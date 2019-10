Corporation de Sécurité Garda World réalise un refinancement de ses facilités de crédit à long terme et de ses billets de premier rang de 2.552 milliards $ U.S.

MONTRÉAL, le 30 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Corporation de Sécurité Garda World (la « Société » ou « GardaWorld ») annonce aujourd'hui la réalisation du refinancement de ses facilités de crédit et de ses billets de premier rang d'un montant de 2.552 milliards $ US. Les nouvelles facilités de la Société incluent la clôture du placement privé de billets de premier rang d'un montant principal de 779.0 millions $ US échéant en 2027 et portant intérêt au taux de 9.50% (les « Billets »). En plus des Billets, les nouvelles facilités de crédit garanties de premier rang de la Société comprennent (i) un crédit à terme rotatif garanti de premier rang de cinq ans d'un montant de 335,0 millions $ U.S. et (ii) un prêt à terme garanti de premier rang de sept ans d'un montant de 1 438,0 millions $ U.S.

Avec ces nouvelles facilités, incluant les Billets, et le support de BC Partners Advisors L.P., GardaWorld est en mesure de réaliser ses objectifs à long terme comptant sur une structure financière stable et une disponibilité de capitaux additionnelle pour le financement d'éventuels projets d'expansion.

Les co-placeurs pour compte pour l'émission des Billets sont BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., J.P. Morgan Securities LLC, TD Securities (USA) LLC, Jefferies LLC, RBC Capital Markets, LLC, Scotia Capital (USA) Inc. et UBS Securities LLC. Les banques émettrices et autres prêteurs parties aux nouvelles facilités de crédit sont JPMorgan Chase Bank, N.A., Barclays Bank PLC, The Toronto-Dominion Bank, ATB Financial, Jefferies Finance LLC, Royal Bank of Canada, The Bank of Nova Scotia et UBS AG, Stamford Branch. Simpson Thacher & Bartlett LLP et Séguin, Racine Avocats en qualité de conseillers juridiques de GardaWorld tandis que Cahill Gordon & Reindel LLP et Davies Ward Phillips & Vineberg LLP agissaient en qualité de conseillers juridiques des banques émettrices et autres prêteurs.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est la plus importante entreprise privée de services de sécurité dans le monde, offrant des services de transport de valeurs, des solutions de sécurité physique et spécialisée et, avec le portail Crisis24, la diffusion d'informations vérifiées en lien avec la sécurité internationale. Partenaire de choix pour les entreprises privées, les gouvernements, les organisations humanitaires et les multinationales avec du personnel partout dans le monde, GardaWorld emploie plus de 92 000 professionnels hautement qualifiés et dévoués qui desservent une clientèle diversifiée en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.garda.com .

Énoncés de nature prospective

Les informations fournies et les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits purement historiques sont des énoncés de nature prospective selon les lois sur les valeurs mobilières applicables. Certains énoncés de ce communiqué pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait à des perspectives d'avenir et des événements anticipés, à l'entreprise, aux opérations, à la performance financière, aux conditions financières ou aux résultats de GardaWorld et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « prévoir », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « assurer » ou d'autres expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. GardaWorld invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective maintenant ou à une quelque autre date. GardaWorld ne mettra pas à jour ces énoncés à moins que ce ne soit requis selon les lois sur les valeurs mobilières applicables.

