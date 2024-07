Le montant de l'offre a été revu à la hausse en raison du fort soutien du marché et de l'appétit des investisseurs

MONTRÉAL, le 25 juill. 2024 /CNW/ - Corporation de Sécurité Garda World (« GardaWorld » ou la « Société »), annonce aujourd'hui la clôture de son placement privé (l'« Offre ») de billets de premier rang d'un montant principal global de 550 millions $ US au taux de 8.250% échéant en 2032 (les « Billets »).

La Société a l'intention d'utiliser le produit net de l'Offre (i) pour financer son acquisition de l'entreprise OnSolve, LLC, un fournisseur de premier plan en gestion d'événements critiques incluant la compilation d'information sur le risque, les notifications à large diffusion, la gestion d'incident et la gestion des risques de voyage (l'« Acquisition OnSolve ») et pour payer les frais et dépenses s'y rattachant, (ii) pour rembourser les montants impayés sur notre facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang, (iii) pour payer les frais et dépenses liés à l'Offre, et (iv) à des fins générales d'entreprise, y incluant d'éventuelles acquisitions futures. L'Acquisition OnSolve devrait être conclue avant la fin du troisième trimestre de l'exercice fiscal 2025 de la Société, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Les Billets sont garantis par chacune des filiales de la Société, existantes ou futures, qui garantissent les facilités de crédit garanties de premier rang de la Société.

« Nous sommes heureux du solide soutien apporté par les investisseurs pour cette offre non garantie qui s'est traduite par une transaction largement sursouscrite. En raison de la très forte demande, nous avons augmenté notre offre initiale de 400 millions $US à 550 millions $US, tout en garantissant un taux de 8,25 % », a déclaré Patrick Prince, vice-président principal et chef de la direction financière de GardaWorld. « Le succès de cette offre résulte de notre stratégie globale de refinancement qui inclut l'obtention d'un meilleur taux sur notre prêt à terme B afin de réduire significativement les frais financiers futurs. Grâce à l'important soutien des investisseurs, nous sommes confiants d'y parvenir également. Nous sommes maintenant impatients d'accélérer la mise en œuvre de nos ambitieuses stratégies de croissance ».

Suite à cette Offre, GardaWorld prévoit d'intégrer OnSolve à sa division Crisis24, poursuivant ainsi sa stratégie de création d'une entreprise championne à l'échelle mondiale et créant le portefeuille de services de gestion des risques le plus avancé et le plus complet de l'industrie.

L'Offre a été effectuée par l'entremise d'un placement privé en vertu d'une dispense d'inscription prévue à la Securities Act of 1933, telle qu'amendée (la « Securities Act »), aux États-Unis, uniquement à des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu du Rule 144A de la Securities Act et en vertu de la dispense de prospectus de l'article 12 de la Loi sur les valeurs mobilières (Québec) pour le placement de valeurs auprès de personnes établies à l'extérieur du Québec, ou à l'extérieur des États-Unis conformément au Regulation S de la Securities Act et en vertu de la dispense d'investisseur qualifié au Canada.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y aura aucune vente des nouveaux billets dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale sans être préalablement enregistrée ou qualifiée en vertu des lois sur les valeurs mobilières de la juridiction visée. Les Billets mentionnés dans les présentes ne sont pas, et ne seront pas, inscrits pour la vente au public en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et par conséquent, toute offre ou vente de ces valeurs mobilières au Canada sera donc effectuée sous une dispense d'inscription de courtier ou une dispense de prospectus en vertu de ces lois sur les valeurs mobilières. Les Billets n'ont pas été et ne seront pas inscrits sous la Securities Act ou en vertu d'une loi sur les valeurs mobilières d'une autre juridiction et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou au Canada sans inscription ou sans une dispense applicable en matière d'exigences d'inscription ou sans une dispense applicable en matière d'exigences de prospectus conformément à la législation canadienne sur les valeurs mobilières.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est une entreprise à l'esprit entrepreneurial axée sur la création de champions mondiaux en matière de services de sécurité, de technologie de sécurité basée sur l'IA, de gestion intégrée du risque et des solutions d'automatisation de la gestion du numéraire, employant plus de 132 000 professionnels hautement qualifiés et dévoués à travers le monde. Animée par une culture entrepreneuriale et des valeurs fondamentales d'intégrité, de vigilance, de confiance et de respect, GardaWorld offre des solutions technologiques et de sécurité personnalisées et sophistiquées grâce à des partenariats de haut niveau et à une prestation de services de qualité supérieure. Conscients que la sécurité est essentielle à la résilience organisationnelle des entreprises et au maintien de la sécurité des communautés, les entreprises de GardaWorld sont, depuis longtemps, des partenaires de choix en matière de sécurité de grandes marques, de personnes influentes, d'entreprises classées au Fortune 500 et de gouvernements. Pour plus d'informations, visitez gardaworld.com/fr.

Énoncés de nature prospective

Les informations fournies et les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des énoncés de nature prospective selon les lois sur les valeurs mobilières applicables. Certains énoncés de ce communiqué pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait à des perspectives d'avenir et des événements anticipés, à l'entreprise, aux opérations, à la performance financière, aux conditions financières ou aux résultats de GardaWorld et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « prévoir », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « assurer » ou d'autres expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. Ces énoncés se fondent sur certains facteurs et hypothèses, y compris en ce qui a trait à la gestion de la croissance, la compétition sur le marché, les coûts de financement, la dépendance envers le personnel clé, la réglementation gouvernementale, les contrats de services standard, l'assurance, les grèves et autre manifestation en matière de travail, les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, les violations du système de technologie de l'information et de la cybersécurité, les opérations à l'extérieur du Canada et des États-Unis, la monnaie en circulation et l'activité économique qui prévaut, la variation des devises étrangères, le risque de crédit, l'atteinte à la réputation et le risque lié aux clauses restrictives, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la société. Bien que la direction considère ces hypothèses comme raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose au moment de les formuler, elles pourraient finir par se révéler inexactes. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de la Société. La liste précédente de facteurs importants n'est pas exhaustive. En conséquence, les événements et les résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La Société invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective maintenant ou à une quelque autre date. GardaWorld ne mettra pas à jour ces énoncés à moins que ce ne soit requis selon les lois sur les valeurs mobilières applicables.

SOURCE Corporation de Sécurité Garda World

GardaWorld Contact: [email protected]