COP 26 : François Legault reconnaît que le 3e lien n'est pas « en ligne avec les objectifs »

QUÉBEC, le 28 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Questionné par Gabriel Nadeau-Dubois au sujet du 3e lien à l'aube de la COP 26, le premier ministre François Legault a reconnu que le projet de 3e lien n'est pas « en ligne avec les objectifs » et souhaite qu'on regarde ailleurs.

« Je pense qu'on a notre réponse, Monsieur le Président. Je pense que le premier ministre dans son discours [à la COP 26], il n'en parlera pas du 3e lien. Tout comme il n'en a pas parlé dans son discours d'ouverture parce que ce projet-là, quand on le regarde de près, il est gênant pour le Québec. C'est un projet du passé. Le premier ministre, je pense qu'il ne s'assume pas, et ça, c'est un manque de courage politique », déclare Gabriel Nadeau-Dubois lors de sa question au premier ministre ce matin.

Ce à quoi François Legault a répondu : « Monsieur le Président. On peux-tu arrêter de montrer seulement des choses qui ne sont pas en ligne avec les objectifs et regarder l'ensemble du portrait? »

Cette déclaration du premier ministre est en contradiction flagrante avec les récentes déclarations des ministres Benoit Charette et Sonia Lebel, qui ont respectivement dit qu'il n'était pas gêné de parler du 3e lien à la COP 26 et que le 3e lien était un projet « gagnant pour l'environnement ». Quelque temps après, dans un échange sur la lutte aux changements climatiques avec Gabriel Nadeau-Dubois, le premier ministre faisait l'aveu important que le 3e lien est incohérent avec les objectifs.

« C'est toute une admission du premier ministre qui semble vouloir de plus en plus mettre le 3e lien sous le tapis. Il ne lui reste plus qu'une chose à faire : renoncer au projet toxique de 3e lien avant d'aller à Glasgow. Il en va de sa crédibilité comme chef d'État », déclare Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire de Québec solidaire.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

