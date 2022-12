MONTRÉAL, le 7 déc. 2022 /CNW/ -

« La conservation menée par les autochtones était à l'honneur mercredi à la COP15. L'une de nos principales priorités lors des 12 jours de la COP sur la nature est de montrer au monde que le modèle canadien de conservation est réalisé en véritable partenariat avec les Premières nations, les Inuits et les Métis. Le premier ministre Trudeau a annoncé une somme pouvant atteindre 800 millions de dollars sur sept ans pour soutenir jusqu'à quatre initiatives de conservation dirigées par des Autochtones, dont une dans les Territoires du Nord-Ouest qui pourrait devenir le plus grand projet de ce type dirigé par des Autochtones au monde. Le Canada peut seulement réussir à atteindre son objectif de protéger 30 % des terres et des eaux d'ici 2030 qu'en intégrant le savoir autochtone, issu de leurs expériences en tant que gardiens de la terre, de l'eau et de la glace. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Je pense que c'est ce qui doit être partagé avec tout le monde. On n'est pas au-dessus de la terre, on n'est pas meilleurs que la terre. Cela a toujours été, nos peuples ont toujours existé avec la terre. Et l'écosystème, la terre, l'eau, ils n'auront pas d'espace pour continuer à prospérer et à exister si nous ne continuons pas à protéger ce dit espace pour ceux-ci et pour nos communautés. »

Stephanie Thorassie, directrice générale, Seal River Watershed Alliance

(membre des Premières nations Sayisi Dene)

Ouverture officielle du Pavillon du Canada





Annonce de financement par le Premier Ministre du Canada, Justin Trudeau , et le ministre Steven Guilbeault , pour soutenir les projects de financement dirigées par des Autochtones « financement de projets pour la permanence ». Pour lire le communiqué de presse: https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2022/12/07/proteger-plus-despaces-naturels-partenariat-les-peuples





financement par le Premier Ministre du Canada, , et le ministre , pour soutenir les projects de financement dirigées par des Autochtones « financement de projets pour la permanence ». Pour lire le communiqué de presse: https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2022/12/07/proteger-plus-despaces-naturels-partenariat-les-peuples Plénière d'ouverture de la COP15 , 2e partie Opening Plenary of COP15 Part 2. Regardez la session ici: (684) (French) (PLENARY) - Wednesday, 7 December 10:00 (GMT-5) COP-15 , CP-MOP-10, NP-MOP-04 - YouTube





, 2e partie Opening Plenary of Part 2. Regardez la session ici: (684) (French) (PLENARY) - Wednesday, 7 December 10:00 (GMT-5) , CP-MOP-10, NP-MOP-04 - YouTube Tournée des NaturoBus: Les NaturoBUS de Nature Canada ont traversé le pays pour recueillir des messages qui seront remis au Premier Ministre Justin Trudeau par l'entremise du ministre Steven Guilbeault , à Montréal.





, à Montréal. Discussion entre le ministre Guilbeault, le premier ministre Justin Trudeau et le Conseil des jeunes d'Environnement et Changement climatique Canada.

Activité : Évènement de Nature Canada « Ville amie des oiseaux »

Heure : 13 :30 à 14 :30

Lieu : Pavillon du Canada, Palais des congrès de Montréal

Activité : Évènement SNAP Québec : Rejoindre le dialogue : Solutions aux causes sous-jacentes de la perte de biodiversité (table ronde)

Heure : 18 :15 à 19 :45

Lieu : Salle des séances plénières, Palais des congrès de Montréal

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'horaire de la journée, visiter le site Web de la CDB des Nations Unies : Convention sur la diversité biologique (cbd.int) (en anglais seulement).

