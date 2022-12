SAINT-LAURENT, QC, le 7 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Lors de sa séance publique du 6 décembre, le conseil de Saint-Laurent a adopté une motion pour participer à l'Engagement de la Ville de Montréal à accomplir 15 actions concrètes pour la préservation de la diversité des espèces et des écosystèmes dans le cadre de la COP15 des Nations Unies sur la biodiversité du 7 au 19 décembre à Montréal.

Avec cette motion, Saint-Laurent réitère sa volonté de réduire les menaces à la biodiversité, de partager les bienfaits de la biodiversité et de mettre en place des solutions en termes de gouvernance, de gestion et d'éducation.

Saint-Laurent s’engage à 15 actions concrètes pour la biodiversité dans le cadre de la COP15. (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent)

Le maire de Saint-Laurent, M. Alan DeSousa, interviendra d'ailleurs en ce sens le 8 décembre à la COP15 au pavillon ICLEI-Québec-Montréal pour présenter les stratégies de gouvernance, de planification, d'éducation et de participation citoyenne développées par Saint-Laurent en matière de biodiversité.

« Depuis le début des années 2000, Saint-Laurent intègre la biodiversité dans toutes ses décisions et projets, en interne comme en externe, et se donne les moyens de réaliser des actions. Aujourd'hui, en appuyant l'engagement de Montréal et de nombreuses autres villes du monde à la COP15, nous poursuivons notre indispensable mobilisation pour protéger la biodiversité de notre territoire. Comme le montre l'exemple du corridor de biodiversité de Saint-Laurent, nous misons notamment sur une vision, une planification responsable, des moyens humains et financiers, et surtout sur une gouvernance impliquant toutes les parties prenantes. Comme disait Jacques Cousteau, célèbre océanographe, « On protège ce qu'on aime, et on aime ce qu'on connait ». Cela passe donc par la sensibilisation et l'éducation de tous les acteurs du territoire et sur la participation citoyenne en particulier pour atteindre des objectifs tangibles. Nous pouvons et devons faire encore mieux!»

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

La biodiversité: un volet du développement durable au cœur de Saint-Laurent depuis 20 ans!

Saint-Laurent multiplie les initiatives visant non seulement la protection de la biodiversité sur son territoire, mais aussi la réduction des gaz à effet de serre et l'adaptation aux changements climatiques. Plusieurs projets novateurs ont été développés, conférant ainsi à Saint-Laurent une solide réputation de meneur dans le domaine du développement durable au Québec.

L'arrondissement avait d'ailleurs signé en 2015 une entente de collaboration avec le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique ayant pour but de promouvoir leur vision commune sur la biodiversité urbaine. Celle-ci visait aussi l'échange de savoir-faire, ainsi que le développement d'activités et d'outils d'information en commun.

En 2006, une démarche de restauration du boisé au parc Marcel-Laurin en collaboration avec le Comité Écologique du Grand Montréal a abouti en 2010 à l'inscription du boisé au Répertoire des milieux naturels protégés de l'agglomération de Montréal.

En outre, Saint-Laurent a été dès 2009 le premier arrondissement de Montréal à se doter d'un plan de foresterie urbaine dont un volet visait à favoriser la biodiversité. Cela a notamment permis de passer de 6 à 58 espèces arboricoles différentes plantées annuellement et de célébrer en 2021 la plantation de plus de 10 000 arbres de gros calibre depuis 2008.

À partir de 2013, Saint-Laurent a célébré chaque année la Journée de la biodiversité visant à informer et sensibiliser la population à l'importance de protéger la nature urbaine. Cela commence d'ailleurs dès le plus jeune âge, raison pour laquelle Saint-Laurent avait lancé le programme "Mon école écolo" dès 2004.

Saint-Laurent est devenu en 2017 le premier arrondissement montréalais ami des monarques dans le cadre du programme de la Commission de Coopération environnementale regroupant le Canada, les États-Unis et le Mexique. En 2019, Saint-Laurent a été la première municipalité québécoise à obtenir la certification « Ville amie des abeilles » décernée par l'organisme canadien Bee City Canada.

Toutes ces actions ont concouru au lancement en 2016 du projet de corridor de biodiversité de Saint-Laurent matérialisé en mai 2019 par un plan directeur d'aménagement à la suite d'un concours national d'architecture de paysage pluridisciplinaire. Ce projet, dont la première phase a été réalisée en 2021, a pour but de restaurer sur 450 hectares la connectivité écologique en reliant les espaces verts et les milieux naturels existants, dont le boisé du parc Marcel-Laurin, le ruisseau Brook et les parcs-nature du Bois-de-Liesse et du Bois-de-Saraguay situés le long des boulevards Cavendish et Thimens.

Pour protéger la biodiversité, il est d'abord essentiel de connaître ses écosystèmes en réalisant entre autres des inventaires écologiques des milieux naturels et en cartographiant les résultats. Saint-Laurent s'appuie surtout sur sa division de l'environnement et de la protection du territoire pour réaliser régulièrement ce type d'inventaire.

De plus, afin de permettre à la population de s'approprier cette nature urbaine, Saint-Laurent s'assure de la rendre accessible en aménageant par exemple des sentiers pédestres au boisé du parc Marcel-Laurin, des zones forestières dans les parcs municipaux ou encore en offrant de nombreuses activités éducatives.

Également, une planification soucieuse de l'environnement doit être mise en place afin de protéger les espaces existants mais aussi de développer respectueusement le territoire. D'ailleurs, l'administration laurentienne se distingue par des réglementations innovantes comme celui interdisant les pesticides ou encore le règlement de zonage qui encadre le développement urbain en prenant en compte la biodiversité et la connectivité écologique. Mentionnons également le règlement encadrant l'aménagement des espaces de stationnement pour limiter leur empreinte écologique par le verdissement et ainsi diminuer les îlots de chaleur. C'est donc en se donnant les moyens humains et financiers que Saint-Laurent parvient à mieux protéger la biodiversité puis à la développer.

Cette stratégie est poursuivie dans le Plan d'urgence climatique 2021-2030 de Saint-Laurent adopté il y a un an et qui vise la protection de la biodiversité, la lutte contre les changements climatiques et la réduction des gaz à effet de serre.

