MONTRÉAL, le 12 déc. 2022 /CNW/ -

PENSÉE DU JOUR DU MINISTRE

Des danseurs autochtones exécutent une danse devant un groupe d’experts sur la nature et la culture à la COP15. (Groupe CNW/Environnement et Changement climatique Canada)

« Protéger, conserver et restaurer la nature et la biodiversité signifient de rendre les écosystèmes sains, durables et positifs sur le plan de la nature pour le bien de tout le vivant, y compris les collectivités entretenant un lien direct avec les espaces naturels et, surtout, les peuples autochtones. Aujourd'hui, à la COP15, nous avons franchi deux grands pas vers le rétablissement de l'harmonie avec le monde naturel. En compagnie de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, j'ai annoncé que le Canada participera au Défi de Bonn, ce qui engage notre pays à remettre en état 19 millions d'hectares de terres dégradées et déboisées d'ici 2030. Cette superficie représente plus de trois fois celle de la Nouvelle‑Écosse. Le ministre Wilkinson a également annoncé que le Canada se joint à l'Alliance pour des minéraux critiques durables pour faire en sorte que les activités minières respectent les normes les plus rigoureuses sur le plan de l'environnement, de la société et de la gouvernance, dont les droits et le savoir des peuples autochtones, parce que l'atteinte d'une économie carboneutre ne doit pas se faire au détriment de la nature. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

CITATION DU JOUR

« L'art peut faire parler la science. Il peut la faire résonner. Il peut la rendre compréhensible. Il peut la rendre évocatrice et il peut la rendre personnelle. L'art est la clé de ce que nous devons faire dès maintenant. Nous avons trop longtemps ignoré la science et les faits… Si la recherche ne nous atteint pas, alors, comment pourrait-elle nous enseigner? »

M. Thijs Biersteker, écoartiste

PHOTO DU JOUR

Source de la photo : Environnement et Changement climatique Canada

Les images prises par le photographe hôte se trouvent sur Flickr : Albums de la Conférence sur la biodiversité de l'ONU.

RÉSUMÉ QUOTIDIEN DES ACTIVITÉS : le 12 décembre 2022

En matinée, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson , a fait une annonce sur l'Alliance pour des minéraux critiques durables.

, a fait une annonce sur l'Alliance pour des minéraux critiques durables. Lisez le communiqué de presse.





Ce midi, les ministres Wilkinson et Guilbeault ont annoncé que le Canada s'engage à relever le Défi de Bonn, une initiative internationale qui vise à restaurer plusieurs centaines de millions d'hectares de paysages dégradés et déboisés d'ici 2030.

s'engage à relever le Défi de Bonn, une initiative internationale qui vise à restaurer plusieurs centaines de millions d'hectares de paysages dégradés et déboisés d'ici 2030. Lisez le communiqué de presse.





En après-midi, le ministre Wilkinson a fait une annonce sur de nouveaux projets dans le cadre du programme Deux milliards d'arbres.

Lisez le communiqué de presse.





Plus tard aujourd'hui, le ministre Wilkinson a fait une autre annonce sur la participation des jeunes.

Lisez le communiqué de presse.

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS À VENIR : le 13 décembre 2022

Activité : Conférence de presse pour souligner le milieu de la conférence

Heure : De 9 h à 9 h 45

Lieu : Pièce 220D, Palais des congrès de Montréal

Activité: Discussion informelle avec la Dre Mona Nemer

Heure: De 10 h à 10 h 30

Lieu : Pavillon du Canada, Palais des congrès de Montréal

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'horaire de la journée, visiter le site Web de la CDB des Nations Unies : Convention sur la diversité biologique (cbd.int) (en anglais seulement).

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]