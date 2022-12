MONTRÉAL, le 15 déc. 2022 /CNW/ -

PENSÉE DU JOUR DU MINISTRE

Le ministre Steven Guilbeault assis à côté de Mme Amina J. Mohammed, vice-secrétaire générale adjointe des Nations Unies, lors de l’ouverture du segment de haut niveau de la COP15. (Groupe CNW/Environnement et Changement climatique Canada)

« Aujourd'hui, je me suis inspiré des paroles de la chanson culte Big Yellow Taxi de l'artiste canadienne Joni Mitchell - qui disait que nous ne connaissons la valeur d'une chose que lorsqu'elle disparaît, alors que tout semble disparaître - pour exhorter le monde entier à agir dès maintenant pour protéger et conserver les oiseaux, les abeilles, les arbres et toutes les merveilles naturelles. Les rencontres d'aujourd'hui nous ont permis d'entamer le sprint final visant à élaborer un cadre mondial solide pour la biodiversité. Le Canada continuera à œuvrer en faveur de solutions équitables pour atteindre nos objectifs relatifs à la nature et à la conservation. Bien que nous soyons sur la bonne voie, il reste du travail à faire. C'est un honneur pour moi d'avoir été invité aujourd'hui par la présidence de la COP15, avec mon homologue de l'Égypte, Yasmine Fouad, à contribuer aux discussions visant à obtenir le consensus sur certaines questions de négociation encore en suspens. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

CITATION DU JOUR

« Comme vous le savez, la biodiversité est nécessaire pour lutter contre les changements climatiques, la pauvreté et assurer la sécurité alimentaire. La biodiversité est la base du bien-être humain, de la santé et de la culture. Elle est essentielle à l'atteinte de la plupart des objectifs de développement durable. Malheureusement, malgré nos efforts, l'appauvrissement de la biodiversité se poursuit à un rythme sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Nous approchons d'un point de non-retour. La conférence sur la biodiversité, ici à Montréal, doit être un tournant. »

Mme Elizabeth Maruma Mrema, secrétaire exécutive de la Convention sur la diversité biologique

Les images prises par le photographe hôte se trouvent sur Flickr : Albums de la Conférence sur la biodiversité de l'ONU.

RÉSUMÉ QUOTIDIEN DES ACTIVITÉS : le 15 décembre 2022

Ce matin, le ministre Guilbeault a participé à l'ouverture du segment de haut niveau et y a pris la parole.

Lisez sa déclaration sur l'ouverture du segment de haut niveau.





Plus tard dans la journée, le ministre Guilbeault a participé à une discussion de groupe organisée par Nature Canada sur le thème « Un plan d'action pour freiner et renverser la perte de nature au Canada : de quoi avons-nous besoin au pays? ».





En après-midi, le ministre Guilbeault a prononcé le mot d'ouverture lors de la séance de haut niveau sur le financement du cadre mondial pour la biodiversité.





Aujourd'hui, le ministre Guilbeault, aux côtés de son homologue de l'Égypte, la ministre Yasmine Fouad , a été invité par la présidence de la COP15 à co-animer les consultations ministérielles sur des points importants qui restent à régler dans le cadre mondial pour la biodiversité.





, a été invité par la présidence de la à co-animer les consultations ministérielles sur des points importants qui restent à régler dans le cadre mondial pour la biodiversité. Aujourd'hui, le ministre Guilbeault, et l'honorable Ruslan Strilets , ministre de la Protection de l'environnement et des Ressources naturelles de l' Ukraine , ont signé un protocole d'entente pour accroître la collaboration bilatérale en matière d'action climatique, de protection de l'environnement et de conservation de la nature. Lisez le communiqué ici

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS À VENIR : le 16 décembre 2022

Activité : Conférence de presse de la Coalition de la haute ambition Heure : De 12 h 20 à 13 h Lieu : Salle 220D (tribune des conférences de presse de l'ONU, Palais des congrès de Montréal)



Activité : Annonce avec le ministre Guilbeault et la ministre Joly au sujet de la protection de la biodiversité dans les pays en développement Heure : De 15 h à 15 h 30 Lieu : Salle 220D (tribune des conférences de presse de l'ONU, Palais des congrès de Montréal)



Activité : Réception du segment de haut niveau organisée par le Canada Heure : De 18h 30 à 21 h Lieu : Salle 710 (Palais des congrès de Montréal)





Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'horaire de la journée, visiter le site Web de la CDB des Nations Unies : Convention sur la diversité biologique (cbd.int) (en anglais seulement).

