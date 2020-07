MONTRÉAL, le 2 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Corporation de Sécurité Garda World (la « Société » ou « GardaWorld ») annonce aujourd'hui la clôture de son placement privé de billets additionnels de premier rang d'un montant principal global de 120 millions $US échéant en 2027 et portant intérêt au taux de 4,625% (les « Nouveaux Billets »). Les Nouveaux Billets sont garantis par GW Intermediate Corporation, la société mère directe de la Société, et par chacune des filiales de la Société, existantes ou futures, qui garantissent les facilités de crédit garanties de premier rang de la Société et ils sont garantis pari passu avec les sûretés qui garantissent ces facilités. Les Nouveaux Billets sont de rang pari passu et sont considérés comme une seule série avec les billets de premier rang initiaux d'un montant principal global de 450 millions $US échéant en 2027 et portant intérêt au taux de 4,625% (les « Billets Initiaux »). La Société utilisera le produit de l'offre de Nouveaux Billets pour des besoins corporatifs généraux, pouvant inclure des acquisitions.

L'offre des Nouveaux Billets s'est faite par l'entremise d'un placement privé en conformité avec une dispense d'enregistrement prévue à la Securities Act of 1933, telle qu'amendée (la « Securities Act ») et ils étaient seulement offerts, aux États-Unis aux acheteurs institutionnels qualifiés en vertu du Rule 144A de la Securities Act et en vertu de la dispense de prospectus de l'article 12 de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec pour le placement d'une valeur auprès de personnes établies à l'extérieur du Québec, ou à l'extérieur des États-Unis conformément au Regulation S de la Securities Act et en vertu de la dispense d'investisseur qualifié au Canada. Les Nouveaux Billets offerts sont fongibles avec, et sont transigés sous les mêmes numéros CUSIP et ISIN, que les Billets Initiaux (cependant les Nouveaux Billets offerts en vertu de la Regulation S sous la Securities Act transigeront séparément sous un numéro CUSIP/ISIN différent de ceux des Billets Initiaux émis en vertu du Regulation S sous la Securities Act jusqu'à au moins 40 jours suivant la date d'émission des Nouveaux Billets).

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de Nouveaux Billets qui y sont mentionnés ne pourra être réalisée dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale sans être préalablement enregistrée ou qualifiée en vertu des lois sur les valeurs mobilières de la juridiction visée. Les Nouveaux Billets mentionnés dans les présentes ne sont pas, et ne seront pas, inscrits pour la vente au public en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et par conséquent, toute offre ou vente de ces valeurs mobilières au Canada sera donc effectuée sous une dispense d'inscription de courtier ou une dispense de prospectus en vertu de ces lois sur les valeurs mobilières. Les Nouveaux Billets n'ont pas été et ne seront pas inscrits sous la Securities Act ou en vertu d'une loi sur les valeurs mobilières d'une autre juridiction et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou au Canada sans inscription ou une dispense applicable d'exigences d'inscription ou une dispense applicable en matière d'exigences de prospectus conformément à la législation canadienne sur les valeurs mobilières.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est la plus importante entreprise privée de services de sécurité et de transport de valeurs au monde, offrant des solutions de sécurité physique, des solutions complètes de gestion du numéraire et du transport de valeurs et avec Crisis24, la gestion globale des risques de sécurité. Partenaire de choix pour les entreprises privées, les gouvernements, les organisations humanitaires et les multinationales, GardaWorld emploie plus de 102 000 professionnels hautement qualifiés et dévoués qui desservent une clientèle diversifiée en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient.

Énoncés de nature prospective

Les informations fournies et les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits purement historiques sont des énoncés de nature prospective selon les lois sur les valeurs mobilières applicables. Certains énoncés de ce communiqué pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait à des perspectives d'avenir et des événements anticipés, à l'entreprise, aux opérations, à la performance financière, aux conditions financières ou aux résultats de GardaWorld et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « prévoir », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « assurer » ou d'autres expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. GardaWorld invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective maintenant ou à une quelque autre date. GardaWorld ne mettra pas à jour ces énoncés à moins que ce ne soit requis selon les lois sur les valeurs mobilières applicables.

SOURCE Corporation de Sécurité Garda World

Renseignements: Équipe des relations publiques, [email protected], +1 514-281-2811, poste 2700

Liens connexes

https://www.garda.com