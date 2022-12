MONTRÉAL, le 8 déc. 2022 /CNW/ -

PENSÉE DU JOUR DU MINISTRE

Le ministre Steven Guilbeault et la mairesse de Sainte‑Anne‑de‑Bellevue, Paola Hawa, regardant l’autrice de renom Margaret Atwood prononcer un message spécial lors de l’activité Ville amie des oiseaux, une initiative de Nature Canada. (Groupe CNW/Environnement et Changement climatique Canada)

« Mon point fort de la journée a été d'unir ma voix à celle de Margaret Atwood pour annoncer les 14 villes canadiennes qui ont maintenant la certification « Ville amie des oiseaux » de Nature Canada. Les oiseaux sont une richesse au cœur de nos environnements urbains, et ils favorisent l'équilibre de nos écosystèmes; nous gagnons tous à éveiller les consciences sur leur importance. Nous suivons toujours de près les travaux des négociateurs qui sont en pleine action, mais il faudrait sentir un plus grand sentiment d'urgence du côté des équipes de négociation. Idéalement, au cours des prochains jours, nous pourrons pleinement nous concentrer sur certaines portions de l'accord et éliminer le plus possible de crochets dans le texte en vue du segment ministériel de la semaine prochaine. Je reste très optimiste, puisque nous avons déjà convenu d'un certain nombre de sections dans les derniers jours. Le Canada n'en démordra pas : il faut un cadre mondial ambitieux pour la biodiversité qui amène un changement global transformateur, notamment pour conserver au moins 30 p. 100 des terres et des océans du monde, et ce, dans le plus grand respect des droits des peuples autochtones et des communautés locales. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

CITATION DU JOUR

« Nous voulons d'abord remercier le Canada pour son grand leadership lors du coup d'envoi de la COP15. Il a annoncé du nouveau financement international important pour la conservation de la biodiversité ainsi qu'un investissement considérable dans les mesures de conservation dirigées par les Autochtones au Canada. Il a été très clair qu'une entente sur un cadre pour l'après-2020 doit comprendre une cible primordiale : celle de freiner et de renverser le déclin de la nature. Pour y parvenir, il doit mobiliser des ressources de partout, auprès notamment des gouvernements, du secteur privé, du milieu philanthropique et des institutions multilatérales. Il a également affirmé que le tout doit se faire en étroite collaboration avec les peuples autochtones. »

Brian O'Donnell, directeur du partenariat Campaign for Nature

PHOTO DU JOUR

Source de la photo : Environnement et Changement climatique Canada

Les images prises par le photographe hôte se trouvent sur Flickr : Albums de la Conférence sur la biodiversité de l'ONU.

RÉSUMÉ QUOTIDIEN DES ACTIVITÉS : le 8 décembre 2022

Nature Canada a organisé une activité pour annoncer que plusieurs municipalités canadiennes sont devenues des villes amies des oiseaux, en présence du ministre Guilbeault. Lisez le communiqué de presse.

La SNAP Québec a tenu une table ronde à laquelle a participé le ministre Guilbeault. Il s'agissait d'une discussion sur les solutions aux causes sous-jacentes à l'appauvrissement de la biodiversité.

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS À VENIR : le 9 décembre 2022

Activité : Le leadership du gouvernement fédéral sur les autres mesures de conservation efficaces par zone au Canada (communiqué de presse)

Activité : Conférence avec les médias pour discuter de la première semaine de la COP15 avec le ministre Guilbeault

Heure : De 9 h 30 à 10 h

Lieu : Sur Zoom

Activité : Annonces sur les mesures de conservation dirigées par les Autochtones : le réseau des gardiens des Premières Nations et le programme des solutions climatiques naturelles

Heure : De 16 h à 17 h

Lieu : Pavillon du Canada, Palais des congrès de Montréal

Activité : Mêlée de presse avec le ministre Guilbeault

Heure : De 17 h à 17 h 20

Lieu : Pavillon du Canada, Palais des congrès de Montréal

Activité : La Société pour la nature et les parcs du Canada et des leaders autochtones de partout au Canada tiennent une réception. Le ministre Guilbeault sera présent.

Heure : De 17 h 30 à 18 h 30

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'horaire de la journée, visiter le site Web de la CDB des Nations Unies : Convention sur la diversité biologique (cbd.int) (en anglais seulement).

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]