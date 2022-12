MONTRÉAL, le 17 déc. 2022 /CNW/ -

PENSÉE DU JOUR DU MINISTRE

Le ministre Steven Guilbeault était assis à côté du ministre Shane Thompson, ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, lors de la signature d’une lettre d’intention visant à appuyer la création de l’aire protégée et de conservation autochtone Sahtú K’aowe autour du Grand lac de l’Ours (Tsá Tué), dans les Territoires du Nord-Ouest. Source de la photo : Environnement et Changement climatique Canada (Groupe CNW/Environnement et Changement climatique Canada)

« Le Canada prolonge ses travaux avec la communauté internationale pour établir un consensus sur un accord ambitieux du cadre mondial pour la biodiversité, nous continuons aussi de progresser sur le plan national. Aujourd'hui, à la COP15, je me suis absenté des négociations pour aller signer une lettre d'intention qui soutient la création de l'aire protégée et de conservation autochtone Sahtú K'aowe autour du Grand lac de l'Ours (Tsá Tué), dans les Territoires du Nord-Ouest, l'un des plus grands lacs d'eau douce au monde et le plus grand à l'intérieur des frontières du Canada. Le Canada est déterminé à atteindre l'objectif de 30 p. 100 d'ici 2030 et nous exhortons le monde à en faire autant. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

CITATION DU JOUR

« Nos ancêtres ont occupé cet endroit et en ont pris soin pendant d'innombrables générations. Les aînés soutiennent que c'est à notre tour de traiter cet endroit avec respect. On nous appelle à garder cet endroit vivant parce que ce sera un lieu de refuge pour les futures populations et tout ce qui y vit. »

Danny Gaudet, Ekw'ahtı̨dé (chef), gouvernement Got'ı̨nę de Délı̨nę, quant à la nouvelle aire protégée et de conservation autochtone autour du Grand lac de l'Ours

PHOTO DU JOUR

Source de la photo : Environnement et Changement climatique Canada

Les images prises par le photographe hôte se trouvent sur Flickr : Albums de la Conférence sur la biodiversité de l'ONU.

RÉSUMÉ QUOTIDIEN DES ACTIVITÉS : le 17 décembre 2022

Un communiqué de presse a été publié pour souligner l'interdiction par le Canada de certains plastiques néfastes à usage unique, qui entrera en vigueur ce mois-ci. Un document d'information est disponible pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet.

Une première étape importante a été franchie en vue de la création d'une nouvelle aire protégée et de conservation autochtone dans les Territoires du Nord-Ouest. Lisez le communiqué de presse pour en savoir plus.

Un communiqué de presse a été publié traitant d'une annonce de financement avec la ministre Murray pour protéger et restaurer les écosystèmes aquatiques au Canada.

Document d'information au sujet du Fonds pour la restauration des écosystèmes aquatiques



Document d'information au sujet de la science sur la conservation marine



Document d'information au sujet des projets financés dans le cadre du Programme de contributions pour la gestion des océans.

Une vidéo a été publiée portant sur la conférence de presse de clôture du segment de haut niveau, à laquelle a participé le ministre Guilbeault.

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS À VENIR : le 18 décembre 2022

Aucune activité publique prévue.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'horaire de la journée, visiter le site Web de la CDB des Nations Unies : Convention sur la diversité biologique (cbd.int) (en anglais seulement).

