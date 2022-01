La Société Canadian Tire se classe au premier rang parmi les marchands d'articles généraux et figure pour la troisième fois à l'indice Global 100.

TORONTO, le 19 janv. 2022 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (la « Société ») est fière d'annoncer qu'elle figure, pour la troisième fois, sur la liste « Global 100 » des entreprises les plus durables de Corporate Knights. La Société s'est classée au premier rang parmi les marchands d'articles généraux du pays et au premier rang parmi ses pairs dont le siège social est au Canada. Ces réalisations reflètent le travail progressif de l'entreprise en ce qui a trait à ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance et s'ajoutent à une liste croissante de prix et de distinctions récompensant la stratégie de cette dernière en matière de durabilité.

« Cette année marque le 100e anniversaire de Canadian Tire et ses 100 ans à aider les Canadiens pour la vie quotidienne au Canada », a déclaré Greg Hicks, président et chef de la direction de la Société Canadian Tire. « Améliorer la vie au Canada signifie également tenir compte des répercussions de nos décisions d'affaires d'aujourd'hui sur le monde de demain, et en tant que grande entreprise, nous avons la responsabilité de nous assurer que nos initiatives en matière de durabilité produisent des résultats environnementaux et sociaux positifs pour les Canadiens. Cette réalisation témoigne de nos efforts et de nos progrès continus en matière de durabilité et nous sommes fiers de voir notre travail reconnu à l'échelle mondiale. »

« Le classement "Global 100" de Corporate Knights évalue plus de 6 900 entreprises à l'échelle mondiale, et le fait que la Société se classe parmi les 100 premières -- et est la première parmi ses pairs au Canada -- n'est pas un petit exploit », a déclaré Robyn Collver, vice-présidente principale, Affaires réglementaires et chef de la durabilité, la Société Canadian Tire. « Dans l'ensemble de notre groupe d'entreprises, nous continuons d'avoir pour priorité absolue d'être plus écoénergétiques, de faire appel à un nombre réduit de ressources, de produire moins de déchets et d'offrir à nos clients plus d'options pour diminuer leur propre impact sur l'environnement.

Les efforts de la Société en matière de durabilité s'articulent autour de quatre domaines clés : les articles durables, l'efficacité énergétique, la réduction des ressources et la réduction des déchets. En 2021, l'entreprise a contribué à l'établissement du Pacte canadien sur les plastiques, un consortium d'entreprises qui visent à mettre un terme au gaspillage et à la pollution. En continuant à collaborer avec ses partenaires et ses employés, la Société s'engage à exploiter de manière durable et à proposer des solutions et des innovations plus durables à ses activités d'exploitation et de détail. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la stratégie, les progrès et le rendement de Canadian Tire en matière de durabilité, visitez le site https://corp.canadiantire.ca/French/durabilite/.

À PROPOS DU CLASSEMENT « GLOBAL 100 » DES ENTREPRISES LES PLUS DURABLES DE CORPORATE KNIGHTS

Le 18e classement annuel des 100 entreprises les plus durables du monde, établi par Corporate Knights, révèle une corrélation continue entre des rendements plus élevés pour les investisseurs et de solides performances en matière de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Il met également en lumière l'évolution des priorités et des résultats d'ESG, ainsi que l'ampleur de l'écart entre les entreprises les plus performantes en matière de durabilité et leurs homologues à l'échelle mondiale. Le classement se fonde sur une évaluation rigoureuse de 6 914 entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à un milliard de dollars. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez­vous à l'adresse corporateknights.com/global100 .

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou la « Société » est un groupe d'entreprises qui comprend un secteur Détail, une division des Services Financiers et CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie ici grâce à ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant, Articles saisonniers et de jardinage. Party City, PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur Détail comprend également Mark's/L'Équipeur, détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller; Pro Hockey Life, un magasin d'équipement de hockey haut de gamme pour les joueurs d'élite; ainsi que SportChek, Hockey Experts, Sports Experts et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements pour la vie active. Les plus de 1 700 magasins de détail et postes d'essence sont gérés et soutenus par la division des Services Financiers de la Société Canadian Tire, par des dizaines de milliers d'employés de la Société Canadian Tire dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par ses marchands, ses franchisés et ses détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Par ailleurs, la Société Canadian Tire détient et exploite la marque Helly Hansen, chef de file en vêtements d'extérieur, dont le siège social est situé à Oslo, en Norvège. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca.

