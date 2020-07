MONTRÉAL, le 13 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital » ou la « Société ») (TSX: FSZ) annonce que la Bourse de Toronto (la « TSX ») a approuvé l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Société (l'« offre publique de rachat ») afin d'acheter à des fins d'annulation un maximum de 2 000 000 actions de catégorie A avec droit de vote subalterne (les « actions de catégorie A ») ce qui représente environ 2,4% de ses 84 124 711 actions de catégories A émises et en circulation en date du 8 juillet 2020. L'offre publique de rachat commencera le 15 juillet 2020 et se terminera au plus tard le 14 juillet 2021.

Le conseil d'administration de la Société est d'avis que le rachat d'actions de catégorie A que la Société peut exécuter à l'occasion représente un investissement responsable, et l'offre publique de rachat permettra à la Société d'avoir la flexibilité nécessaire pour racheter à l'occasion, quand elle le jugera opportun, des actions de catégorie A.

Les rachats réalisés dans le cadre de l'offre publique de rachat seront faits sur le marché libre par l'intermédiaire de la TSX et par l'intermédiaire de systèmes de négociation parallèles, conformément à leurs exigences. Des rachats peuvent également être réalisés hors de la TSX en vertu de dispenses prévues à la réglementation en valeurs mobilières ou de dispenses émises par les autorités règlementaires en valeurs mobilières. Le prix que la Société paiera pour racheter les actions de catégorie A correspondra au cours du marché au moment de l'acquisition, à l'exception des rachats réalisés hors de la TSX en vertu de dispenses prévues à la réglementation en valeurs mobilières ou de dispenses émises par les autorités règlementaires en valeurs mobilières et les rachats en vertu de dispenses émises par les autorités règlementaires en valeurs mobilières seront à escompte par rapport au cours du marché.

Le volume moyen des opérations quotidiennes (le « VMOQ ») sur les actions de catégorie A au cours des six derniers mois civils complets a été de 284 490 actions de catégorie A. Par conséquent, aux termes des règles et politiques de la TSX, Fiera Capital a le droit de racheter lors de tout jour de bourse de la TSX jusqu'à 71 122 actions de catégorie A. Fiera Capital peut également racheter, une fois par semaine et en plus de la limite quotidienne susmentionnée de 25 % du VMOQ, des blocs d'actions de catégorie A qui ne sont pas détenus par des initiés, conformément aux règles et politiques de la TSX. Au cours des deux derniers mois, la Société n'a procédé à aucun rachat d'actions de catégorie A.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan à l'échelle mondiale dont l'actif sous gestion se chiffrait à approximativement 158,1 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2020. La société offre aux investisseurs institutionnels, aux investisseurs individuels et aux clients de gestion privée un accès à des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet dans l'ensemble des catégories d'actifs traditionnels et alternatifs. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont des centres régionaux à New York (États-Unis), à Londres (Royaume-Uni) et à Hong Kong.

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales américaines de la société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. L'inscription auprès de la SEC n'implique pas automatiquement un certain niveau de compétence ou de formation. Pour des précisions sur l'inscription de tout membre du groupe de sociétés Fiera Capital ou sur la dispense d'inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter la page Web à ce sujet.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

