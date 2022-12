COP15 à Montréal - « Le leadership environnemental au Québec, il vient du municipal! » - Etienne Grandmont

MONTRÉAL, le 14 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Alors que la COP15 se poursuit à Montréal, Etienne Grandmont souligne à grands traits le leadership des villes en matière de protection de la biodiversité. Plusieurs municipalités ont pris des engagements concrets alors que le gouvernement de la CAQ se contente de promesses floues et insuffisantes.

« Les municipalités québécoises ont en Québec solidaire un allié sûr ! Ça fait longtemps qu'on a compris à Québec solidaire que de mettre les villes au cœur de notre stratégie de protection de la nature est un gage de réussite! L'étalement urbain, ça les inquiète, pour le développement du transport en commun, ils sont au rendez-vous, mais le problème demeure le même : leur source de financement restrictive leur met des bâtons dans les roues », affirme Etienne Grandmont, responsable solidaire en matière d'affaires municipales.

La CAQ doit répondre aux demandes des villes : réformer la Loi sur l'expropriation pour permettre aux villes d'accélérer la création d'espaces verts en milieu urbain et prévoir du financement supplémentaire pour aider nos gouvernements de proximité à mieux protéger les espaces naturels, tout en les rendant moins dépendants à l'impôt foncier.

« Les villes ont plein d'idées, plein de projets pour protéger la nature, mais on ne leur donne pas les moyens de leur ambition! Il est temps de s'assurer qu'elles aient tous les outils pour déployer leur leadership sur le plan environnemental. Dans les villes et les villages du Québec, il y a une nouvelle génération d'élus qui mène la charge pour le climat et pour la protection de la biodiversité, la CAQ devrait s'en inspirer », conclut Etienne Grandmont.

Des claims miniers en bordure de nos villages et nos parcs nationaux

« Ça fait des années que les villes et les MRC se mobilisent pour mettre un frein au Far West des claims miniers, mais le gouvernement les ignore et déroule le tapis rouge aux entreprises minières. Est-ce qu'on a un ministère des Ressources naturelles ou un ministère des Minières au Québec? Ce n'est pas normal que les compagnies minières soient maîtres du territoire, peu importe la volonté des citoyens ou leurs élus. C'est une vision d'un autre siècle et il faut que ça change », déclare Alejandra Zaga Mendez, responsable solidaire en matière d'environnement.

Québec solidaire se joint aux municipalités du Québec pour demander un moratoire sur les claims miniers près des lieux de villégiature et des municipalités. La CAQ n'arrivera pas à protéger notre territoire et les espèces en voie de disparition si notre sous-sol continue d'être un bar ouvert pour les minières.

