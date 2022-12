COP15 - La mairesse de Montréal accueille le jeune Robert à l'hôtel de ville et lui fait signer le livre d'or

MONTRÉAL, le 19 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a accueilli à l'hôtel de ville le jeune Robert qui, à 10 ans, a été le plus jeune participant de la COP 15, qui se termine dans la métropole. Robert, qui a créé sa propre chaîne YouTube, Robert at Children's Climate Championship, a également été invité à signer le livre d'or de la Ville de Montréal.

« Les jeunes sont non seulement très engagés dans la lutte contre la crise climatique et la perte de la biodiversité, ils sont aussi déterminés à faire bouger les dirigeantes et les dirigeants pour que des actions concrètes soient prises rapidement. Robert fait partie de ces jeunes qui ont transformé leur préoccupation pour l'avenir de la planète en action. Je tenais à souligner son implication, qui lui aura permis de participer à la COP 15 à l'âge de 10 ans! C'est entre autres grâce à la jeunesse et à sa détermination si on peut être confiant en l'avenir », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

« Ma participation à la COP15 a été une expérience très enrichissante. C'était la première fois que je venais à Montréal. C'est une ville si jolie et tout le monde a été accueillant. Je suis venue parce que je veux contribuer à changer le monde et en faire un endroit meilleur. Au cours des deux dernières semaines, j'ai entendu la mairesse Plante et je sais qu'elle est une ardente défenseure de notre planète. Je suis très heureux d'apprendre que mon maire John Tory a suivi ses traces en signant l'Engagement de Montréal. À la suite de la COP15, j'espère que les écoles seront des lieux plus respectueux de la nature, avec plus d'arbres pollinisateurs dans les cours de récréation, des classes en plein air et l'enseignement des changements climatiques. Je remercie la mairesse de m'avoir reçu et de travailler si dur pour faire de notre monde un endroit meilleur », a ajouté le jeune Robert.

La Ville de Montréal en action

Dans le cadre de la COP15, la Ville de Montréal a fait preuve d'ambition et s'est engagée à agir concrètement pour protéger la biodiversité et améliorer la résilience de la métropole. Plusieurs annonces en ce sens ont été faites au cours des dernières semaines.

La Ville de Montréal a ainsi adopté le plan Montréal : territoire de biodiversité par la protection des pollinisateurs 2022-2027, qui témoigne de son engagement à agir pour améliorer les conditions de vie des pollinisateurs et à promouvoir des actions pour les favoriser.

La Ville de Montréal a également annoncé un legs important qui permettra de réaliser le plus grand agrandissement du parc du Mont-Royal depuis 100 ans grâce à une série de gestes historiques, qui se déploieront sur 20 ans et permettront d'ajouter l'équivalent de plus de 5 terrains de soccer.

Sous l'impulsion de la mairesse Valérie Plante, 47 villes, des 5 continents, qui représentent plus de 113 millions de personnes, ont adhéré à l'Engagement de Montréal et se sont engagées à réaliser 15 actions concrètes visant la protection de la biodiversité.

La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), sous la présidence de la mairesse Valérie Plante, a pour sa part adhéré aux objectifs des Nations Unies et s'est engagée à atteindre l'objectif de 30 % de milieux naturels protégés dans le Grand Montréal d'ici 2030.

Enfin, la Ville de Montréal salue l'accord historique adopté aux termes d'intenses négociations à la COP 15 et invite les États à tout mettre en oeuvre afin d'atteindre les objectifs ambitieux fixés.

« On n'a plus de temps à perdre. La situation est critique et il faut que tout le monde, les États, les villes, les entreprises et la société civile, collaborent afin de poser des gestes concrets qui devront nous permettre de protéger la biodiversité partout dans le monde. La Ville de Montréal va continuer de faire preuve de leadership et j'invite toutes les parties prenantes à faire de même. Le monde compte sur nous », a conclu la mairesse Valérie Plante.

