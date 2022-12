MONTRÉAL, le 13 déc. 2022 /CNW/ -

Une partie de l’équipe de négociation de la COP15 du Service canadien de la faune, en compagnie du ministre Steven Guilbeault. (Groupe CNW/Environnement et Changement climatique Canada)

« L'atteinte de nos objectifs de protection de la nature n'est possible que si nous parvenons à mobiliser efficacement des ressources en plus de celles des gouvernements : que ce soit par l'augmentation des contributions du secteur privé, la réforme des banques multilatérales de développement, la mise à profit de l'aide philanthropique ou les subventions de conservation accordées aux propriétaires de terres privées. La COP15 nous rappelle à tous que nous avons le pouvoir d'unir l'humanité autour de ces objectifs communs, et que nous ne sommes qu'une des nombreuses espèces qui dépendent des espaces naturels de cette planète pour survivre. Il est grand temps de reconnaître la valeur de la nature, et je suis heureux de voir que le message passe. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nous ne voulons pas accroître l'anxiété des gens. Nous voulons les aider à faire réellement partie de la solution. Nous parlons beaucoup, par exemple, de nos habitudes. Le gaspillage alimentaire est une chose que nous, chacun d'entre nous, pouvons prendre en compte et contrôler. Nous faisons des choix lorsque nous achetons des produits. Nous pouvons poser des questions pour savoir s'il existe des solutions de rechange plus écologiques à certains produits... Grâce à notre argent, nous pouvons changer les choses. »

Mme Mona Nemer, conseillère scientifique en chef du Canada

RÉSUMÉ QUOTIDIEN DES ACTIVITÉS : le 13 décembre 2022

Ce matin, le ministre Guilbeault a participé à la conférence de presse marquant le milieu de la COP.

Plus tard dans la matinée, le ministre Guilbeault a participé à une discussion informelle avec M me Mona Nemer , conseillère scientifique en chef du Canada , au pavillon du Canada . Lien vers Facebook Lien vers Twitter

, conseillère scientifique en chef du , au pavillon du . Le ministre Guilbeault a annoncé que le gouvernement du Canada investit jusqu'à 90 millions de dollars sur trois ans pour prolonger le Programme de conservation du patrimoine naturel. Cet investissement permettra de protéger 180 000 hectares supplémentaires de terres écosensibles et d'établir de nouvelles aires protégées et de conservation dans tout le pays. Lisez le communiqué de presse. Lien vers la vidéo sur Facebook Lien vers la vidéo sur Twitter

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS À VENIR : le 14 décembre 2022

Activité : Lancement de l'évaluation de la faisabilité du projet de parc national dans le bassin versant de la rivière Seal avec le gouvernement du Manitoba

Heure : De 10 h à 10 h 30

Lieu : Salle 220A, Palais des congrès de Montréal

Activité : Annonce des gouvernements du Canada et du Yukon.

Heure : de 16 h à 16 h 30

Lieu : Pavillon du Canada, Palais des congrès de Montréal

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'horaire de la journée, visiter le site Web de la CDB des Nations Unies : Convention sur la diversité biologique (cbd.int) (en anglais seulement).

