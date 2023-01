MONTRÉAL, le 23 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital » ou la « Société ») (TSX: FSZ), une société de gestion de placement indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui que Jean-Guy Desjardins, fondateur et président exécutif du conseil de Fiera Capital, a accepté de reprendre ses fonctions de chef de la direction, avec prise d'effet immédiate. M. Desjardins succède à Jean-Philippe Lemay.

Dans le cadre du renouvellement de la structure de direction de M. Desjardins à titre de président du conseil et chef de la direction, les changements suivants sont effectués, avec prise d'effet immédiate :

John Valentini est nommé directeur exécutif, président et chef de la direction de Fiera Marchés privés. Il continuera à diriger la plateforme des marchés privés de la Société et sera également responsable, avec le chef de la direction de la Société, de l'équipe de distribution des marchés institutionnels et des intermédiaires financiers.





Un comité exécutif de direction composé de M. Desjardins et des membres de la haute direction susmentionnés a également été constitué.

« Nous remercions Jean-Philippe Lemay pour ses services à la Société », a déclaré David Shaw, administrateur principal du conseil d'administration de Fiera Capital. « Le conseil a conclu, alors que le secteur de la gestion d'actifs continue d'être confronté à des défis complexes liés au contexte macroéconomique, que Jean-Guy Desjardins possède une expertise unique pour diriger Fiera Capital au cours de cette période. »

« Il a le plus grand respect de la part des membres du comité exécutif de direction de la Société, avec lesquels il a travaillé en étroite collaboration jusqu'à sa transition du poste de chef de la direction à celui de président exécutif du conseil il y a 12 mois, et sa stature au sein de la Société est reconnue par les employés de Fiera Capital à l'échelle mondiale, ce qui permettra une transition harmonieuse au sein de la direction », a déclaré M. Shaw.

« J'ai une grande confiance en notre capacité à réaliser notre vision mondiale et notre plan stratégique, à devenir des allocateurs de capital plus efficaces et à réaliser notre prochaine phase de succès et de croissance, tout en créant une richesse durable pour nos clients. Dans le cadre de mes fonctions de chef de la direction, je serai appuyé par une solide équipe de direction et je continuerai de compter sur notre plus grand avantage concurrentiel, nos équipes dévouées et talentueuses de professionnels des placements partout dans le monde », a déclaré M. Desjardins.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à approximativement 158,3 milliards de dollars canadiens au 30 septembre 2022. La Société offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com

