MONTRÉAL, le 10 déc. 2022 /CNW/ -

PENSÉE DU JOUR DU MINISTRE

Le ministre Guilbeault et la mairesse Valérie Plante participent à une annonce de la Communauté métropolitaine de Montréal sur la protection des milieux naturels à Montréal dans la Zone d’action publique, au Grand Quai du port de Montréal. Source de la photo : Environnement et Changement climatique Canada (Groupe CNW/Environnement et Changement climatique Canada)

« Montréal et les municipalités environnantes se mobilisent pour accueillir cette conférence. Je remercie tout particulièrement la Nation mohawk et les collectivités de Kanesatake, de Kahnawake et d'Akwesasne qui continuent de nous accueillir sur leurs territoires. Nous avançons ensemble sur le chemin de la réconciliation et de la conservation, et j'ai eu l'honneur de transmettre cet esprit de partenariat commun lors de ma visite du village autochtone aujourd'hui. Cet esprit de partenariat a également été mis en évidence durant l'événement de la Communauté métropolitaine de Montréal, auquel j'ai assisté, qui représente 82 municipalités, qui a annoncé qu'elle visait à d'atteindre l'objectif de 30 % de milieux naturels de protégés d'ici 2030, ce qui correspond à l'objectif fédéral. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

CITATION DU JOUR

« Notre appel, pour nous les jeunes, c'est que, même après cette conférence, nous continuons de critiquer le statu quo, parce que, le statu quo, c'est ce qui nous a menés ici. Nous devons simplement continuer à exercer de fortes pressions pour que des mesures soient prises afin de mettre fin au même écoblanchiment, à la même injustice, à la même cupidité qui nous a menés ici. »

Josefa Tauli, jeune déléguée, Réseau mondial des jeunes pour la biodiversité et Forum international autochtone sur la biodiversité

PHOTO DU JOUR

Les images prises par le photographe hôte se trouvent sur Flickr : Albums de la Conférence sur la biodiversité de l'ONU.

RÉSUMÉ QUOTIDIEN DES ACTIVITÉS : le 10 décembre 2022

En matinée, le ministre Guilbeault a participé à une annonce de la Communauté métropolitaine de Montréal sur la protection des milieux naturels à Montréal, en compagnie de la mairesse de Montréal, Valérie Plante. L'annonce a eu lieu à la Zone d'action publique, au Grand Quai du port de Montréal. Lisez le communiqué de presse de la Communauté métropolitaine de Montréal : Protection des milieux naturels : la CMM s'engage à atteindre 30 % en 2030 - cmm.qc.ca Pour en apprendre plus, consultez : Conférence de l'ONU sur la biodiversité : COP15 à Montréal - Canada.ca



En après-midi, le ministre Guilbeault a participé au lancement de l'outil pour accroître l'alignement de NatureFinance, conçu pour aider les acteurs financiers à déterminer, à mesurer et à divulguer la façon dont leurs flux financiers correspondent aux résultats positifs pour la nature.

En soirée, le ministre Guilbeault a pris la parole à la réception d'ouverture du Canada à la COP15 , au Palais des congrès de Montréal.

à la , au Palais des congrès de Montréal. Aujourd'hui, c'était la journée du financement novateur au pavillon du Canada . Le programme comprenait des activités de l'Institute pour IntelliProspérité, du Conseil circumpolaire inuit, de l'Institut international du développement durable et de l'organisation de la gouvernance et de la conservation à Eeyou Istchee, au Québec, au Canada et ailleurs. Pour en apprendre plus, consultez : Le Pavillon du Canada à la COP15 - Programme des événements - Canada.ca

. Le programme comprenait des activités de l'Institute pour IntelliProspérité, du Conseil circumpolaire inuit, de l'Institut international du développement durable et de l'organisation de la gouvernance et de la conservation à Eeyou Istchee, au Québec, au et ailleurs.

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS À VENIR : le 11 décembre 2022

Le ministre Guilbeault n'a aucune activité publique au programme de sa journée.

Demain, le programme au pavillon du Canada comprend, entre autres, des activités de Plenty Canada, du Bureau de protection de l'environnement de Kahnawà:ke, de la Wildlands League, du Fonds international de conservation du Canada, de Parcs Canada, du Forest Stewardship Council Canada (FSC Canada).

Pour en apprendre plus, consultez : Le Pavillon du Canada à la COP15 - Programme des événements - Canada.ca

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'horaire de la journée, visiter le site Web de la CDB des Nations Unies : Convention sur la diversité biologique (cbd.int) (en anglais seulement).

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada



SOURCE Environnement et Changement climatique Canada



Renseignements: Personnes-ressources : Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]