuels un accès à des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet au sein de catégories d'actifs traditionnels et alternatifs. Les clients et leurs portefeuilles bénéficient de l'expertise approfondie de Fiera Capital, de son offre diversifiée de produits et de son service exceptionnel. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. Voir : www.fieracapital.com

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les membres américains du groupe de la Société, qui sont des conseillers en placement inscrits auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). L'inscription auprès de la SEC n'implique pas de niveau de compétence ou de formation précis.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

À propos de Fiera Immobilier

Fiera Immobilier est une société canadienne de gestion d'investissement immobilier de premier ordre qui procure des occasions d'investissement immobilier direct à des investisseurs institutionnels, à des fondations, à des fonds de dotation et à des investisseurs à valeur nette élevée.

Au 31 mars 2019, l'actif sous gestion de Fiera Immobilier s'élevait à 3,5 milliards de dollars. Ces actifs comprennent notamment le Fonds CORE Fiera Immobilier, le Fonds Opportunités Fiera Immobilier - Région du Grand Toronto, le Fonds Fiera Immobilier d'hypothèques Core, des fonds d'opportunités Fiera Immobilier (fonds I, II et financement mezzanine) et des comptes distincts. Par l'entremise d'investissements directs dans des biens immobiliers de première qualité à l'échelle du Canada, Fiera Immobilier offre des stratégies qui visent à générer des rendements stables, des revenus croissants ainsi qu'une plus-value du capital. Ces stratégies comprennent des édifices de calibre institutionnel des segments du commerce de détail, des tours de bureaux, des propriétés industrielles et des immeubles résidentiels à logements multiples sur les principaux marchés du Canada.

Pour de plus amples informations, notamment au sujet des actifs immobiliers dans lesquels la Société a investi, veuillez visiter le site à l'adresse www.fierarealestate.com. Le présent communiqué de presse n'est fourni qu'à titre informatif et ne constitue ni une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente de titres d'une entité.

SOURCE Corporation Fiera Capital

Renseignements: Mariem Elsayed, Directrice principale, Relations avec les investisseurs et affaires publiques, Corporation Fiera Capital, 514-954-6619, melsayed@fieracapital.com

