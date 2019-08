Corporation Fiera Capital annonce la dissolution du Fonds d'actions privilégiées nord-américaines

/NE PAS PARTAGER À TRAVERS LES SERVICES DE NOUVELLES OU DE DISTRIBUTION AUX ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 27 août 2019 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (le « gestionnaire »), le gestionnaire du Fonds d'actions privilégiées nord-américaines (le « Fonds ») (TSX: NPF.UN), a annoncé aujourd'hui sa décision de dissoudre le Fonds le ou vers le 26 septembre 2019 (la « date de dissolution »).

Comme il est indiqué dans la déclaration de fiducie du Fonds, le Fonds n'a pas de date de dissolution prédéterminée, mais le gestionnaire peut dissoudre le Fonds sans l'approbation des porteurs de parts s'il estime que son maintien n'est plus rentable ou qu'il serait dans l'intérêt du Fonds de le dissoudre. Compte tenu de la taille actuelle du Fonds et des dépenses s'y rapportant, le gestionnaire a établi qu'il est dans l'intérêt du Fonds de le dissoudre. Après avoir acquitté l'ensemble des dettes du Fonds ou établi une provision suffisante à cet égard, l'actif net du Fonds sera distribué aux porteurs de parts du Fonds au prorata et le Fonds sera dissous.

Il est prévu que les parts du Fonds seront radiées de la cote de la TSX le ou vers le 19 septembre 2019.

À propos de Corporation Fiera Capital

Corporation Fiera Capital est une société de gestion d'actifs indépendante de premier plan dont l'actif sous gestion se chiffrait à environ 149,5 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2019. La société offre à sa clientèle institutionnelle, de gestion privée et d'investisseurs individuels des solutions intégrées complètes de gestion de portefeuille comprenant des catégories d'actifs traditionnels ou alternatifs. Les clients et leurs portefeuilles profitent de l'expertise confirmée, des offres diversifiées et du service exceptionnel de Fiera Capital. Les titres de Fiera Capital se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole FSZ. www.fieracapital.com

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales américaines de la société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'inscrire auprès de la SEC.

Des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

