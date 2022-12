COP15 : Faits marquants du jour - le 14 décembre 2022

MONTRÉAL, le 14 déc. 2022 /CNW/ -

« Au Canada, nous sommes chanceux d'avoir une vaste nature sauvage nordique qui est d'une beauté incomparable et qui abrite quelques-uns des habitats naturels vierges les plus précieux de la Terre. Les forêts et les fondrières de mousse du nord du Canada constituent également des puits de carbone importants pour la planète, captant et stockant des gaz en quantités pouvant contribuer à réguler la température de la Terre. Aujourd'hui, à la COP15, nous avons marqué la journée par deux activités importantes qui visent à protéger ces paysages incommensurablement précieux. Ensemble, avec l'aide de la Première Nation des Dénés sayisi, de la Première Nation dénée de Northlands, de la Première Nation de Barren Lands, de la Nation crie O-Pipon-Na-Piwin et du gouvernement du Manitoba, nous franchissons la prochaine étape pour protéger le bassin hydrographique de la rivière Seal, l'un des plus grands bassins hydrographiques au monde à être encore intact du point de vue environnemental, dont la superficie est à peu près équivalente à celle de la Nouvelle-Écosse. Nous avons également conclu l'Accord Canada-Yukon sur la nature, le premier accord sur la nature conclu avec une province ou un territoire. Cet accord met le Yukon sur la bonne voie de protéger 25 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2025. Comme le dit notre hymne national, la terre de nos aïeux prend tout son sens. En protégeant la nature, nous protégeons la véritable valeur de notre patrimoine. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Je pense qu'il s'agit d'un concept merveilleux nous permettant, nous, les membres des Premières Nations, de prendre les rênes de la conservation et de la protection d'un petit morceau de la Terre pour les générations futures, parce que la nature sauvage naturelle et intacte est essentielle dans ce monde. Il en reste très peu. Et nous possédons un beau bassin versant qui mérite d'être protégé et conservé pour les générations à venir, et les activités touristiques. C'est une idée fantastique de laisser les peuples autochtones composer et travailler avec la nature, car nous l'avons toujours fait et avons été reconnus pour ça. Et je pense que c'est un beau geste d'unir nos forces pour protéger un petit bout de ce qui reste de la Terre. Et nous avons tous besoin de respirer, nous avons tous besoin de nourrir nos enfants, et nous avons tous besoin d'eau pure. C'est ce que nous tentons de faire et nous espérons que cela fonctionnera. »

M. Ernie Bussidor, conseiller principal et fondateur de

l'organisation Seal River Watershed Alliance

Ce matin, le ministre Guilbeault a annoncé conjointement avec le gouvernement du Manitoba le lancement de l'évaluation de la faisabilité du projet de parc national dans le bassin versant de la rivière Seal.

En après-midi, le ministre Guilbeault a fait une annonce conjointe avec le gouvernement du Yukon au sujet de l'accord visant la protection et la conservation de la nature au Yukon.

